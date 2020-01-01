MAGAETH (MAGAETH) tokenomikai adatai

MAGAETH (MAGAETH) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MAGAETH (MAGAETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

MAGAETH (MAGAETH) tokennel kapcsolatos információk

MAGAETH is a meme coin on Ethereum.

Hivatalos webhely:
https://maga-hat.vip/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xd29da236dd4aac627346e1bba06a619e8c22d7c5

MAGAETH (MAGAETH) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MAGAETH (MAGAETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 3.56M
Teljes tokenszám:
$ 413.34B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 390.26B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 3.84M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00079
Minden idők mélypontja:
$ 0.000007875492975983
Jelenlegi ár:
$ 0.000009117
MAGAETH (MAGAETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) MAGAETH (MAGAETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó MAGAETH tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező MAGAETH token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) MAGAETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MAGAETH token élő árfolyamát!

A(z) MAGAETH vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) MAGAETH (MAGAETH) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MAGAETH megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

MAGAETH (MAGAETH) árelőzményei

A felhasználók a(z) MAGAETH árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

MAGAETH árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MAGAETH kapcsán? MAGAETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.