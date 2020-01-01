LUKSO (LYX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LUKSO (LYX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LUKSO (LYX) tokennel kapcsolatos információk Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities. Hivatalos webhely: https://lukso.network/ Fehér könyv: https://whitepaper.lukso.network/ Block Explorer: https://explorer.execution.mainnet.lukso.network/ Vásárolj most LYX tokent!

LUKSO (LYX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LUKSO (LYX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 29.68M $ 29.68M $ 29.68M Teljes tokenszám: $ 42.12M $ 42.12M $ 42.12M Keringésben lévő tokenszám: $ 30.54M $ 30.54M $ 30.54M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 40.94M $ 40.94M $ 40.94M Minden idők csúcspontja: $ 8.98 $ 8.98 $ 8.98 Minden idők mélypontja: $ 0.5508968765168473 $ 0.5508968765168473 $ 0.5508968765168473 Jelenlegi ár: $ 0.972 $ 0.972 $ 0.972 További tudnivalók a(z) LUKSO (LYX) áráról

LUKSO (LYX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LUKSO (LYX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LYX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LYX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LYX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LYX token élő árfolyamát!

A(z) LYX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) LUKSO (LYX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) LYX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz LYX tokent a MEXC-n!

LUKSO (LYX) árelőzményei A felhasználók a(z) LYX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LYX árelőzményeivel!

LYX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LYX kapcsán? LYX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LYX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

