TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Light ár ma 0.00955 USD. Kövesd nyomon a(z) LIGHT1 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LIGHT1 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Light ár ma 0.00955 USD. Kövesd nyomon a(z) LIGHT1 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LIGHT1 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LIGHT1

LIGHT1 árinformációk

Mi a(z) LIGHT1

LIGHT1 fehér könyv

LIGHT1 hivatalos webhely

LIGHT1 tokenomikai adatai

LIGHT1 árelőrejelzés

LIGHT1 előzmények

LIGHT1 Vásárlási útmutató

LIGHT1-fiat valutaváltó

LIGHT1 spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Light Logó

Light árfolyam(LIGHT1)

1 LIGHT1-USD élő ár:

$0.00955
$0.00955$0.00955
-13.26%1D
USD
Light (LIGHT1) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:06:03 (UTC+8)

Light (LIGHT1) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00952
$ 0.00952$ 0.00952
24h alacsony
$ 0.01108
$ 0.01108$ 0.01108
24h magas

$ 0.00952
$ 0.00952$ 0.00952

$ 0.01108
$ 0.01108$ 0.01108

$ 1.2978436058017955
$ 1.2978436058017955$ 1.2978436058017955

$ 0.009388982461987756
$ 0.009388982461987756$ 0.009388982461987756

0.00%

-13.26%

-32.99%

-32.99%

Light (LIGHT1) valós idejű ár: $ 0.00955. Az elmúlt 24 órában, a(z)LIGHT1 legalacsonyabb ára $ 0.00952, legmagasabb ára pedig $ 0.01108 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LIGHT1 valaha volt legmagasabb ára $ 1.2978436058017955, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.009388982461987756 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LIGHT1 változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -13.26% az elmúlt 24 órában, és -32.99% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Light (LIGHT1) piaci információk

No.1383

$ 4.95M
$ 4.95M$ 4.95M

$ 55.59K
$ 55.59K$ 55.59K

$ 9.55M
$ 9.55M$ 9.55M

517.82M
517.82M 517.82M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

942,577,587.9507447
942,577,587.9507447 942,577,587.9507447

51.78%

SOL

A(z) Light jelenlegi piaci plafonja $ 4.95M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 55.59K. A(z) LIGHT1 keringésben lévő tokenszáma 517.82M, és a teljes tokenszám 942577587.9507447. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.55M.

Light (LIGHT1) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Light mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0014599-13.26%
30 nap$ -0.00784-45.09%
60 nap$ -0.02528-72.59%
90 nap$ -0.04045-80.90%
Light árváltozása ma

A mai napon a(z) LIGHT1 ára $ -0.0014599 (-13.26%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Light 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00784 (-45.09%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Light 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) LIGHT1 ára $ -0.02528 (-72.59%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Light 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.04045 (-80.90%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Light (LIGHT1) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Light árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Light (LIGHT1)

The LIGHT ecosystem fund, backed by the heaven labs foundation

Light elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Light befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd LIGHT1 a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Light a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Light vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Light árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Light (LIGHT1) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Light (LIGHT1) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Light rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Light árelőrejelzését most!

Light (LIGHT1) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Light (LIGHT1) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LIGHT1 token kapcsán!

Hogyan vásárolj Light (LIGHT1)

A következőt szeretnél vásárolni: Light? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Light eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

