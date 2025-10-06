TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő McDonalds ár ma 300.12 USD. Kövesd nyomon a(z) MCDON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MCDON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő McDonalds ár ma 300.12 USD. Kövesd nyomon a(z) MCDON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MCDON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MCDON

MCDON árinformációk

Mi a(z) MCDON

MCDON hivatalos webhely

MCDON tokenomikai adatai

MCDON árelőrejelzés

MCDON előzmények

MCDON Vásárlási útmutató

MCDON-fiat valutaváltó

MCDON spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

McDonalds Logó

McDonalds árfolyam(MCDON)

1 MCDON-USD élő ár:

$300.07
$300.07$300.07
+0.46%1D
USD
McDonalds (MCDON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:08:26 (UTC+8)

McDonalds (MCDON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 297.36
$ 297.36$ 297.36
24h alacsony
$ 300.67
$ 300.67$ 300.67
24h magas

$ 297.36
$ 297.36$ 297.36

$ 300.67
$ 300.67$ 300.67

$ 323.00794651626467
$ 323.00794651626467$ 323.00794651626467

$ 290.77283731780426
$ 290.77283731780426$ 290.77283731780426

+0.86%

+0.46%

-2.32%

-2.32%

McDonalds (MCDON) valós idejű ár: $ 300.12. Az elmúlt 24 órában, a(z)MCDON legalacsonyabb ára $ 297.36, legmagasabb ára pedig $ 300.67 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MCDON valaha volt legmagasabb ára $ 323.00794651626467, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 290.77283731780426 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MCDON változása a következő volt: +0.86% az elmúlt órában, +0.46% az elmúlt 24 órában, és -2.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

McDonalds (MCDON) piaci információk

No.1711

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

$ 54.62K
$ 54.62K$ 54.62K

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

8.76K
8.76K 8.76K

8,759.7422125
8,759.7422125 8,759.7422125

ETH

A(z) McDonalds jelenlegi piaci plafonja $ 2.63M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 54.62K. A(z) MCDON keringésben lévő tokenszáma 8.76K, és a teljes tokenszám 8759.7422125. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.63M.

McDonalds (MCDON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a McDonalds mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +1.374+0.46%
30 nap$ -3.27-1.08%
60 nap$ -16.63-5.26%
90 nap$ +20.12+7.18%
McDonalds árváltozása ma

A mai napon a(z) MCDON ára $ +1.374 (+0.46%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

McDonalds 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -3.27 (-1.08%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

McDonalds 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MCDON ára $ -16.63 (-5.26%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

McDonalds 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +20.12 (+7.18%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) McDonalds (MCDON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) McDonalds árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) McDonalds (MCDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

McDonalds elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál McDonalds befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MCDON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről McDonalds a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a McDonalds vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

McDonalds árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) McDonalds (MCDON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) McDonalds (MCDON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) McDonalds rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) McDonalds árelőrejelzését most!

McDonalds (MCDON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) McDonalds (MCDON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MCDON token kapcsán!

Hogyan vásárolj McDonalds (MCDON)

A következőt szeretnél vásárolni: McDonalds? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz McDonalds eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MCDON helyi valutákra

