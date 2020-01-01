LoopNetwork (LOOP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LoopNetwork (LOOP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LoopNetwork (LOOP) tokennel kapcsolatos információk LoopNetwork is a digital currency framework that supports smart contracts without the adaptability and security impediments of prior frameworks like Ethereum. The project permits parties to make savvy contracts utilizing code to indicate the conduct of the virtual machine (VM) that executes the agreement's capacity. LoopNetwork endeavors to address adaptability and ease of use issues, without compromising decentralization and use the existing developer community and ecosystem. Hivatalos webhely: https://www.getloop.network/ Fehér könyv: https://loopnetwork.gitbook.io/home/whitepaper-2.0 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcE186ad6430E2Fe494a22C9eDbD4c68794a28B35 Vásárolj most LOOP tokent!

LoopNetwork (LOOP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LoopNetwork (LOOP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 180.70M $ 180.70M $ 180.70M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.21M $ 5.21M $ 5.21M Minden idők csúcspontja: $ 0.2854 $ 0.2854 $ 0.2854 Minden idők mélypontja: $ 0.002182757752333215 $ 0.002182757752333215 $ 0.002182757752333215 Jelenlegi ár: $ 0.02603 $ 0.02603 $ 0.02603 További tudnivalók a(z) LoopNetwork (LOOP) áráról

LoopNetwork (LOOP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LoopNetwork (LOOP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LOOP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LOOP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LOOP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LOOP token élő árfolyamát!

A(z) LOOP vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) LoopNetwork (LOOP) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) LOOP megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz LOOP tokent a MEXC-n!

LoopNetwork (LOOP) árelőzményei A felhasználók a(z) LOOP árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LOOP árelőzményeivel!

LOOP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LOOP kapcsán? LOOP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LOOP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

