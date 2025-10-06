TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Lit Protocol ár ma 0.0797 USD. Kövesd nyomon a(z) LITKEY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LITKEY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Lit Protocol ár ma 0.0797 USD. Kövesd nyomon a(z) LITKEY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LITKEY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LITKEY

LITKEY árinformációk

Mi a(z) LITKEY

LITKEY fehér könyv

LITKEY hivatalos webhely

LITKEY tokenomikai adatai

LITKEY árelőrejelzés

LITKEY előzmények

LITKEY Vásárlási útmutató

LITKEY-fiat valutaváltó

LITKEY spot

LITKEY USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Lit Protocol Logó

Lit Protocol árfolyam(LITKEY)

1 LITKEY-USD élő ár:

$0.0797
$0.0797$0.0797
-3.74%1D
USD
Lit Protocol (LITKEY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 14:40:25 (UTC+8)

Lit Protocol (LITKEY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.07
$ 0.07$ 0.07
24h alacsony
$ 0.154
$ 0.154$ 0.154
24h magas

$ 0.07
$ 0.07$ 0.07

$ 0.154
$ 0.154$ 0.154

--
----

--
----

+0.75%

-3.74%

+59.40%

+59.40%

Lit Protocol (LITKEY) valós idejű ár: $ 0.0797. Az elmúlt 24 órában, a(z)LITKEY legalacsonyabb ára $ 0.07, legmagasabb ára pedig $ 0.154 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LITKEY valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LITKEY változása a következő volt: +0.75% az elmúlt órában, -3.74% az elmúlt 24 órában, és +59.40% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lit Protocol (LITKEY) piaci információk

--
----

$ 122.96K
$ 122.96K$ 122.96K

$ 79.70M
$ 79.70M$ 79.70M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

A(z) Lit Protocol jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 122.96K. A(z) LITKEY keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 79.70M.

Lit Protocol (LITKEY) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Lit Protocol mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.003097-3.74%
30 nap$ +0.0297+59.40%
60 nap$ +0.0297+59.40%
90 nap$ +0.0297+59.40%
Lit Protocol árváltozása ma

A mai napon a(z) LITKEY ára $ -0.003097 (-3.74%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Lit Protocol 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.0297 (+59.40%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Lit Protocol 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) LITKEY ára $ +0.0297 (+59.40%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Lit Protocol 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0297 (+59.40%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Lit Protocol (LITKEY) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Lit Protocol árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Lit Protocol (LITKEY)

Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.

Lit Protocol elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Lit Protocol befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd LITKEY a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Lit Protocol a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Lit Protocol vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Lit Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Lit Protocol (LITKEY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Lit Protocol (LITKEY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Lit Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Lit Protocol árelőrejelzését most!

Lit Protocol (LITKEY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Lit Protocol (LITKEY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LITKEY token kapcsán!

Hogyan vásárolj Lit Protocol (LITKEY)

A következőt szeretnél vásárolni: Lit Protocol? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Lit Protocol eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

