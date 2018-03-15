Loom Network (LOOM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Loom Network (LOOM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Loom Network (LOOM) tokennel kapcsolatos információk Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum. Hivatalos webhely: https://loomx.io/ Fehér könyv: https://medium.com/loom-network/introducing-loom-network-scaling-ethereum-today-9ea26b5b57c Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D

Loom Network (LOOM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Loom Network (LOOM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Teljes tokenszám: $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Minden idők csúcspontja: $ 0.49801 $ 0.49801 $ 0.49801 Minden idők mélypontja: $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 Jelenlegi ár: $ 0.001418 $ 0.001418 $ 0.001418 További tudnivalók a(z) Loom Network (LOOM) áráról

Loom Network (LOOM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Loom Network (LOOM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LOOM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LOOM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LOOM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LOOM token élő árfolyamát!

Loom Network (LOOM) árelőzményei A felhasználók a(z) LOOM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LOOM árelőzményeivel!

