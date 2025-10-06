TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Maiga.ai ár ma 0.02336 USD. Kövesd nyomon a(z) MAIGA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MAIGA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Maiga.ai ár ma 0.02336 USD. Kövesd nyomon a(z) MAIGA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MAIGA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MAIGA

MAIGA árinformációk

Mi a(z) MAIGA

MAIGA fehér könyv

MAIGA hivatalos webhely

MAIGA tokenomikai adatai

MAIGA árelőrejelzés

MAIGA előzmények

MAIGA Vásárlási útmutató

MAIGA-fiat valutaváltó

MAIGA spot

MAIGA USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Maiga.ai Logó

Maiga.ai árfolyam(MAIGA)

1 MAIGA-USD élő ár:

$0.02339
$0.02339$0.02339
-4.91%1D
USD
Maiga.ai (MAIGA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:07:51 (UTC+8)

Maiga.ai (MAIGA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.02326
$ 0.02326$ 0.02326
24h alacsony
$ 0.02837
$ 0.02837$ 0.02837
24h magas

$ 0.02326
$ 0.02326$ 0.02326

$ 0.02837
$ 0.02837$ 0.02837

--
----

--
----

-0.13%

-4.91%

-35.42%

-35.42%

Maiga.ai (MAIGA) valós idejű ár: $ 0.02336. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAIGA legalacsonyabb ára $ 0.02326, legmagasabb ára pedig $ 0.02837 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAIGA valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAIGA változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, -4.91% az elmúlt 24 órában, és -35.42% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Maiga.ai (MAIGA) piaci információk

--
----

$ 63.09K
$ 63.09K$ 63.09K

$ 23.36M
$ 23.36M$ 23.36M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A(z) Maiga.ai jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 63.09K. A(z) MAIGA keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 23.36M.

Maiga.ai (MAIGA) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Maiga.ai mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0012077-4.91%
30 nap$ -0.03403-59.30%
60 nap$ +0.00336+16.80%
90 nap$ +0.00336+16.80%
Maiga.ai árváltozása ma

A mai napon a(z) MAIGA ára $ -0.0012077 (-4.91%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Maiga.ai 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.03403 (-59.30%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Maiga.ai 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MAIGA ára $ +0.00336 (+16.80%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Maiga.ai 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.00336 (+16.80%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Maiga.ai (MAIGA) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Maiga.ai árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Maiga.ai (MAIGA)

Decentralised AI agent economy for crypto and DeFAI, powered by "Proof of Trading" PoT token model based on trading volume. Backed by Amber, Chainlink, TBV, IBC, RBV and more.

Maiga.ai elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Maiga.ai befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MAIGA a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Maiga.ai a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Maiga.ai vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Maiga.ai árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Maiga.ai (MAIGA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Maiga.ai (MAIGA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Maiga.ai rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Maiga.ai árelőrejelzését most!

Maiga.ai (MAIGA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Maiga.ai (MAIGA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MAIGA token kapcsán!

Hogyan vásárolj Maiga.ai (MAIGA)

A következőt szeretnél vásárolni: Maiga.ai? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Maiga.ai eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MAIGA helyi valutákra