LITKEY helyi valutákra

1 Lit Protocol(LITKEY) - VND
2,097.3055
1 Lit Protocol(LITKEY) - AUD
A$0.121144
1 Lit Protocol(LITKEY) - GBP
0.060572
1 Lit Protocol(LITKEY) - EUR
0.068542
1 Lit Protocol(LITKEY) - USD
$0.0797
1 Lit Protocol(LITKEY) - MYR
RM0.333943
1 Lit Protocol(LITKEY) - TRY
3.352182
1 Lit Protocol(LITKEY) - JPY
¥12.2738
1 Lit Protocol(LITKEY) - ARS
ARS$115.0071
1 Lit Protocol(LITKEY) - RUB
6.47164
1 Lit Protocol(LITKEY) - INR
7.075766
1 Lit Protocol(LITKEY) - IDR
Rp1,328.332802
1 Lit Protocol(LITKEY) - PHP
4.687157
1 Lit Protocol(LITKEY) - EGP
￡E.3.765028
1 Lit Protocol(LITKEY) - BRL
R$0.428786
1 Lit Protocol(LITKEY) - CAD
C$0.11158
1 Lit Protocol(LITKEY) - BDT
9.772814
1 Lit Protocol(LITKEY) - NGN
115.842356
1 Lit Protocol(LITKEY) - COP
$308.914012
1 Lit Protocol(LITKEY) - ZAR
R.1.378013
1 Lit Protocol(LITKEY) - UAH
3.351385
1 Lit Protocol(LITKEY) - TZS
T.Sh.196.789661
1 Lit Protocol(LITKEY) - VES
Bs17.6137
1 Lit Protocol(LITKEY) - CLP
$75.1571
1 Lit Protocol(LITKEY) - PKR
Rs22.648349
1 Lit Protocol(LITKEY) - KZT
42.347798
1 Lit Protocol(LITKEY) - THB
฿2.580686
1 Lit Protocol(LITKEY) - TWD
NT$2.453963
1 Lit Protocol(LITKEY) - AED
د.إ0.292499
1 Lit Protocol(LITKEY) - CHF
Fr0.06376
1 Lit Protocol(LITKEY) - HKD
HK$0.619269
1 Lit Protocol(LITKEY) - AMD
֏30.582484
1 Lit Protocol(LITKEY) - MAD
.د.م0.740413
1 Lit Protocol(LITKEY) - MXN
$1.477638
1 Lit Protocol(LITKEY) - SAR
ريال0.298875
1 Lit Protocol(LITKEY) - ETB
Br12.320026
1 Lit Protocol(LITKEY) - KES
KSh10.296443
1 Lit Protocol(LITKEY) - JOD
د.أ0.0565073
1 Lit Protocol(LITKEY) - PLN
0.294093
1 Lit Protocol(LITKEY) - RON
лв0.35068
1 Lit Protocol(LITKEY) - SEK
kr0.755556
1 Lit Protocol(LITKEY) - BGN
лв0.134693
1 Lit Protocol(LITKEY) - HUF
Ft26.780794
1 Lit Protocol(LITKEY) - CZK
1.680873
1 Lit Protocol(LITKEY) - KWD
د.ك0.0244679
1 Lit Protocol(LITKEY) - ILS
0.259025
1 Lit Protocol(LITKEY) - BOB
Bs0.552321
1 Lit Protocol(LITKEY) - AZN
0.13549
1 Lit Protocol(LITKEY) - TJS
SM0.736428
1 Lit Protocol(LITKEY) - GEL
0.215987
1 Lit Protocol(LITKEY) - AOA
Kz72.918327
1 Lit Protocol(LITKEY) - BHD
.د.ب0.0300469
1 Lit Protocol(LITKEY) - BMD
$0.0797
1 Lit Protocol(LITKEY) - DKK
kr0.515659
1 Lit Protocol(LITKEY) - HNL
L2.103283
1 Lit Protocol(LITKEY) - MUR
3.6662
1 Lit Protocol(LITKEY) - NAD
$1.38678
1 Lit Protocol(LITKEY) - NOK
kr0.805767
1 Lit Protocol(LITKEY) - NZD
$0.138678
1 Lit Protocol(LITKEY) - PAB
B/.0.0797
1 Lit Protocol(LITKEY) - PGK
K0.337131
1 Lit Protocol(LITKEY) - QAR
ر.ق0.290905
1 Lit Protocol(LITKEY) - RSD
дин.8.103896
1 Lit Protocol(LITKEY) - UZS
soʻm960.240743
1 Lit Protocol(LITKEY) - ALL
L6.695597
1 Lit Protocol(LITKEY) - ANG
ƒ0.142663
1 Lit Protocol(LITKEY) - AWG
ƒ0.142663
1 Lit Protocol(LITKEY) - BBD
$0.1594
1 Lit Protocol(LITKEY) - BAM
KM0.134693
1 Lit Protocol(LITKEY) - BIF
Fr234.3977
1 Lit Protocol(LITKEY) - BND
$0.10361
1 Lit Protocol(LITKEY) - BSD
$0.0797
1 Lit Protocol(LITKEY) - JMD
$12.835685
1 Lit Protocol(LITKEY) - KHR
320.079982
1 Lit Protocol(LITKEY) - KMF
Fr33.9522
1 Lit Protocol(LITKEY) - LAK
1,732.608661
1 Lit Protocol(LITKEY) - LKR
රු24.350741
1 Lit Protocol(LITKEY) - MDL
L1.361276
1 Lit Protocol(LITKEY) - MGA
Ar359.00865
1 Lit Protocol(LITKEY) - MOP
P0.639991
1 Lit Protocol(LITKEY) - MVR
1.21941
1 Lit Protocol(LITKEY) - MWK
MK138.608661
1 Lit Protocol(LITKEY) - MZN
MT5.09283
1 Lit Protocol(LITKEY) - NPR
रु11.342904
1 Lit Protocol(LITKEY) - PYG
565.2324
1 Lit Protocol(LITKEY) - RWF
Fr116.1229
1 Lit Protocol(LITKEY) - SBD
$0.655931
1 Lit Protocol(LITKEY) - SCR
1.183545
1 Lit Protocol(LITKEY) - SRD
$3.06845
1 Lit Protocol(LITKEY) - SVC
$0.699766
1 Lit Protocol(LITKEY) - SZL
L1.385983
1 Lit Protocol(LITKEY) - TMT
m0.27895
1 Lit Protocol(LITKEY) - TND
د.ت0.234318
1 Lit Protocol(LITKEY) - TTD
$0.541163
1 Lit Protocol(LITKEY) - UGX
Sh278.6312
1 Lit Protocol(LITKEY) - XAF
Fr45.2696
1 Lit Protocol(LITKEY) - XCD
$0.21519
1 Lit Protocol(LITKEY) - XOF
Fr45.2696
1 Lit Protocol(LITKEY) - XPF
Fr8.2091
1 Lit Protocol(LITKEY) - BWP
P1.073559
1 Lit Protocol(LITKEY) - BZD
$0.160197
1 Lit Protocol(LITKEY) - CVE
$7.623305
1 Lit Protocol(LITKEY) - DJF
Fr14.1866
1 Lit Protocol(LITKEY) - DOP
$5.138259
1 Lit Protocol(LITKEY) - DZD
د.ج10.358609
1 Lit Protocol(LITKEY) - FJD
$0.180919
1 Lit Protocol(LITKEY) - GNF
Fr692.9915
1 Lit Protocol(LITKEY) - GTQ
Q0.612893
1 Lit Protocol(LITKEY) - GYD
$16.733015
1 Lit Protocol(LITKEY) - ISK
kr9.9625