1 McDonalds(MCDON) - VND
7,897,657.8
1 McDonalds(MCDON) - AUD
A$456.1824
1 McDonalds(MCDON) - GBP
228.0912
1 McDonalds(MCDON) - EUR
258.1032
1 McDonalds(MCDON) - USD
$300.12
1 McDonalds(MCDON) - MYR
RM1,257.5028
1 McDonalds(MCDON) - TRY
12,623.0472
1 McDonalds(MCDON) - JPY
¥46,218.48
1 McDonalds(MCDON) - ARS
ARS$434,324.6604
1 McDonalds(MCDON) - RUB
24,282.7092
1 McDonalds(MCDON) - INR
26,683.6692
1 McDonalds(MCDON) - IDR
Rp5,001,997.9992
1 McDonalds(MCDON) - PHP
17,665.0632
1 McDonalds(MCDON) - EGP
￡E.14,189.6736
1 McDonalds(MCDON) - BRL
R$1,611.6444
1 McDonalds(MCDON) - CAD
C$420.168
1 McDonalds(MCDON) - BDT
36,572.6232
1 McDonalds(MCDON) - NGN
433,697.4096
1 McDonalds(MCDON) - COP
$1,163,253.1152
1 McDonalds(MCDON) - ZAR
R.5,198.0784
1 McDonalds(MCDON) - UAH
12,542.0148
1 McDonalds(MCDON) - TZS
T.Sh.735,588.1176
1 McDonalds(MCDON) - VES
Bs66,326.52
1 McDonalds(MCDON) - CLP
$282,112.8
1 McDonalds(MCDON) - PKR
Rs84,657.8496
1 McDonalds(MCDON) - KZT
158,457.3576
1 McDonalds(MCDON) - THB
฿9,735.8928
1 McDonalds(MCDON) - TWD
NT$9,240.6948
1 McDonalds(MCDON) - AED
د.إ1,101.4404
1 McDonalds(MCDON) - CHF
Fr240.096
1 McDonalds(MCDON) - HKD
HK$2,331.9324
1 McDonalds(MCDON) - AMD
֏114,546.8004
1 McDonalds(MCDON) - MAD
.د.م2,773.1088
1 McDonalds(MCDON) - MXN
$5,570.2272
1 McDonalds(MCDON) - SAR
ريال1,122.4488
1 McDonalds(MCDON) - ETB
Br46,113.438
1 McDonalds(MCDON) - KES
KSh38,664.4596
1 McDonalds(MCDON) - JOD
د.أ212.78508
1 McDonalds(MCDON) - PLN
1,107.4428
1 McDonalds(MCDON) - RON
лв1,323.5292
1 McDonalds(MCDON) - SEK
kr2,848.1388
1 McDonalds(MCDON) - BGN
лв507.2028
1 McDonalds(MCDON) - HUF
Ft101,014.3896
1 McDonalds(MCDON) - CZK
6,335.5332
1 McDonalds(MCDON) - KWD
د.ك91.83672
1 McDonalds(MCDON) - ILS
975.39
1 McDonalds(MCDON) - BOB
Bs2,067.8268
1 McDonalds(MCDON) - AZN
510.204
1 McDonalds(MCDON) - TJS
SM2,755.1016
1 McDonalds(MCDON) - GEL
813.3252
1 McDonalds(MCDON) - AOA
Kz274,582.7892
1 McDonalds(MCDON) - BHD
.د.ب112.545
1 McDonalds(MCDON) - BMD
$300.12
1 McDonalds(MCDON) - DKK
kr1,941.7764
1 McDonalds(MCDON) - HNL
L7,872.1476
1 McDonalds(MCDON) - MUR
13,727.4888
1 McDonalds(MCDON) - NAD
$5,189.0748
1 McDonalds(MCDON) - NOK
kr3,037.2144
1 McDonalds(MCDON) - NZD
$522.2088
1 McDonalds(MCDON) - PAB
B/.300.12
1 McDonalds(MCDON) - PGK
K1,260.504
1 McDonalds(MCDON) - QAR
ر.ق1,089.4356
1 McDonalds(MCDON) - RSD
дин.30,357.138
1 McDonalds(MCDON) - UZS
soʻm3,615,902.7828
1 McDonalds(MCDON) - ALL
L25,057.0188
1 McDonalds(MCDON) - ANG
ƒ537.2148
1 McDonalds(MCDON) - AWG
ƒ537.2148
1 McDonalds(MCDON) - BBD
$600.24
1 McDonalds(MCDON) - BAM
KM504.2016
1 McDonalds(MCDON) - BIF
Fr879,951.84
1 McDonalds(MCDON) - BND
$387.1548
1 McDonalds(MCDON) - BSD
$300.12
1 McDonalds(MCDON) - JMD
$48,034.206
1 McDonalds(MCDON) - KHR
1,200,480
1 McDonalds(MCDON) - KMF
Fr127,851.12
1 McDonalds(MCDON) - LAK
6,524,347.6956
1 McDonalds(MCDON) - LKR
රු91,110.4296
1 McDonalds(MCDON) - MDL
L5,090.0352
1 McDonalds(MCDON) - MGA
Ar1,345,828.116
1 McDonalds(MCDON) - MOP
P2,394.9576
1 McDonalds(MCDON) - MVR
4,591.836
1 McDonalds(MCDON) - MWK
MK519,237.612
1 McDonalds(MCDON) - MZN
MT19,177.668
1 McDonalds(MCDON) - NPR
रु42,448.9728
1 McDonalds(MCDON) - PYG
2,113,445.04
1 McDonalds(MCDON) - RWF
Fr434,873.88
1 McDonalds(MCDON) - SBD
$2,469.9876
1 McDonalds(MCDON) - SCR
4,333.7328
1 McDonalds(MCDON) - SRD
$11,554.62
1 McDonalds(MCDON) - SVC
$2,617.0464
1 McDonalds(MCDON) - SZL
L5,186.0736
1 McDonalds(MCDON) - TMT
m1,050.42
1 McDonalds(MCDON) - TND
د.ت882.3528
1 McDonalds(MCDON) - TTD
$2,025.81
1 McDonalds(MCDON) - UGX
Sh1,042,016.64
1 McDonalds(MCDON) - XAF
Fr170,768.28
1 McDonalds(MCDON) - XCD
$810.324
1 McDonalds(MCDON) - XOF
Fr170,768.28
1 McDonalds(MCDON) - XPF
Fr30,912.36
1 McDonalds(MCDON) - BWP
P4,018.6068
1 McDonalds(MCDON) - BZD
$600.24
1 McDonalds(MCDON) - CVE
$28,592.4324
1 McDonalds(MCDON) - DJF
Fr53,121.24
1 McDonalds(MCDON) - DOP
$19,228.6884
1 McDonalds(MCDON) - DZD
د.ج38,880.546
1 McDonalds(MCDON) - FJD
$687.2748
1 McDonalds(MCDON) - GNF
Fr2,609,543.4
1 McDonalds(MCDON) - GTQ
Q2,292.9168
1 McDonalds(MCDON) - GYD
$62,614.0356
1 McDonalds(MCDON) - ISK
kr37,515

