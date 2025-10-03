A(z) élő MAY ár ma 0.04 USD. Kövesd nyomon a(z) MAY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MAY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő MAY ár ma 0.04 USD. Kövesd nyomon a(z) MAY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MAY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MAY

MAY árinformációk

MAY fehér könyv

MAY hivatalos webhely

MAY tokenomikai adatai

MAY árelőrejelzés

MAY előzmények

MAY Vásárlási útmutató

MAY-fiat valutaváltó

MAY spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

MAY Logó

MAY árfolyam(MAY)

1 MAY-USD élő ár:

$0.04
$0.04$0.04
+2.09%1D
USD
MAY (MAY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:35:07 (UTC+8)

MAY (MAY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.03898
$ 0.03898$ 0.03898
24h alacsony
$ 0.04083
$ 0.04083$ 0.04083
24h magas

$ 0.03898
$ 0.03898$ 0.03898

$ 0.04083
$ 0.04083$ 0.04083

$ 10.157036358034295
$ 10.157036358034295$ 10.157036358034295

$ 0.03733335169831041
$ 0.03733335169831041$ 0.03733335169831041

+0.32%

+2.09%

+4.41%

+4.41%

MAY (MAY) valós idejű ár: $ 0.04. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAY legalacsonyabb ára $ 0.03898, legmagasabb ára pedig $ 0.04083 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAY valaha volt legmagasabb ára $ 10.157036358034295, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03733335169831041 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAY változása a következő volt: +0.32% az elmúlt órában, +2.09% az elmúlt 24 órában, és +4.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MAY (MAY) piaci információk

No.1122

$ 12.51M
$ 12.51M$ 12.51M

$ 49.99K
$ 49.99K$ 49.99K

$ 40.00M
$ 40.00M$ 40.00M

312.66M
312.66M 312.66M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

31.26%

SOL

A(z) MAY jelenlegi piaci plafonja $ 12.51M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 49.99K. A(z) MAY keringésben lévő tokenszáma 312.66M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 40.00M.

MAY (MAY) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a MAY mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0008189+2.09%
30 nap$ -0.00208-4.95%
60 nap$ -0.01004-20.07%
90 nap$ +0.03+300.00%
MAY árváltozása ma

A mai napon a(z) MAY ára $ +0.0008189 (+2.09%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

MAY 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00208 (-4.95%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

MAY 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MAY ára $ -0.01004 (-20.07%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

MAY 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.03 (+300.00%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) MAY (MAY) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) MAY árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) MAY (MAY)

MAY elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál MAY befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MAY a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről MAY a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a MAY vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

MAY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MAY (MAY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MAY (MAY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MAY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MAY árelőrejelzését most!

MAY (MAY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MAY (MAY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MAY token kapcsán!

Hogyan vásárolj MAY (MAY)

A következőt szeretnél vásárolni: MAY? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz MAY eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MAY helyi valutákra

