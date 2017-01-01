Matrix AI Network (MAN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Matrix AI Network (MAN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Matrix AI Network (MAN) tokennel kapcsolatos információk The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse. Hivatalos webhely: https://www.matrix.io/ Fehér könyv: https://1369953351-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FT5LtcFS1DoKk05KGaZdm%2Fuploads%2FOnsRSLdWol2UnvQRYM9t%2FMatrix%203.0%20Roadmap%20Full%20EN.pdf?alt=media&token=ef0cf8d3-81e0-473a-9da5-5ffad4dffe50 Block Explorer: https://tom.matrix.io/home Vásárolj most MAN tokent!

Matrix AI Network (MAN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Matrix AI Network (MAN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.18M $ 3.18M $ 3.18M Teljes tokenszám: $ 765.83M $ 765.83M $ 765.83M Keringésben lévő tokenszám: $ 465.83M $ 465.83M $ 465.83M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.82M $ 6.82M $ 6.82M Minden idők csúcspontja: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Minden idők mélypontja: $ 0.002571595654983904 $ 0.002571595654983904 $ 0.002571595654983904 Jelenlegi ár: $ 0.00682 $ 0.00682 $ 0.00682 További tudnivalók a(z) Matrix AI Network (MAN) áráról

Matrix AI Network (MAN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Matrix AI Network (MAN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MAN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MAN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MAN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MAN token élő árfolyamát!

A(z) MAN vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Matrix AI Network (MAN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MAN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MAN tokent a MEXC-n!

Matrix AI Network (MAN) árelőzményei A felhasználók a(z) MAN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MAN árelőzményeivel!

MAN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MAN kapcsán? MAN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MAN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

