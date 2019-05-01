Livepeer (LPT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Livepeer (LPT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Livepeer (LPT) tokennel kapcsolatos információk Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day. Hivatalos webhely: https://livepeer.org/ Fehér könyv: https://github.com/livepeer/wiki/blob/master/WHITEPAPER.md Block Explorer: https://explorer.livepeer.org/ Vásárolj most LPT tokent!

Livepeer (LPT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Livepeer (LPT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 303.75M $ 303.75M $ 303.75M Teljes tokenszám: $ 44.11M $ 44.11M $ 44.11M Keringésben lévő tokenszám: $ 44.11M $ 44.11M $ 44.11M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 303.75M $ 303.75M $ 303.75M Minden idők csúcspontja: $ 99.777 $ 99.777 $ 99.777 Minden idők mélypontja: $ 0.420586727745 $ 0.420586727745 $ 0.420586727745 Jelenlegi ár: $ 6.886 $ 6.886 $ 6.886 További tudnivalók a(z) Livepeer (LPT) áráról

Livepeer (LPT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Livepeer (LPT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LPT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LPT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LPT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LPT token élő árfolyamát!

Livepeer (LPT) árelőzményei A felhasználók a(z) LPT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LPT árelőzményeivel!

LPT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LPT kapcsán? LPT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LPT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

