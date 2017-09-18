Decentraland (MANA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Decentraland (MANA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Decentraland (MANA) tokennel kapcsolatos információk Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games. Hivatalos webhely: https://decentraland.org/ Fehér könyv: https://decentraland.org/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/7dgHoN8wBZCc5wbnQ2C47TDnBMAxG4Q5L3KjP67z8kNi

Decentraland (MANA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Decentraland (MANA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 619.68M $ 619.68M $ 619.68M Teljes tokenszám: $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 689.97M $ 689.97M $ 689.97M Minden idők csúcspontja: $ 5.89723 $ 5.89723 $ 5.89723 Minden idők mélypontja: $ 0.007883059792220592 $ 0.007883059792220592 $ 0.007883059792220592 Jelenlegi ár: $ 0.3146 $ 0.3146 $ 0.3146 További tudnivalók a(z) Decentraland (MANA) áráról

Decentraland (MANA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Decentraland (MANA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MANA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MANA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MANA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MANA token élő árfolyamát!

A(z) MANA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Decentraland (MANA) tokennel?

Decentraland (MANA) árelőzményei A felhasználók a(z) MANA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MANA árelőzményeivel!

MANA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MANA kapcsán? MANA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MANA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

