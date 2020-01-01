Legends of Elysium (LOE) tokenomikai adatai

Legends of Elysium (LOE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Legends of Elysium (LOE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Legends of Elysium (LOE) tokennel kapcsolatos információk

Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

Hivatalos webhely:
https://legendsofelysium.io/
Fehér könyv:
https://docsend.com/view/d9zxup8qet98pf67
Block Explorer:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x8b78927048de67b9e8c8f834359f15c3822ed871

Legends of Elysium (LOE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Legends of Elysium (LOE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 29.87K
$ 29.87K$ 29.87K
Teljes tokenszám:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 13.76M
$ 13.76M$ 13.76M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 434.00K
$ 434.00K$ 434.00K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.417
$ 0.417$ 0.417
Minden idők mélypontja:
$ 0.002112921524026106
$ 0.002112921524026106$ 0.002112921524026106
Jelenlegi ár:
$ 0.00217
$ 0.00217$ 0.00217

Legends of Elysium (LOE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Legends of Elysium (LOE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó LOE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező LOE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) LOE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LOE token élő árfolyamát!

Legends of Elysium (LOE) árelőzményei

A felhasználók a(z) LOE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

LOE árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LOE kapcsán? LOE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

