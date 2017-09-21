Chainlink (LINK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Chainlink (LINK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Chainlink (LINK) tokennel kapcsolatos információk Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors. Hivatalos webhely: https://chain.link/ Fehér könyv: https://chain.link/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca Vásárolj most LINK tokent!

Chainlink (LINK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Chainlink (LINK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.56B $ 14.56B $ 14.56B Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 657.10M $ 657.10M $ 657.10M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 22.16B $ 22.16B $ 22.16B Minden idők csúcspontja: $ 52.922 $ 52.922 $ 52.922 Minden idők mélypontja: $ 0.1262969970703125 $ 0.1262969970703125 $ 0.1262969970703125 Jelenlegi ár: $ 22.16 $ 22.16 $ 22.16 További tudnivalók a(z) Chainlink (LINK) áráról

A(z) Chainlink (LINK) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) LINK tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Chainlink’s LINK token underpins the decentralized oracle network, serving as both a utility and incentive mechanism. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Token Standard: LINK is primarily an ERC-677 token on Ethereum, with bridges to other networks.

LINK is primarily an ERC-677 token on Ethereum, with bridges to other networks. Supply: The maximum supply is 1,000,000,000 LINK. There is no ongoing inflation; all tokens were minted at genesis. Allocation Mechanism While Chainlink has not officially disclosed a detailed initial allocation, third-party sources and on-chain data provide the following breakdown: Allocation Category Amount (LINK) % of Max Supply Notes Node Operators & Ecosystem 350,000,000 35% Used to subsidize node operations and ecosystem growth Token Sale (Public/Private) ~350,000,000 ~35% Distributed via public and private sales (exact split varies by source) Team & Advisors ~300,000,000 ~30% Allocated to founders, team, and advisors Note: These figures are based on third-party research due to lack of official disclosure. Percentages may vary slightly across sources. Usage and Incentive Mechanism Medium of Exchange: LINK is used to pay node operators for fulfilling data requests and executing off-chain computations.

LINK is used to pay node operators for fulfilling data requests and executing off-chain computations. Staking: Tokenholders can stake LINK to provide security guarantees for oracle services. Stakers earn rewards sourced from the non-circulating supply.

Tokenholders can stake LINK to provide security guarantees for oracle services. Stakers earn rewards sourced from the non-circulating supply. Node Subsidies: Node operators may receive LINK subsidies to incentivize reliable service.

Node operators may receive LINK subsidies to incentivize reliable service. Alerting: Stakers can submit alerts (e.g., if a price feed is stale) and receive LINK rewards for successful alerts.

Stakers can submit alerts (e.g., if a price feed is stale) and receive LINK rewards for successful alerts. Future Incentives: Chainlink BUILD program participants commit a portion of their native token supply to reward LINK stakers. Locking Mechanism Staking Lockups: In Staking v0.2, users must observe a 28-day cooldown before withdrawing staked LINK, followed by a 7-day claim window.

In Staking v0.2, users must observe a 28-day cooldown before withdrawing staked LINK, followed by a 7-day claim window. Reward Vesting: Accrued staking rewards are subject to a 90-day ramp-up period (e.g., 50% claimable after 45 days, 100% after 90 days).

Accrued staking rewards are subject to a 90-day ramp-up period (e.g., 50% claimable after 45 days, 100% after 90 days). Node Operator Staking: Node operators must stake LINK to participate in certain data feeds (e.g., ETH/USD), earning rewards at a base rate (e.g., 4.5%). Unlocking Time Staking Withdrawals: After the 28-day cooldown, staked LINK and rewards can be withdrawn during the 7-day claim window.

After the 28-day cooldown, staked LINK and rewards can be withdrawn during the 7-day claim window. Reward Unlocking: Staking rewards become fully claimable after 90 days.

Staking rewards become fully claimable after 90 days. Team/Advisor Allocations: While not officially disclosed, industry standards suggest multi-year vesting with cliffs for team/advisor allocations. Summary Table Mechanism Details Issuance 1B LINK minted at genesis, no ongoing inflation Allocation Node Operators & Ecosystem (35%), Token Sale (~35%), Team & Advisors (~30%) Usage Payment for data services, staking, node subsidies, alerting, future BUILD rewards Incentives Staking rewards, node operator rewards, alert rewards, BUILD program distributions Locking 28-day cooldown for staking withdrawals, 90-day ramp-up for reward vesting Unlocking 7-day claim window post-cooldown, rewards fully unlocked after 90 days Additional Notes Staking Pool Limits: Staking v0.2 has a maximum deposit limit of 45 million LINK, with ~90.8% for community staking and ~9.2% for node operators.

Staking v0.2 has a maximum deposit limit of 45 million LINK, with ~90.8% for community staking and ~9.2% for node operators. Minimum/Maximum Stake: Users can stake between 1 and 15,000 LINK per address.

Users can stake between 1 and 15,000 LINK per address. Delegation: All staked tokens are automatically delegated equally to all Chainlink nodes in the pool. Chainlink’s tokenomics are designed to align incentives for node operators, stakers, and ecosystem participants, ensuring the security and reliability of its decentralized oracle network. The mechanisms for staking, rewards, and vesting are structured to promote long-term participation and network health.

Chainlink (LINK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Chainlink (LINK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LINK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LINK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Chainlink (LINK) árelőzményei A felhasználók a(z) LINK árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

LINK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LINK kapcsán? LINK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

