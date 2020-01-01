MBP COIN (MBP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MBP COIN (MBP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MBP COIN (MBP) tokennel kapcsolatos információk Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications Hivatalos webhely: https://mbpcoin.com/ Fehér könyv: https://mbpcoin.com/assets/img/MBPCOIN-WHITEPAPER%20Updated.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1d42e1cd643941b26a4191e72a617ed32670df55 Vásárolj most MBP tokent!

MBP COIN (MBP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MBP COIN (MBP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Teljes tokenszám: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.55M $ 16.55M $ 16.55M Minden idők csúcspontja: $ 0.1085 $ 0.1085 $ 0.1085 Minden idők mélypontja: $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 Jelenlegi ár: $ 0.08274 $ 0.08274 $ 0.08274 További tudnivalók a(z) MBP COIN (MBP) áráról

MBP COIN (MBP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MBP COIN (MBP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MBP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MBP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MBP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MBP token élő árfolyamát!

A(z) MBP vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) MBP COIN (MBP) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MBP megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MBP tokent a MEXC-n!

MBP COIN (MBP) árelőzményei A felhasználók a(z) MBP árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MBP árelőzményeivel!

MBP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MBP kapcsán? MBP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MBP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!