LINEA (LINEA) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LINEA (LINEA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 15:03:53 (UTC+8)
USD

LINEA (LINEA) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LINEA (LINEA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 151.26M
Teljes tokenszám:
$ 72.01B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 15.48B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 703.54M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.06192
Minden idők mélypontja:
$ 0.007196492054667389
Jelenlegi ár:
$ 0.00977
LINEA (LINEA) tokennel kapcsolatos információk

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

Hivatalos webhely:
https://linea.build/association
Fehér könyv:
https://linea.build/blog/linea-tokenomics
Block Explorer:
https://lineascan.build/token/0x1789e0043623282D5DCc7F213d703C6D8BAfBB04

LINEA (LINEA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) LINEA (LINEA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó LINEA tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező LINEA token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) LINEA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LINEA token élő árfolyamát!

A(z) LINEA vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) LINEA (LINEA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) LINEA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

LINEA (LINEA) árelőzményei

A felhasználók a(z) LINEA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

LINEA árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LINEA kapcsán? LINEA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.

Olvasd el és fogadd el a Felhasználói megállapodást és az Adatvédelmi szabályzatot