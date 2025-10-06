TőzsdeDEX+
A(z) élő Eli Lilly ár ma 863.24 USD. Kövesd nyomon a(z) LLYON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LLYON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LLYON

LLYON árinformációk

Mi a(z) LLYON

LLYON hivatalos webhely

LLYON tokenomikai adatai

LLYON árelőrejelzés

LLYON előzmények

LLYON Vásárlási útmutató

LLYON-fiat valutaváltó

LLYON spot

Eli Lilly Logó

Eli Lilly árfolyam(LLYON)

1 LLYON-USD élő ár:

$863.32
+1.40%1D
USD
Eli Lilly (LLYON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:06:45 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 850.3
24h alacsony
$ 866.07
24h magas

$ 850.3
$ 866.07
$ 868.2113662566151
$ 712.8133541417105
+1.50%

+1.40%

+4.12%

+4.12%

Eli Lilly (LLYON) valós idejű ár: $ 863.24. Az elmúlt 24 órában, a(z)LLYON legalacsonyabb ára $ 850.3, legmagasabb ára pedig $ 866.07 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LLYON valaha volt legmagasabb ára $ 868.2113662566151, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 712.8133541417105 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LLYON változása a következő volt: +1.50% az elmúlt órában, +1.40% az elmúlt 24 órában, és +4.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Eli Lilly (LLYON) piaci információk

No.1601

$ 3.45M
$ 56.54K
$ 3.45M
4.00K
3,998.30295471
ETH

A(z) Eli Lilly jelenlegi piaci plafonja $ 3.45M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.54K. A(z) LLYON keringésben lévő tokenszáma 4.00K, és a teljes tokenszám 3998.30295471. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.45M.

Eli Lilly (LLYON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Eli Lilly mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +11.9196+1.40%
30 nap$ +22.18+2.63%
60 nap$ +183.24+26.94%
90 nap$ +183.24+26.94%
Eli Lilly árváltozása ma

A mai napon a(z) LLYON ára $ +11.9196 (+1.40%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Eli Lilly 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +22.18 (+2.63%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Eli Lilly 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) LLYON ára $ +183.24 (+26.94%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Eli Lilly 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +183.24 (+26.94%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Eli Lilly (LLYON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Eli Lilly árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Eli Lilly (LLYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Eli Lilly elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Eli Lilly befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd LLYON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Eli Lilly a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Eli Lilly vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Eli Lilly árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Eli Lilly (LLYON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Eli Lilly (LLYON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Eli Lilly rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Eli Lilly árelőrejelzését most!

Eli Lilly (LLYON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Eli Lilly (LLYON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LLYON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Eli Lilly (LLYON)

A következőt szeretnél vásárolni: Eli Lilly? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Eli Lilly eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

LLYON helyi valutákra

Eli Lilly Forrás

A(z) Eli Lilly alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Eli Lilly Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Eli Lilly

Mennyit ér ma a(z) Eli Lilly (LLYON)?
A(z) élő LLYON ár a(z) USD esetében 863.24 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LLYON ára a(z) USD esetében?
A(z) LLYON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 863.24. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Eli Lilly piaci plafonja?
A(z) LLYON piaci plafonja $ 3.45M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LLYON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LLYON keringésben lévő tokenszáma 4.00K USD.
Mi volt a(z) LLYON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LLYON mindenkori legmagasabb ára 868.2113662566151 USD.
Mi volt a(z) LLYON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LLYON mindenkori legalacsonyabb ára 712.8133541417105 USD.
Mekkora a(z) LLYON kereskedési volumene?
A(z) LLYON élő 24 órás kereskedési volumene $ 56.54K USD.
A(z) LLYON ára emelkedni fog idén?
A(z) LLYON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LLYON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:06:45 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

