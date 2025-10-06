TőzsdeDEX+
A(z) élő Mastercard ár ma 554.87 USD. Kövesd nyomon a(z) MAON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MAON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MAON

MAON árinformációk

Mi a(z) MAON

MAON hivatalos webhely

MAON tokenomikai adatai

MAON árelőrejelzés

MAON előzmények

MAON Vásárlási útmutató

MAON-fiat valutaváltó

Mastercard Logó

Mastercard árfolyam(MAON)

1 MAON-USD élő ár:

$554.87
-0.83%1D
USD
Mastercard (MAON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:08:05 (UTC+8)

Mastercard (MAON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 551.99
24h alacsony
$ 567.16
24h magas

$ 551.99
$ 567.16
$ 604.8777949802613
$ 542.7603869563253
-0.20%

-0.83%

-4.09%

-4.09%

Mastercard (MAON) valós idejű ár: $ 554.87. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAON legalacsonyabb ára $ 551.99, legmagasabb ára pedig $ 567.16 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAON valaha volt legmagasabb ára $ 604.8777949802613, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 542.7603869563253 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAON változása a következő volt: -0.20% az elmúlt órában, -0.83% az elmúlt 24 órában, és -4.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mastercard (MAON) piaci információk

No.2118

$ 1.12M
$ 57.96K
$ 1.12M
2.02K
2,020.83795344
ETH

A(z) Mastercard jelenlegi piaci plafonja $ 1.12M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 57.96K. A(z) MAON keringésben lévő tokenszáma 2.02K, és a teljes tokenszám 2020.83795344. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.12M.

Mastercard (MAON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Mastercard mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -4.644-0.83%
30 nap$ -27.95-4.80%
60 nap$ +4.87+0.88%
90 nap$ +4.87+0.88%
Mastercard árváltozása ma

A mai napon a(z) MAON ára $ -4.644 (-0.83%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Mastercard 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -27.95 (-4.80%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Mastercard 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MAON ára $ +4.87 (+0.88%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Mastercard 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +4.87 (+0.88%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Mastercard (MAON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Mastercard árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Mastercard (MAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Mastercard elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Mastercard befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MAON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Mastercard a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Mastercard vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Mastercard árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Mastercard (MAON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Mastercard (MAON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Mastercard rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Mastercard árelőrejelzését most!

Mastercard (MAON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Mastercard (MAON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MAON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Mastercard (MAON)

A következőt szeretnél vásárolni: Mastercard? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Mastercard eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MAON helyi valutákra

