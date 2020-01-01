Lofi (LOFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Lofi (LOFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Lofi (LOFI) tokennel kapcsolatos információk Frozen in time. Awakened for the future. Lofi was trapped for millennia, encased in ice deep within the Himalayas. As Earth’s warming and global tensions rose, Lofi was freed—only to find a world overwhelmed by tribalism and chaos. But Lofi is not here to dwell on the past. He’s determined to own his future. When he discovered Sui blockchain, he found his purpose: To unite a new family of Yetis—builders, believers, and dreamers—who are ready to challenge the status quo and build a better financial future. Hivatalos webhely: https://lofitheyeti.com/ Block Explorer: https://suiscan.xyz/coin/0xf22da9a24ad027cccb5f2d496cbe91de953d363513db08a3a734d361c7c17503::LOFI::LOFI Vásárolj most LOFI tokent!

Lofi (LOFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Lofi (LOFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.96M $ 19.96M $ 19.96M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.96M $ 19.96M $ 19.96M Minden idők csúcspontja: $ 0.2686 $ 0.2686 $ 0.2686 Minden idők mélypontja: $ 0.005561293479436875 $ 0.005561293479436875 $ 0.005561293479436875 Jelenlegi ár: $ 0.01996 $ 0.01996 $ 0.01996 További tudnivalók a(z) Lofi (LOFI) áráról

Lofi (LOFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Lofi (LOFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LOFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LOFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LOFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LOFI token élő árfolyamát!

A(z) LOFI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Lofi (LOFI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) LOFI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz LOFI tokent a MEXC-n!

Lofi (LOFI) árelőzményei A felhasználók a(z) LOFI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LOFI árelőzményeivel!

LOFI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LOFI kapcsán? LOFI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LOFI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

