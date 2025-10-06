TőzsdeDEX+
A(z) élő Line Protocol ár ma 0.0000132 USD. Kövesd nyomon a(z) LINE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LINE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LINE

LINE árinformációk

Mi a(z) LINE

LINE fehér könyv

LINE hivatalos webhely

LINE tokenomikai adatai

LINE árelőrejelzés

LINE előzmények

LINE Vásárlási útmutató

LINE-fiat valutaváltó

LINE spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Line Protocol Logó

Line Protocol árfolyam(LINE)

1 LINE-USD élő ár:

$0.0000132
$0.0000132
+14.78%1D
USD
Line Protocol (LINE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:06:10 (UTC+8)

Line Protocol (LINE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0000112
$ 0.0000112
24h alacsony
$ 0.0000132
$ 0.0000132
24h magas

$ 0.0000112
$ 0.0000112

$ 0.0000132
$ 0.0000132

--
--

--
--

0.00%

+14.78%

+22.22%

+22.22%

Line Protocol (LINE) valós idejű ár: $ 0.0000132. Az elmúlt 24 órában, a(z)LINE legalacsonyabb ára $ 0.0000112, legmagasabb ára pedig $ 0.0000132 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LINE valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LINE változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, +14.78% az elmúlt 24 órában, és +22.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Line Protocol (LINE) piaci információk

--
--

$ 57.82
$ 57.82

$ 6.60K
$ 6.60K

--
--

500,000,000
500,000,000

BASE

A(z) Line Protocol jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 57.82. A(z) LINE keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 500000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.60K.

Line Protocol (LINE) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Line Protocol mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0000017+14.78%
30 nap$ -0.0000133-50.19%
60 nap$ -0.0029468-99.56%
90 nap$ -0.0349868-99.97%
Line Protocol árváltozása ma

A mai napon a(z) LINE ára $ +0.0000017 (+14.78%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Line Protocol 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0000133 (-50.19%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Line Protocol 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) LINE ára $ -0.0029468 (-99.56%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Line Protocol 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0349868 (-99.97%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Line Protocol (LINE) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Line Protocol árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Line Protocol (LINE)

Line Protocol – A scalable and secure blockchain infrastructure designed to power next-generation Web3 applications, decentralized finance, and immersive gaming ecosystems.

Line Protocol elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Line Protocol befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd LINE a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Line Protocol a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Line Protocol vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Line Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Line Protocol (LINE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Line Protocol (LINE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Line Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Line Protocol árelőrejelzését most!

Line Protocol (LINE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Line Protocol (LINE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LINE token kapcsán!

Hogyan vásárolj Line Protocol (LINE)

A következőt szeretnél vásárolni: Line Protocol? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Line Protocol eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

