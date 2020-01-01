League of Traders (LOT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) League of Traders (LOT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

League of Traders (LOT) tokennel kapcsolatos információk A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader! Hivatalos webhely: https://leagueoftraders.io Fehér könyv: https://docs.leagueoftraders.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbfe78de7d1c51e0868501d5fa3e88e674c79acdd Vásárolj most LOT tokent!

League of Traders (LOT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) League of Traders (LOT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 163.89M $ 163.89M $ 163.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 17.40M $ 17.40M $ 17.40M Minden idők csúcspontja: $ 0.0497 $ 0.0497 $ 0.0497 Minden idők mélypontja: $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 Jelenlegi ár: $ 0.0174 $ 0.0174 $ 0.0174 További tudnivalók a(z) League of Traders (LOT) áráról

League of Traders (LOT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) League of Traders (LOT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LOT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LOT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LOT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LOT token élő árfolyamát!

A(z) LOT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) League of Traders (LOT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) LOT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz LOT tokent a MEXC-n!

League of Traders (LOT) árelőzményei A felhasználók a(z) LOT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LOT árelőzményeivel!

LOT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LOT kapcsán? LOT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LOT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

