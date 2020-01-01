LVN (LVN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LVN (LVN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LVN (LVN) tokennel kapcsolatos információk The Levana Protocol: Levana is an acronym for “Leverage any Asset” Levana is a fully onchain perpetual swap platform. Levana Perps is currently deployed on 3 blockchains: Osmosis, Sei and Injective. Levana has partnered with the largest spot AMM on Cosmos, Osmosis DEX, the most popular Cosmos chain for leverage, Injective, and the fastest Cosmos network, SEI, to bring a peer to pool onchain perpetual swap trading to the Cosmos ecosystem. Hivatalos webhely: https://www.levana.finance Fehér könyv: https://docs.levana.finance/ Vásárolj most LVN tokent!

LVN (LVN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LVN (LVN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: -- -- -- Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): -- -- -- Minden idők csúcspontja: -- -- -- Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: -- -- -- További tudnivalók a(z) LVN (LVN) áráról

LVN (LVN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LVN (LVN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LVN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LVN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LVN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LVN token élő árfolyamát!

LVN (LVN) árelőzményei A felhasználók a(z) LVN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LVN árelőzményeivel!

LVN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LVN kapcsán? LVN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LVN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

