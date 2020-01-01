Manta Network (MANTA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Manta Network (MANTA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Manta Network (MANTA) tokennel kapcsolatos információk Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications. Hivatalos webhely: https://manta.network/ Fehér könyv: https://mantanetwork.medium.com/the-manta-pacific-roadmap-d09a9d918553 Block Explorer: https://pacific-explorer.manta.network/token/0x95CeF13441Be50d20cA4558CC0a27B601aC544E5?tab=token_transfers Vásárolj most MANTA tokent!

Manta Network (MANTA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Manta Network (MANTA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 88.46M $ 88.46M $ 88.46M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 447.45M $ 447.45M $ 447.45M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 197.70M $ 197.70M $ 197.70M Minden idők csúcspontja: $ 10 $ 10 $ 10 Minden idők mélypontja: $ 0.15642983692201723 $ 0.15642983692201723 $ 0.15642983692201723 Jelenlegi ár: $ 0.1977 $ 0.1977 $ 0.1977 További tudnivalók a(z) Manta Network (MANTA) áráról

Manta Network (MANTA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Manta Network (MANTA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MANTA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MANTA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MANTA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MANTA token élő árfolyamát!

A(z) MANTA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Manta Network (MANTA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MANTA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MANTA tokent a MEXC-n!

Manta Network (MANTA) árelőzményei A felhasználók a(z) MANTA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MANTA árelőzményeivel!

MANTA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MANTA kapcsán? MANTA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MANTA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