1 MAY(MAY) - VND
1,052.6
1 MAY(MAY) - AUD
A$0.0604
1 MAY(MAY) - GBP
0.0292
1 MAY(MAY) - EUR
0.034
1 MAY(MAY) - USD
$0.04
1 MAY(MAY) - MYR
RM0.168
1 MAY(MAY) - TRY
1.6564
1 MAY(MAY) - JPY
¥5.88
1 MAY(MAY) - ARS
ARS$56.98
1 MAY(MAY) - RUB
3.2884
1 MAY(MAY) - INR
3.5492
1 MAY(MAY) - IDR
Rp666.6664
1 MAY(MAY) - KRW
56.338
1 MAY(MAY) - PHP
2.316
1 MAY(MAY) - EGP
￡E.1.9092
1 MAY(MAY) - BRL
R$0.2132
1 MAY(MAY) - CAD
C$0.0556
1 MAY(MAY) - BDT
4.866
1 MAY(MAY) - NGN
58.5648
1 MAY(MAY) - COP
$155.642
1 MAY(MAY) - ZAR
R.0.6888
1 MAY(MAY) - UAH
1.6496
1 MAY(MAY) - TZS
T.Sh.98.28
1 MAY(MAY) - VES
Bs7.4
1 MAY(MAY) - CLP
$38.36
1 MAY(MAY) - PKR
Rs11.2516
1 MAY(MAY) - KZT
21.8936
1 MAY(MAY) - THB
฿1.2948
1 MAY(MAY) - TWD
NT$1.2176
1 MAY(MAY) - AED
د.إ0.1468
1 MAY(MAY) - CHF
Fr0.0316
1 MAY(MAY) - HKD
HK$0.3108
1 MAY(MAY) - AMD
֏15.3256
1 MAY(MAY) - MAD
.د.م0.3636
1 MAY(MAY) - MXN
$0.7356
1 MAY(MAY) - SAR
ريال0.1496
1 MAY(MAY) - ETB
Br5.8036
1 MAY(MAY) - KES
KSh5.1656
1 MAY(MAY) - JOD
د.أ0.02836
1 MAY(MAY) - PLN
0.1448
1 MAY(MAY) - RON
лв0.1732
1 MAY(MAY) - SEK
kr0.3748
1 MAY(MAY) - BGN
лв0.0664
1 MAY(MAY) - HUF
Ft13.2448
1 MAY(MAY) - CZK
0.8264
1 MAY(MAY) - KWD
د.ك0.01224
1 MAY(MAY) - ILS
0.132
1 MAY(MAY) - BOB
Bs0.276
1 MAY(MAY) - AZN
0.068
1 MAY(MAY) - TJS
SM0.3724
1 MAY(MAY) - GEL
0.1088
1 MAY(MAY) - AOA
Kz36.6636
1 MAY(MAY) - BHD
.د.ب0.01504
1 MAY(MAY) - BMD
$0.04
1 MAY(MAY) - DKK
kr0.2544
1 MAY(MAY) - HNL
L1.046
1 MAY(MAY) - MUR
1.8124
1 MAY(MAY) - NAD
$0.6892
1 MAY(MAY) - NOK
kr0.3984
1 MAY(MAY) - NZD
$0.0684
1 MAY(MAY) - PAB
B/.0.04
1 MAY(MAY) - PGK
K0.17
1 MAY(MAY) - QAR
ر.ق0.1456
1 MAY(MAY) - RSD
дин.3.992
1 MAY(MAY) - UZS
soʻm481.9276
1 MAY(MAY) - ALL
L3.2956
1 MAY(MAY) - ANG
ƒ0.0716
1 MAY(MAY) - AWG
ƒ0.072
1 MAY(MAY) - BBD
$0.08
1 MAY(MAY) - BAM
KM0.0664
1 MAY(MAY) - BIF
Fr117.64
1 MAY(MAY) - BND
$0.0512
1 MAY(MAY) - BSD
$0.04
1 MAY(MAY) - JMD
$6.4224
1 MAY(MAY) - KHR
160.6424
1 MAY(MAY) - KMF
Fr16.76
1 MAY(MAY) - LAK
869.5652
1 MAY(MAY) - LKR
Rs12.0952
1 MAY(MAY) - MDL
L0.6696
1 MAY(MAY) - MGA
Ar178.5712
1 MAY(MAY) - MOP
P0.3204
1 MAY(MAY) - MVR
0.612
1 MAY(MAY) - MWK
MK69.4444
1 MAY(MAY) - MZN
MT2.556
1 MAY(MAY) - NPR
Rs5.688
1 MAY(MAY) - PYG
281.68
1 MAY(MAY) - RWF
Fr57.88
1 MAY(MAY) - SBD
$0.3292
1 MAY(MAY) - SCR
0.5848
1 MAY(MAY) - SRD
$1.524
1 MAY(MAY) - SVC
$0.3496
1 MAY(MAY) - SZL
L0.6888
1 MAY(MAY) - TMT
m0.14
1 MAY(MAY) - TND
د.ت0.11648
1 MAY(MAY) - TTD
$0.2708
1 MAY(MAY) - UGX
Sh138.4
1 MAY(MAY) - XAF
Fr22.32
1 MAY(MAY) - XCD
$0.108
1 MAY(MAY) - XOF
Fr22.32
1 MAY(MAY) - XPF
Fr4.04
1 MAY(MAY) - BWP
P0.5312
1 MAY(MAY) - BZD
$0.0804
1 MAY(MAY) - CVE
$3.7564
1 MAY(MAY) - DJF
Fr7.12
1 MAY(MAY) - DOP
$2.504
1 MAY(MAY) - DZD
د.ج5.1792
1 MAY(MAY) - FJD
$0.09
1 MAY(MAY) - GNF
Fr347.8
1 MAY(MAY) - GTQ
Q0.3064
1 MAY(MAY) - GYD
$8.3644
1 MAY(MAY) - ISK
kr4.84

MAY Forrás

A(z) MAY alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos MAY Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések MAY

Mennyit ér ma a(z) MAY (MAY)?
A(z) élő MAY ár a(z) USD esetében 0.04 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MAY ára a(z) USD esetében?
A(z) MAY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.04. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MAY piaci plafonja?
A(z) MAY piaci plafonja $ 12.51M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MAY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MAY keringésben lévő tokenszáma 312.66M USD.
Mi volt a(z) MAY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MAY mindenkori legmagasabb ára 10.157036358034295 USD.
Mi volt a(z) MAY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MAY mindenkori legalacsonyabb ára 0.03733335169831041 USD.
Mekkora a(z) MAY kereskedési volumene?
A(z) MAY élő 24 órás kereskedési volumene $ 49.99K USD.
A(z) MAY ára emelkedni fog idén?
A(z) MAY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MAY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:35:07 (UTC+8)

MAY (MAY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
10-05 21:29:00Iparági frissítések
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Iparági frissítések
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Láncadatok
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Iparági frissítések
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Iparági frissítések
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Iparági frissítések
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Népszerű hírek

MEXC határidős margin hozam: Kettős jövedelem lehetőségei és kihívásai a kereskedésből

October 3, 2025

Okosabb Kereskedés, Zéró Díjak: Hogyan Változtatják Meg a Játékot a MEXC AI-Asszisztált Rendelések

October 3, 2025

GameFi 2.0: Miért fogja a Token Gazdaságtan meghatározni a Blockchain Játékok Jövőjét

October 3, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

MAY-USD kalkulátor

Összeg

MAY
MAY
USD
USD

1 MAY = 0.04 USD

MAY kereskedés

MAY/USDT
$0.04
$0.04$0.04
+2.06%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj