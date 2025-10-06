TőzsdeDEX+
A(z) élő Lunch Protocol ár ma 0.000528 USD. Kövesd nyomon a(z) LUNCH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LUNCH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LUNCH

LUNCH árinformációk

Mi a(z) LUNCH

LUNCH fehér könyv

LUNCH hivatalos webhely

LUNCH tokenomikai adatai

LUNCH árelőrejelzés

LUNCH előzmények

LUNCH Vásárlási útmutató

LUNCH-fiat valutaváltó

LUNCH spot

LUNCH USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Lunch Protocol Logó

Lunch Protocol árfolyam(LUNCH)

1 LUNCH-USD élő ár:

$0.000528
+7.75%1D
USD
Lunch Protocol (LUNCH) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:07:37 (UTC+8)

Lunch Protocol (LUNCH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.000488
24h alacsony
$ 0.000531
24h magas

$ 0.000488
$ 0.000531
--
--
+0.57%

+7.75%

+0.95%

+0.95%

Lunch Protocol (LUNCH) valós idejű ár: $ 0.000528. Az elmúlt 24 órában, a(z)LUNCH legalacsonyabb ára $ 0.000488, legmagasabb ára pedig $ 0.000531 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LUNCH valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LUNCH változása a következő volt: +0.57% az elmúlt órában, +7.75% az elmúlt 24 órában, és +0.95% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lunch Protocol (LUNCH) piaci információk

--
$ 11.91K
$ 11.91K$ 11.91K

$ 528.00K
$ 528.00K$ 528.00K

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

A(z) Lunch Protocol jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 11.91K. A(z) LUNCH keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 528.00K.

Lunch Protocol (LUNCH) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Lunch Protocol mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00003798+7.75%
30 nap$ -0.000136-20.49%
60 nap$ -0.001133-68.22%
90 nap$ -0.001517-74.19%
Lunch Protocol árváltozása ma

A mai napon a(z) LUNCH ára $ +0.00003798 (+7.75%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Lunch Protocol 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.000136 (-20.49%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Lunch Protocol 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) LUNCH ára $ -0.001133 (-68.22%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Lunch Protocol 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.001517 (-74.19%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Lunch Protocol (LUNCH) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Lunch Protocol árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Lunch Protocol (LUNCH)

Lunch Protocol aims to simplify and automate DeFi yield and reward farming with AI agents, built on its secure, pre-whitelisted dApp integration platform.

Lunch Protocol elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Lunch Protocol befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd LUNCH a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Lunch Protocol a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Lunch Protocol vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Lunch Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Lunch Protocol (LUNCH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Lunch Protocol (LUNCH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Lunch Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Lunch Protocol árelőrejelzését most!

Lunch Protocol (LUNCH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Lunch Protocol (LUNCH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LUNCH token kapcsán!

Hogyan vásárolj Lunch Protocol (LUNCH)

A következőt szeretnél vásárolni: Lunch Protocol? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Lunch Protocol eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

LUNCH helyi valutákra

1 Lunch Protocol(LUNCH) - VND
13.89432
1 Lunch Protocol(LUNCH) - AUD
A$0.00080256
1 Lunch Protocol(LUNCH) - GBP
0.00040128
1 Lunch Protocol(LUNCH) - EUR
0.00045408
1 Lunch Protocol(LUNCH) - USD
$0.000528
1 Lunch Protocol(LUNCH) - MYR
RM0.00221232
1 Lunch Protocol(LUNCH) - TRY
0.02220768
1 Lunch Protocol(LUNCH) - JPY
¥0.081312
1 Lunch Protocol(LUNCH) - ARS
ARS$0.76410576
1 Lunch Protocol(LUNCH) - RUB
0.04270464
1 Lunch Protocol(LUNCH) - INR
0.04694448
1 Lunch Protocol(LUNCH) - IDR
Rp8.79999648
1 Lunch Protocol(LUNCH) - PHP
0.03107808
1 Lunch Protocol(LUNCH) - EGP
￡E.0.02496384
1 Lunch Protocol(LUNCH) - BRL
R$0.00283536
1 Lunch Protocol(LUNCH) - CAD
C$0.0007392
1 Lunch Protocol(LUNCH) - BDT
0.06434208
1 Lunch Protocol(LUNCH) - NGN
0.76300224
1 Lunch Protocol(LUNCH) - COP
$2.04650688
1 Lunch Protocol(LUNCH) - ZAR
R.0.00914496
1 Lunch Protocol(LUNCH) - UAH
0.02206512
1 Lunch Protocol(LUNCH) - TZS
T.Sh.1.29411744
1 Lunch Protocol(LUNCH) - VES
Bs0.116688
1 Lunch Protocol(LUNCH) - CLP
$0.49632
1 Lunch Protocol(LUNCH) - PKR
Rs0.14893824
1 Lunch Protocol(LUNCH) - KZT
0.27877344
1 Lunch Protocol(LUNCH) - THB
฿0.01712832
1 Lunch Protocol(LUNCH) - TWD
NT$0.01625712
1 Lunch Protocol(LUNCH) - AED
د.إ0.00193776
1 Lunch Protocol(LUNCH) - CHF
Fr0.0004224
1 Lunch Protocol(LUNCH) - HKD
HK$0.00410256
1 Lunch Protocol(LUNCH) - AMD
֏0.20152176
1 Lunch Protocol(LUNCH) - MAD
.د.م0.00487872
1 Lunch Protocol(LUNCH) - MXN
$0.00979968
1 Lunch Protocol(LUNCH) - SAR
ريال0.00197472
1 Lunch Protocol(LUNCH) - ETB
Br0.0811272
1 Lunch Protocol(LUNCH) - KES
KSh0.06802224
1 Lunch Protocol(LUNCH) - JOD
د.أ0.000374352
1 Lunch Protocol(LUNCH) - PLN
0.00194832
1 Lunch Protocol(LUNCH) - RON
лв0.00232848
1 Lunch Protocol(LUNCH) - SEK
kr0.00501072
1 Lunch Protocol(LUNCH) - BGN
лв0.00089232
1 Lunch Protocol(LUNCH) - HUF
Ft0.17771424
1 Lunch Protocol(LUNCH) - CZK
0.01114608
1 Lunch Protocol(LUNCH) - KWD
د.ك0.000161568
1 Lunch Protocol(LUNCH) - ILS
0.001716
1 Lunch Protocol(LUNCH) - BOB
Bs0.00363792
1 Lunch Protocol(LUNCH) - AZN
0.0008976
1 Lunch Protocol(LUNCH) - TJS
SM0.00484704
1 Lunch Protocol(LUNCH) - GEL
0.00143088
1 Lunch Protocol(LUNCH) - AOA
Kz0.48307248
1 Lunch Protocol(LUNCH) - BHD
.د.ب0.000198
1 Lunch Protocol(LUNCH) - BMD
$0.000528
1 Lunch Protocol(LUNCH) - DKK
kr0.00341616
1 Lunch Protocol(LUNCH) - HNL
L0.01384944
1 Lunch Protocol(LUNCH) - MUR
0.02415072
1 Lunch Protocol(LUNCH) - NAD
$0.00912912
1 Lunch Protocol(LUNCH) - NOK
kr0.00534336
1 Lunch Protocol(LUNCH) - NZD
$0.00091872
1 Lunch Protocol(LUNCH) - PAB
B/.0.000528
1 Lunch Protocol(LUNCH) - PGK
K0.0022176
1 Lunch Protocol(LUNCH) - QAR
ر.ق0.00191664
1 Lunch Protocol(LUNCH) - RSD
дин.0.0534072
1 Lunch Protocol(LUNCH) - UZS
soʻm6.36144432
1 Lunch Protocol(LUNCH) - ALL
L0.04408272
1 Lunch Protocol(LUNCH) - ANG
ƒ0.00094512
1 Lunch Protocol(LUNCH) - AWG
ƒ0.00094512
1 Lunch Protocol(LUNCH) - BBD
$0.001056
1 Lunch Protocol(LUNCH) - BAM
KM0.00088704
1 Lunch Protocol(LUNCH) - BIF
Fr1.548096
1 Lunch Protocol(LUNCH) - BND
$0.00068112
1 Lunch Protocol(LUNCH) - BSD
$0.000528
1 Lunch Protocol(LUNCH) - JMD
$0.0845064
1 Lunch Protocol(LUNCH) - KHR
2.112
1 Lunch Protocol(LUNCH) - KMF
Fr0.224928
1 Lunch Protocol(LUNCH) - LAK
11.47826064
1 Lunch Protocol(LUNCH) - LKR
රු0.16029024
1 Lunch Protocol(LUNCH) - MDL
L0.00895488
1 Lunch Protocol(LUNCH) - MGA
Ar2.3677104
1 Lunch Protocol(LUNCH) - MOP
P0.00421344
1 Lunch Protocol(LUNCH) - MVR
0.0080784
1 Lunch Protocol(LUNCH) - MWK
MK0.9134928
1 Lunch Protocol(LUNCH) - MZN
MT0.0337392
1 Lunch Protocol(LUNCH) - NPR
रु0.07468032
1 Lunch Protocol(LUNCH) - PYG
3.718176
1 Lunch Protocol(LUNCH) - RWF
Fr0.765072
1 Lunch Protocol(LUNCH) - SBD
$0.00434544
1 Lunch Protocol(LUNCH) - SCR
0.00762432
1 Lunch Protocol(LUNCH) - SRD
$0.020328
1 Lunch Protocol(LUNCH) - SVC
$0.00460416
1 Lunch Protocol(LUNCH) - SZL
L0.00912384
1 Lunch Protocol(LUNCH) - TMT
m0.001848
1 Lunch Protocol(LUNCH) - TND
د.ت0.00155232
1 Lunch Protocol(LUNCH) - TTD
$0.003564
1 Lunch Protocol(LUNCH) - UGX
Sh1.833216
1 Lunch Protocol(LUNCH) - XAF
Fr0.300432
1 Lunch Protocol(LUNCH) - XCD
$0.0014256
1 Lunch Protocol(LUNCH) - XOF
Fr0.300432
1 Lunch Protocol(LUNCH) - XPF
Fr0.054384
1 Lunch Protocol(LUNCH) - BWP
P0.00706992
1 Lunch Protocol(LUNCH) - BZD
$0.001056
1 Lunch Protocol(LUNCH) - CVE
$0.05030256
1 Lunch Protocol(LUNCH) - DJF
Fr0.093456
1 Lunch Protocol(LUNCH) - DOP
$0.03382896
1 Lunch Protocol(LUNCH) - DZD
د.ج0.0684024
1 Lunch Protocol(LUNCH) - FJD
$0.00120912
1 Lunch Protocol(LUNCH) - GNF
Fr4.59096
1 Lunch Protocol(LUNCH) - GTQ
Q0.00403392
1 Lunch Protocol(LUNCH) - GYD
$0.11015664
1 Lunch Protocol(LUNCH) - ISK
kr0.066

Lunch Protocol Forrás

A(z) Lunch Protocol alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Lunch Protocol Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Lunch Protocol

Mennyit ér ma a(z) Lunch Protocol (LUNCH)?
A(z) élő LUNCH ár a(z) USD esetében 0.000528 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LUNCH ára a(z) USD esetében?
A(z) LUNCH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.000528. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Lunch Protocol piaci plafonja?
A(z) LUNCH piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LUNCH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LUNCH keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) LUNCH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LUNCH mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) LUNCH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LUNCH mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) LUNCH kereskedési volumene?
A(z) LUNCH élő 24 órás kereskedési volumene $ 11.91K USD.
A(z) LUNCH ára emelkedni fog idén?
A(z) LUNCH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LUNCH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Lunch Protocol (LUNCH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

LUNCH-USD kalkulátor

Összeg

LUNCH
LUNCH
USD
USD

1 LUNCH = 0.000528 USD

LUNCH kereskedés

LUNCH/USDT
$0.000528
$0.000528$0.000528
+7.75%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