Lit Protocol Forrás

A(z) Lit Protocol alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Lit Protocol Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Lit Protocol

Mennyit ér ma a(z) Lit Protocol (LITKEY)?
A(z) élő LITKEY ár a(z) USD esetében 0.0797 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LITKEY ára a(z) USD esetében?
A(z) LITKEY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0797. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Lit Protocol piaci plafonja?
A(z) LITKEY piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LITKEY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LITKEY keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) LITKEY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LITKEY mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) LITKEY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LITKEY mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) LITKEY kereskedési volumene?
A(z) LITKEY élő 24 órás kereskedési volumene $ 122.96K USD.
A(z) LITKEY ára emelkedni fog idén?
A(z) LITKEY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LITKEY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 14:40:25 (UTC+8)

Lit Protocol (LITKEY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

LITKEY-USD kalkulátor

Összeg

LITKEY
LITKEY
USD
USD

1 LITKEY = 0.0796 USD

LITKEY kereskedés

LITKEY/USDT
$0.0797
$0.0797$0.0797
-3.86%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,484.44
$107,484.44$107,484.44

-2.38%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,722.98
$3,722.98$3,722.98

-3.38%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.85
$175.85$175.85

-4.31%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0689
$1.0689$1.0689

-15.29%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,484.44
$107,484.44$107,484.44

-2.38%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,722.98
$3,722.98$3,722.98

-3.38%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.85
$175.85$175.85

-4.31%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.14
$88.14$88.14

-0.51%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4172
$2.4172$2.4172

-3.30%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0498
$0.0498$0.0498

-0.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05298
$0.05298$0.05298

+164.90%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.11772
$0.11772$0.11772

+42.50%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000918
$0.0000918$0.0000918

+264.28%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001863
$0.000000001863$0.000000001863

+328.27%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000727
$0.000000000727$0.000000000727

+86.88%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005650
$0.00005650$0.00005650

+54.32%

0G Logó

0G

0G

$1.268
$1.268$1.268

+31.26%