1 Maiga.ai(MAIGA) - VND
614.7184
1 Maiga.ai(MAIGA) - AUD
A$0.0355072
1 Maiga.ai(MAIGA) - GBP
0.0177536
1 Maiga.ai(MAIGA) - EUR
0.0200896
1 Maiga.ai(MAIGA) - USD
$0.02336
1 Maiga.ai(MAIGA) - MYR
RM0.0978784
1 Maiga.ai(MAIGA) - TRY
0.9825216
1 Maiga.ai(MAIGA) - JPY
¥3.59744
1 Maiga.ai(MAIGA) - ARS
ARS$33.8058912
1 Maiga.ai(MAIGA) - RUB
1.8893568
1 Maiga.ai(MAIGA) - INR
2.0769376
1 Maiga.ai(MAIGA) - IDR
Rp389.3331776
1 Maiga.ai(MAIGA) - PHP
1.3749696
1 Maiga.ai(MAIGA) - EGP
￡E.1.1044608
1 Maiga.ai(MAIGA) - BRL
R$0.1254432
1 Maiga.ai(MAIGA) - CAD
C$0.032704
1 Maiga.ai(MAIGA) - BDT
2.8466496
1 Maiga.ai(MAIGA) - NGN
33.7570688
1 Maiga.ai(MAIGA) - COP
$90.5424256
1 Maiga.ai(MAIGA) - ZAR
R.0.4045952
1 Maiga.ai(MAIGA) - UAH
0.9762144
1 Maiga.ai(MAIGA) - TZS
T.Sh.57.2548928
1 Maiga.ai(MAIGA) - VES
Bs5.16256
1 Maiga.ai(MAIGA) - CLP
$21.9584
1 Maiga.ai(MAIGA) - PKR
Rs6.5893888
1 Maiga.ai(MAIGA) - KZT
12.3336128
1 Maiga.ai(MAIGA) - THB
฿0.7577984
1 Maiga.ai(MAIGA) - TWD
NT$0.7192544
1 Maiga.ai(MAIGA) - AED
د.إ0.0857312
1 Maiga.ai(MAIGA) - CHF
Fr0.018688
1 Maiga.ai(MAIGA) - HKD
HK$0.1815072
1 Maiga.ai(MAIGA) - AMD
֏8.9158112
1 Maiga.ai(MAIGA) - MAD
.د.م0.2158464
1 Maiga.ai(MAIGA) - MXN
$0.4335616
1 Maiga.ai(MAIGA) - SAR
ريال0.0873664
1 Maiga.ai(MAIGA) - ETB
Br3.589264
1 Maiga.ai(MAIGA) - KES
KSh3.0094688
1 Maiga.ai(MAIGA) - JOD
د.أ0.01656224
1 Maiga.ai(MAIGA) - PLN
0.0861984
1 Maiga.ai(MAIGA) - RON
лв0.1030176
1 Maiga.ai(MAIGA) - SEK
kr0.2216864
1 Maiga.ai(MAIGA) - BGN
лв0.0394784
1 Maiga.ai(MAIGA) - HUF
Ft7.8625088
1 Maiga.ai(MAIGA) - CZK
0.4931296
1 Maiga.ai(MAIGA) - KWD
د.ك0.00714816
1 Maiga.ai(MAIGA) - ILS
0.07592
1 Maiga.ai(MAIGA) - BOB
Bs0.1609504
1 Maiga.ai(MAIGA) - AZN
0.039712
1 Maiga.ai(MAIGA) - TJS
SM0.2144448
1 Maiga.ai(MAIGA) - GEL
0.0633056
1 Maiga.ai(MAIGA) - AOA
Kz21.3722976
1 Maiga.ai(MAIGA) - BHD
.د.ب0.00876
1 Maiga.ai(MAIGA) - BMD
$0.02336
1 Maiga.ai(MAIGA) - DKK
kr0.1511392
1 Maiga.ai(MAIGA) - HNL
L0.6127328
1 Maiga.ai(MAIGA) - MUR
1.0684864
1 Maiga.ai(MAIGA) - NAD
$0.4038944
1 Maiga.ai(MAIGA) - NOK
kr0.2364032
1 Maiga.ai(MAIGA) - NZD
$0.0406464
1 Maiga.ai(MAIGA) - PAB
B/.0.02336
1 Maiga.ai(MAIGA) - PGK
K0.098112
1 Maiga.ai(MAIGA) - QAR
ر.ق0.0847968
1 Maiga.ai(MAIGA) - RSD
дин.2.362864
1 Maiga.ai(MAIGA) - UZS
soʻm281.4457184
1 Maiga.ai(MAIGA) - ALL
L1.9503264
1 Maiga.ai(MAIGA) - ANG
ƒ0.0418144
1 Maiga.ai(MAIGA) - AWG
ƒ0.0418144
1 Maiga.ai(MAIGA) - BBD
$0.04672
1 Maiga.ai(MAIGA) - BAM
KM0.0392448
1 Maiga.ai(MAIGA) - BIF
Fr68.49152
1 Maiga.ai(MAIGA) - BND
$0.0301344
1 Maiga.ai(MAIGA) - BSD
$0.02336
1 Maiga.ai(MAIGA) - JMD
$3.738768
1 Maiga.ai(MAIGA) - KHR
93.44
1 Maiga.ai(MAIGA) - KMF
Fr9.95136
1 Maiga.ai(MAIGA) - LAK
507.8260768
1 Maiga.ai(MAIGA) - LKR
රු7.0916288
1 Maiga.ai(MAIGA) - MDL
L0.3961856
1 Maiga.ai(MAIGA) - MGA
Ar104.753248
1 Maiga.ai(MAIGA) - MOP
P0.1864128
1 Maiga.ai(MAIGA) - MVR
0.357408
1 Maiga.ai(MAIGA) - MWK
MK40.415136
1 Maiga.ai(MAIGA) - MZN
MT1.492704
1 Maiga.ai(MAIGA) - NPR
रु3.3040384
1 Maiga.ai(MAIGA) - PYG
164.50112
1 Maiga.ai(MAIGA) - RWF
Fr33.84864
1 Maiga.ai(MAIGA) - SBD
$0.1922528
1 Maiga.ai(MAIGA) - SCR
0.3373184
1 Maiga.ai(MAIGA) - SRD
$0.89936
1 Maiga.ai(MAIGA) - SVC
$0.2036992
1 Maiga.ai(MAIGA) - SZL
L0.4036608
1 Maiga.ai(MAIGA) - TMT
m0.08176
1 Maiga.ai(MAIGA) - TND
د.ت0.0686784
1 Maiga.ai(MAIGA) - TTD
$0.15768
1 Maiga.ai(MAIGA) - UGX
Sh81.10592
1 Maiga.ai(MAIGA) - XAF
Fr13.29184
1 Maiga.ai(MAIGA) - XCD
$0.063072
1 Maiga.ai(MAIGA) - XOF
Fr13.29184
1 Maiga.ai(MAIGA) - XPF
Fr2.40608
1 Maiga.ai(MAIGA) - BWP
P0.3127904
1 Maiga.ai(MAIGA) - BZD
$0.04672
1 Maiga.ai(MAIGA) - CVE
$2.2255072
1 Maiga.ai(MAIGA) - DJF
Fr4.13472
1 Maiga.ai(MAIGA) - DOP
$1.4966752
1 Maiga.ai(MAIGA) - DZD
د.ج3.026288
1 Maiga.ai(MAIGA) - FJD
$0.0534944
1 Maiga.ai(MAIGA) - GNF
Fr203.1152
1 Maiga.ai(MAIGA) - GTQ
Q0.1784704
1 Maiga.ai(MAIGA) - GYD
$4.8735968
1 Maiga.ai(MAIGA) - ISK
kr2.92