1 Mastercard(MAON) - VND
14,601,404.05
1 Mastercard(MAON) - AUD
A$843.4024
1 Mastercard(MAON) - GBP
421.7012
1 Mastercard(MAON) - EUR
477.1882
1 Mastercard(MAON) - USD
1 Mastercard(MAON) - MYR
RM2,324.9053
1 Mastercard(MAON) - TRY
23,337.8322
1 Mastercard(MAON) - JPY
¥85,449.98
1 Mastercard(MAON) - ARS
ARS$802,991.2179
1 Mastercard(MAON) - RUB
44,877.8856
1 Mastercard(MAON) - INR
49,333.4917
1 Mastercard(MAON) - IDR
Rp9,247,829.6342
1 Mastercard(MAON) - PHP
32,659.6482
1 Mastercard(MAON) - EGP
￡E.26,234.2536
1 Mastercard(MAON) - BRL
R$2,979.6519
1 Mastercard(MAON) - CAD
C$776.818
1 Mastercard(MAON) - BDT
67,616.4582
1 Mastercard(MAON) - NGN
801,831.5396
1 Mastercard(MAON) - COP
$2,150,653.9252
1 Mastercard(MAON) - ZAR
R.9,610.3484
1 Mastercard(MAON) - UAH
23,188.0173
1 Mastercard(MAON) - TZS
T.Sh.1,359,975.2726
1 Mastercard(MAON) - VES
Bs122,626.27
1 Mastercard(MAON) - CLP
$521,577.8
1 Mastercard(MAON) - PKR
Rs156,517.7296
1 Mastercard(MAON) - KZT
292,960.2626
1 Mastercard(MAON) - THB
฿17,999.9828
1 Mastercard(MAON) - TWD
NT$17,084.4473
1 Mastercard(MAON) - AED
د.إ2,036.3729
1 Mastercard(MAON) - CHF
Fr443.896
1 Mastercard(MAON) - HKD
HK$4,311.3399
1 Mastercard(MAON) - AMD
֏211,777.2329
1 Mastercard(MAON) - MAD
.د.م5,126.9988
1 Mastercard(MAON) - MXN
$10,298.3872
1 Mastercard(MAON) - SAR
ريال2,075.2138
1 Mastercard(MAON) - ETB
Br85,255.7755
1 Mastercard(MAON) - KES
KSh71,483.9021
1 Mastercard(MAON) - JOD
د.أ393.40283
1 Mastercard(MAON) - PLN
2,047.4703
1 Mastercard(MAON) - RON
лв2,446.9767
1 Mastercard(MAON) - SEK
kr5,265.7163
1 Mastercard(MAON) - BGN
лв937.7303
1 Mastercard(MAON) - HUF
Ft186,758.1446
1 Mastercard(MAON) - CZK
11,713.3057
1 Mastercard(MAON) - KWD
د.ك169.79022
1 Mastercard(MAON) - ILS
1,803.3275
1 Mastercard(MAON) - BOB
Bs3,823.0543
1 Mastercard(MAON) - AZN
943.279
1 Mastercard(MAON) - TJS
SM5,093.7066
1 Mastercard(MAON) - GEL
1,503.6977
1 Mastercard(MAON) - AOA
Kz507,656.1117
1 Mastercard(MAON) - BHD
.د.ب208.07625
1 Mastercard(MAON) - BMD
1 Mastercard(MAON) - DKK
kr3,590.0089
1 Mastercard(MAON) - HNL
L14,554.2401
1 Mastercard(MAON) - MUR
25,379.7538
1 Mastercard(MAON) - NAD
$9,593.7023
1 Mastercard(MAON) - NOK
kr5,615.2844
1 Mastercard(MAON) - NZD
$965.4738
1 Mastercard(MAON) - PAB
1 Mastercard(MAON) - PGK
K2,330.454
1 Mastercard(MAON) - QAR
ر.ق2,014.1781
1 Mastercard(MAON) - RSD
дин.56,125.1005
1 Mastercard(MAON) - UZS
soʻm6,685,179.1853
1 Mastercard(MAON) - ALL
L46,326.0963
1 Mastercard(MAON) - ANG
ƒ993.2173
1 Mastercard(MAON) - AWG
ƒ993.2173
1 Mastercard(MAON) - BBD
$1,109.74
1 Mastercard(MAON) - BAM
KM932.1816
1 Mastercard(MAON) - BIF
Fr1,626,878.84
1 Mastercard(MAON) - BND
$715.7823
1 Mastercard(MAON) - BSD
1 Mastercard(MAON) - JMD
$88,806.9435
1 Mastercard(MAON) - KHR
2,219,480
1 Mastercard(MAON) - KMF
Fr236,374.62
1 Mastercard(MAON) - LAK
12,062,391.0631
1 Mastercard(MAON) - LKR
රු168,447.4346
1 Mastercard(MAON) - MDL
L9,410.5952
1 Mastercard(MAON) - MGA
Ar2,488,203.541
1 Mastercard(MAON) - MOP
P4,427.8626
1 Mastercard(MAON) - MVR
8,489.511
1 Mastercard(MAON) - MWK
MK959,980.587
1 Mastercard(MAON) - MZN
MT35,456.193
1 Mastercard(MAON) - NPR
रु78,480.8128
1 Mastercard(MAON) - PYG
3,907,394.54
1 Mastercard(MAON) - RWF
Fr804,006.63
1 Mastercard(MAON) - SBD
$4,566.5801
1 Mastercard(MAON) - SCR
8,012.3228
1 Mastercard(MAON) - SRD
$21,362.495
1 Mastercard(MAON) - SVC
$4,838.4664
1 Mastercard(MAON) - SZL
L9,588.1536
1 Mastercard(MAON) - TMT
m1,942.045
1 Mastercard(MAON) - TND
د.ت1,631.3178
1 Mastercard(MAON) - TTD
$3,745.3725
1 Mastercard(MAON) - UGX
Sh1,926,508.64
1 Mastercard(MAON) - XAF
Fr315,721.03
1 Mastercard(MAON) - XCD
$1,498.149
1 Mastercard(MAON) - XOF
Fr315,721.03
1 Mastercard(MAON) - XPF
Fr57,151.61
1 Mastercard(MAON) - BWP
P7,429.7093
1 Mastercard(MAON) - BZD
$1,109.74
1 Mastercard(MAON) - CVE
$52,862.4649
1 Mastercard(MAON) - DJF
Fr98,211.99
1 Mastercard(MAON) - DOP
$35,550.5209
1 Mastercard(MAON) - DZD
د.ج71,883.4085
1 Mastercard(MAON) - FJD
$1,270.6523
1 Mastercard(MAON) - GNF
Fr4,824,594.65
1 Mastercard(MAON) - GTQ
Q4,239.2068
1 Mastercard(MAON) - GYD
$115,762.5281
1 Mastercard(MAON) - ISK
kr69,358.75

Mastercard Forrás

A(z) Mastercard alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Mastercard Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Mastercard

Mennyit ér ma a(z) Mastercard (MAON)?
A(z) élő MAON ár a(z) USD esetében 554.87 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MAON ára a(z) USD esetében?
A(z) MAON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 554.87. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Mastercard piaci plafonja?
A(z) MAON piaci plafonja $ 1.12M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MAON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MAON keringésben lévő tokenszáma 2.02K USD.
Mi volt a(z) MAON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MAON mindenkori legmagasabb ára 604.8777949802613 USD.
Mi volt a(z) MAON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MAON mindenkori legalacsonyabb ára 542.7603869563253 USD.
Mekkora a(z) MAON kereskedési volumene?
A(z) MAON élő 24 órás kereskedési volumene $ 57.96K USD.
A(z) MAON ára emelkedni fog idén?
A(z) MAON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MAON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Mastercard (MAON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

