Lingo (LINGO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Lingo (LINGO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Lingo (LINGO) tokennel kapcsolatos információk LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences. Hivatalos webhely: https://lingocoin.io/ Fehér könyv: https://bento.me/lingo Block Explorer: https://solscan.io/token/GWZGj6AM4pkWxQW6bifE6JChSRf2hEQFWFkYC4REaL7H Vásárolj most LINGO tokent!

Lingo (LINGO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Lingo (LINGO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M Teljes tokenszám: $ 206.34M $ 206.34M $ 206.34M Keringésben lévő tokenszám: $ 206.34M $ 206.34M $ 206.34M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 26.92M $ 26.92M $ 26.92M Minden idők csúcspontja: $ 0.7568 $ 0.7568 $ 0.7568 Minden idők mélypontja: $ 0.026837192656739645 $ 0.026837192656739645 $ 0.026837192656739645 Jelenlegi ár: $ 0.02692 $ 0.02692 $ 0.02692 További tudnivalók a(z) Lingo (LINGO) áráról

Lingo (LINGO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Lingo (LINGO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LINGO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LINGO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LINGO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LINGO token élő árfolyamát!

A(z) LINGO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Lingo (LINGO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) LINGO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz LINGO tokent a MEXC-n!

Lingo (LINGO) árelőzményei A felhasználók a(z) LINGO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LINGO árelőzményeivel!

LINGO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LINGO kapcsán? LINGO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LINGO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