Maiga.ai Forrás

A(z) Maiga.ai alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Maiga.ai Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Maiga.ai

Mennyit ér ma a(z) Maiga.ai (MAIGA)?
A(z) élő MAIGA ár a(z) USD esetében 0.02336 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MAIGA ára a(z) USD esetében?
A(z) MAIGA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.02336. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Maiga.ai piaci plafonja?
A(z) MAIGA piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MAIGA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MAIGA keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) MAIGA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MAIGA mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) MAIGA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MAIGA mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) MAIGA kereskedési volumene?
A(z) MAIGA élő 24 órás kereskedési volumene $ 63.09K USD.
A(z) MAIGA ára emelkedni fog idén?
A(z) MAIGA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MAIGA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:07:51 (UTC+8)

Maiga.ai (MAIGA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

MAIGA-USD kalkulátor

Összeg

MAIGA
MAIGA
USD
USD

1 MAIGA = 0.02336 USD

MAIGA kereskedés

MAIGA/USDT
$0.02339
$0.02339$0.02339
-4.60%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,571.89
$109,571.89$109,571.89

-0.48%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,850.59
$3,850.59$3,850.59

-0.06%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02533
$0.02533$0.02533

-3.72%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2010
$1.2010$1.2010

-4.82%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.23
$186.23$186.23

+1.33%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,571.89
$109,571.89$109,571.89

-0.48%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,850.59
$3,850.59$3,850.59

-0.06%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.23
$186.23$186.23

+1.33%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.03
$90.03$90.03

+1.61%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4940
$2.4940$2.4940

-0.23%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0375
$0.0375$0.0375

-25.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05504
$0.05504$0.05504

+175.20%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09504
$0.09504$0.09504

+15.04%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001999
$0.000000001999$0.000000001999

+359.54%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02230
$0.02230$0.02230

+178.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000499
$0.0000499$0.0000499

+98.01%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006493
$0.00006493$0.00006493

+77.35%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000600
$0.000000000600$0.000000000600

+54.24%