LINE helyi valutákra

1 Line Protocol(LINE) - VND
0.347358
1 Line Protocol(LINE) - AUD
A$0.000020064
1 Line Protocol(LINE) - GBP
0.000010032
1 Line Protocol(LINE) - EUR
0.000011352
1 Line Protocol(LINE) - USD
$0.0000132
1 Line Protocol(LINE) - MYR
RM0.000055308
1 Line Protocol(LINE) - TRY
0.000555192
1 Line Protocol(LINE) - JPY
¥0.0020328
1 Line Protocol(LINE) - ARS
ARS$0.019102644
1 Line Protocol(LINE) - RUB
0.001067616
1 Line Protocol(LINE) - INR
0.001173612
1 Line Protocol(LINE) - IDR
Rp0.219999912
1 Line Protocol(LINE) - PHP
0.000776952
1 Line Protocol(LINE) - EGP
￡E.0.000624096
1 Line Protocol(LINE) - BRL
R$0.000070884
1 Line Protocol(LINE) - CAD
C$0.00001848
1 Line Protocol(LINE) - BDT
0.001608552
1 Line Protocol(LINE) - NGN
0.019075056
1 Line Protocol(LINE) - COP
$0.051162672
1 Line Protocol(LINE) - ZAR
R.0.000228624
1 Line Protocol(LINE) - UAH
0.000551628
1 Line Protocol(LINE) - TZS
T.Sh.0.032352936
1 Line Protocol(LINE) - VES
Bs0.0029172
1 Line Protocol(LINE) - CLP
$0.012408
1 Line Protocol(LINE) - PKR
Rs0.003723456
1 Line Protocol(LINE) - KZT
0.006969336
1 Line Protocol(LINE) - THB
฿0.000428208
1 Line Protocol(LINE) - TWD
NT$0.000406428
1 Line Protocol(LINE) - AED
د.إ0.000048444
1 Line Protocol(LINE) - CHF
Fr0.00001056
1 Line Protocol(LINE) - HKD
HK$0.000102564
1 Line Protocol(LINE) - AMD
֏0.005038044
1 Line Protocol(LINE) - MAD
.د.م0.000121968
1 Line Protocol(LINE) - MXN
$0.000244992
1 Line Protocol(LINE) - SAR
ريال0.000049368
1 Line Protocol(LINE) - ETB
Br0.00202818
1 Line Protocol(LINE) - KES
KSh0.001700556
1 Line Protocol(LINE) - JOD
د.أ0.0000093588
1 Line Protocol(LINE) - PLN
0.000048708
1 Line Protocol(LINE) - RON
лв0.000058212
1 Line Protocol(LINE) - SEK
kr0.000125268
1 Line Protocol(LINE) - BGN
лв0.000022308
1 Line Protocol(LINE) - HUF
Ft0.004442856
1 Line Protocol(LINE) - CZK
0.000278652
1 Line Protocol(LINE) - KWD
د.ك0.0000040392
1 Line Protocol(LINE) - ILS
0.0000429
1 Line Protocol(LINE) - BOB
Bs0.000090948
1 Line Protocol(LINE) - AZN
0.00002244
1 Line Protocol(LINE) - TJS
SM0.000121176
1 Line Protocol(LINE) - GEL
0.000035772
1 Line Protocol(LINE) - AOA
Kz0.012076812
1 Line Protocol(LINE) - BHD
.د.ب0.00000495
1 Line Protocol(LINE) - BMD
$0.0000132
1 Line Protocol(LINE) - DKK
kr0.000085404
1 Line Protocol(LINE) - HNL
L0.000346236
1 Line Protocol(LINE) - MUR
0.000603768
1 Line Protocol(LINE) - NAD
$0.000228228
1 Line Protocol(LINE) - NOK
kr0.000133584
1 Line Protocol(LINE) - NZD
$0.000022968
1 Line Protocol(LINE) - PAB
B/.0.0000132
1 Line Protocol(LINE) - PGK
K0.00005544
1 Line Protocol(LINE) - QAR
ر.ق0.000047916
1 Line Protocol(LINE) - RSD
дин.0.00133518
1 Line Protocol(LINE) - UZS
soʻm0.159036108
1 Line Protocol(LINE) - ALL
L0.001102068
1 Line Protocol(LINE) - ANG
ƒ0.000023628
1 Line Protocol(LINE) - AWG
ƒ0.000023628
1 Line Protocol(LINE) - BBD
$0.0000264
1 Line Protocol(LINE) - BAM
KM0.000022176
1 Line Protocol(LINE) - BIF
Fr0.0387024
1 Line Protocol(LINE) - BND
$0.000017028
1 Line Protocol(LINE) - BSD
$0.0000132
1 Line Protocol(LINE) - JMD
$0.00211266
1 Line Protocol(LINE) - KHR
0.0528
1 Line Protocol(LINE) - KMF
Fr0.0056232
1 Line Protocol(LINE) - LAK
0.286956516
1 Line Protocol(LINE) - LKR
රු0.004007256
1 Line Protocol(LINE) - MDL
L0.000223872
1 Line Protocol(LINE) - MGA
Ar0.05919276
1 Line Protocol(LINE) - MOP
P0.000105336
1 Line Protocol(LINE) - MVR
0.00020196
1 Line Protocol(LINE) - MWK
MK0.02283732
1 Line Protocol(LINE) - MZN
MT0.00084348
1 Line Protocol(LINE) - NPR
रु0.001867008
1 Line Protocol(LINE) - PYG
0.0929544
1 Line Protocol(LINE) - RWF
Fr0.0191268
1 Line Protocol(LINE) - SBD
$0.000108636
1 Line Protocol(LINE) - SCR
0.000190608
1 Line Protocol(LINE) - SRD
$0.0005082
1 Line Protocol(LINE) - SVC
$0.000115104
1 Line Protocol(LINE) - SZL
L0.000228096
1 Line Protocol(LINE) - TMT
m0.0000462
1 Line Protocol(LINE) - TND
د.ت0.000038808
1 Line Protocol(LINE) - TTD
$0.0000891
1 Line Protocol(LINE) - UGX
Sh0.0458304
1 Line Protocol(LINE) - XAF
Fr0.0075108
1 Line Protocol(LINE) - XCD
$0.00003564
1 Line Protocol(LINE) - XOF
Fr0.0075108
1 Line Protocol(LINE) - XPF
Fr0.0013596
1 Line Protocol(LINE) - BWP
P0.000176748
1 Line Protocol(LINE) - BZD
$0.0000264
1 Line Protocol(LINE) - CVE
$0.001257564
1 Line Protocol(LINE) - DJF
Fr0.0023364
1 Line Protocol(LINE) - DOP
$0.000845724
1 Line Protocol(LINE) - DZD
د.ج0.00171006
1 Line Protocol(LINE) - FJD
$0.000030228
1 Line Protocol(LINE) - GNF
Fr0.114774
1 Line Protocol(LINE) - GTQ
Q0.000100848
1 Line Protocol(LINE) - GYD
$0.002753916
1 Line Protocol(LINE) - ISK
kr0.00165

Line Protocol Forrás

A(z) Line Protocol alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Line Protocol Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Line Protocol

Mennyit ér ma a(z) Line Protocol (LINE)?
A(z) élő LINE ár a(z) USD esetében 0.0000132 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LINE ára a(z) USD esetében?
A(z) LINE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0000132. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Line Protocol piaci plafonja?
A(z) LINE piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LINE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LINE keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) LINE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LINE mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) LINE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LINE mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) LINE kereskedési volumene?
A(z) LINE élő 24 órás kereskedési volumene $ 57.82 USD.
A(z) LINE ára emelkedni fog idén?
A(z) LINE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LINE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:06:10 (UTC+8)

Line Protocol (LINE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

Összeg

Összeg

LINE
LINE
USD
USD

1 LINE = 0.0000132 USD

LINE kereskedés

LINE/USDT
$0.0000132
$0.0000132
+14.78%

$109,549.12

$3,855.27

$0.02527

$1.2018

$186.72

$109,549.12

$3,855.27

$186.72

$89.94

$2.4976

$0.00000

$0.00000

$0.0375

$0.05522

$0.09552

$0.000000002000

$0.02230

$0.0000483

$0.00006327

$0.000000000618

