LinqAI (LNQ) tokennel kapcsolatos információk LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space. Hivatalos webhely: https://www.linqai.com Fehér könyv: https://www.linqai.com/linqprotocol-litepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xd4f4d0a10bcae123bb6655e8fe93a30d01eebd04 Vásárolj most LNQ tokent!

LinqAI (LNQ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LinqAI (LNQ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.14M $ 6.14M $ 6.14M Teljes tokenszám: $ 896.69M $ 896.69M $ 896.69M Keringésben lévő tokenszám: $ 240.61M $ 240.61M $ 240.61M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 25.53M $ 25.53M $ 25.53M Minden idők csúcspontja: $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 Minden idők mélypontja: $ 0.02182167795848918 $ 0.02182167795848918 $ 0.02182167795848918 Jelenlegi ár: $ 0.02553 $ 0.02553 $ 0.02553 További tudnivalók a(z) LinqAI (LNQ) áráról

LinqAI (LNQ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LinqAI (LNQ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LNQ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LNQ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LNQ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LNQ token élő árfolyamát!

LinqAI (LNQ) árelőzményei A felhasználók a(z) LNQ árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LNQ árelőzményeivel!

LNQ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LNQ kapcsán? LNQ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LNQ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