McDonalds Forrás

A(z) McDonalds alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos McDonalds Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések McDonalds

Mennyit ér ma a(z) McDonalds (MCDON)?
A(z) élő MCDON ár a(z) USD esetében 300.12 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MCDON ára a(z) USD esetében?
A(z) MCDON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 300.12. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) McDonalds piaci plafonja?
A(z) MCDON piaci plafonja $ 2.63M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MCDON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MCDON keringésben lévő tokenszáma 8.76K USD.
Mi volt a(z) MCDON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MCDON mindenkori legmagasabb ára 323.00794651626467 USD.
Mi volt a(z) MCDON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MCDON mindenkori legalacsonyabb ára 290.77283731780426 USD.
Mekkora a(z) MCDON kereskedési volumene?
A(z) MCDON élő 24 órás kereskedési volumene $ 54.62K USD.
A(z) MCDON ára emelkedni fog idén?
A(z) MCDON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MCDON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:08:26 (UTC+8)

McDonalds (MCDON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

MCDON-USD kalkulátor

Összeg

MCDON
MCDON
USD
USD

1 MCDON = 300.12 USD

MCDON kereskedés

MCDON/USDT
$300.07
$300.07$300.07
+0.45%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,535.19
$109,535.19$109,535.19

-0.52%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,851.64
$3,851.64$3,851.64

-0.04%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02533
$0.02533$0.02533

-3.72%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2027
$1.2027$1.2027

-4.69%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.54
$186.54$186.54

+1.50%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,535.19
$109,535.19$109,535.19

-0.52%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,851.64
$3,851.64$3,851.64

-0.04%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.54
$186.54$186.54

+1.50%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.38
$90.38$90.38

+2.00%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4947
$2.4947$2.4947

-0.20%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0375
$0.0375$0.0375

-25.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05504
$0.05504$0.05504

+175.20%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09498
$0.09498$0.09498

+14.97%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001810
$0.000000001810$0.000000001810

+316.09%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02230
$0.02230$0.02230

+178.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000499
$0.0000499$0.0000499

+98.01%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006538
$0.00006538$0.00006538

+78.58%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000601
$0.000000000601$0.000000000601

+54.49%