LIGHT1 helyi valutákra

1 Light(LIGHT1) - VND
251.30825
1 Light(LIGHT1) - AUD
A$0.014516
1 Light(LIGHT1) - GBP
0.007258
1 Light(LIGHT1) - EUR
0.008213
1 Light(LIGHT1) - USD
$0.00955
1 Light(LIGHT1) - MYR
RM0.0400145
1 Light(LIGHT1) - TRY
0.401673
1 Light(LIGHT1) - JPY
¥1.4707
1 Light(LIGHT1) - ARS
ARS$13.8204735
1 Light(LIGHT1) - RUB
0.772404
1 Light(LIGHT1) - INR
0.8490905
1 Light(LIGHT1) - IDR
Rp159.166603
1 Light(LIGHT1) - PHP
0.562113
1 Light(LIGHT1) - EGP
￡E.0.451524
1 Light(LIGHT1) - BRL
R$0.0512835
1 Light(LIGHT1) - CAD
C$0.01337
1 Light(LIGHT1) - BDT
1.163763
1 Light(LIGHT1) - NGN
13.800514
1 Light(LIGHT1) - COP
$37.015418
1 Light(LIGHT1) - ZAR
R.0.165406
1 Light(LIGHT1) - UAH
0.3990945
1 Light(LIGHT1) - TZS
T.Sh.23.406859
1 Light(LIGHT1) - VES
Bs2.11055
1 Light(LIGHT1) - CLP
$8.977
1 Light(LIGHT1) - PKR
Rs2.693864
1 Light(LIGHT1) - KZT
5.042209
1 Light(LIGHT1) - THB
฿0.309802
1 Light(LIGHT1) - TWD
NT$0.2940445
1 Light(LIGHT1) - AED
د.إ0.0350485
1 Light(LIGHT1) - CHF
Fr0.00764
1 Light(LIGHT1) - HKD
HK$0.0742035
1 Light(LIGHT1) - AMD
֏3.6449485
1 Light(LIGHT1) - MAD
.د.م0.088242
1 Light(LIGHT1) - MXN
$0.177248
1 Light(LIGHT1) - SAR
ريال0.035717
1 Light(LIGHT1) - ETB
Br1.4673575
1 Light(LIGHT1) - KES
KSh1.2303265
1 Light(LIGHT1) - JOD
د.أ0.00677095
1 Light(LIGHT1) - PLN
0.0352395
1 Light(LIGHT1) - RON
лв0.0421155
1 Light(LIGHT1) - SEK
kr0.0906295
1 Light(LIGHT1) - BGN
лв0.0161395
1 Light(LIGHT1) - HUF
Ft3.214339
1 Light(LIGHT1) - CZK
0.2016005
1 Light(LIGHT1) - KWD
د.ك0.0029223
1 Light(LIGHT1) - ILS
0.0310375
1 Light(LIGHT1) - BOB
Bs0.0657995
1 Light(LIGHT1) - AZN
0.016235
1 Light(LIGHT1) - TJS
SM0.087669
1 Light(LIGHT1) - GEL
0.0258805
1 Light(LIGHT1) - AOA
Kz8.7373905
1 Light(LIGHT1) - BHD
.د.ب0.00358125
1 Light(LIGHT1) - BMD
$0.00955
1 Light(LIGHT1) - DKK
kr0.0617885
1 Light(LIGHT1) - HNL
L0.2504965
1 Light(LIGHT1) - MUR
0.436817
1 Light(LIGHT1) - NAD
$0.1651195
1 Light(LIGHT1) - NOK
kr0.096646
1 Light(LIGHT1) - NZD
$0.016617
1 Light(LIGHT1) - PAB
B/.0.00955
1 Light(LIGHT1) - PGK
K0.04011
1 Light(LIGHT1) - QAR
ر.ق0.0346665
1 Light(LIGHT1) - RSD
дин.0.9659825
1 Light(LIGHT1) - UZS
soʻm115.0602145
1 Light(LIGHT1) - ALL
L0.7973295
1 Light(LIGHT1) - ANG
ƒ0.0170945
1 Light(LIGHT1) - AWG
ƒ0.0170945
1 Light(LIGHT1) - BBD
$0.0191
1 Light(LIGHT1) - BAM
KM0.016044
1 Light(LIGHT1) - BIF
Fr28.0006
1 Light(LIGHT1) - BND
$0.0123195
1 Light(LIGHT1) - BSD
$0.00955
1 Light(LIGHT1) - JMD
$1.5284775
1 Light(LIGHT1) - KHR
38.2
1 Light(LIGHT1) - KMF
Fr4.0683
1 Light(LIGHT1) - LAK
207.6086915
1 Light(LIGHT1) - LKR
රු2.899189
1 Light(LIGHT1) - MDL
L0.161968
1 Light(LIGHT1) - MGA
Ar42.825065
1 Light(LIGHT1) - MOP
P0.076209
1 Light(LIGHT1) - MVR
0.146115
1 Light(LIGHT1) - MWK
MK16.522455
1 Light(LIGHT1) - MZN
MT0.610245
1 Light(LIGHT1) - NPR
रु1.350752
1 Light(LIGHT1) - PYG
67.2511
1 Light(LIGHT1) - RWF
Fr13.83795
1 Light(LIGHT1) - SBD
$0.0785965
1 Light(LIGHT1) - SCR
0.137902
1 Light(LIGHT1) - SRD
$0.367675
1 Light(LIGHT1) - SVC
$0.083276
1 Light(LIGHT1) - SZL
L0.165024
1 Light(LIGHT1) - TMT
m0.033425
1 Light(LIGHT1) - TND
د.ت0.028077
1 Light(LIGHT1) - TTD
$0.0644625
1 Light(LIGHT1) - UGX
Sh33.1576
1 Light(LIGHT1) - XAF
Fr5.43395
1 Light(LIGHT1) - XCD
$0.025785
1 Light(LIGHT1) - XOF
Fr5.43395
1 Light(LIGHT1) - XPF
Fr0.98365
1 Light(LIGHT1) - BWP
P0.1278745
1 Light(LIGHT1) - BZD
$0.0191
1 Light(LIGHT1) - CVE
$0.9098285
1 Light(LIGHT1) - DJF
Fr1.69035
1 Light(LIGHT1) - DOP
$0.6118685
1 Light(LIGHT1) - DZD
د.ج1.2372025
1 Light(LIGHT1) - FJD
$0.0218695
1 Light(LIGHT1) - GNF
Fr83.03725
1 Light(LIGHT1) - GTQ
Q0.072962
1 Light(LIGHT1) - GYD
$1.9924165
1 Light(LIGHT1) - ISK
kr1.19375

Light Forrás

A(z) Light alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Light Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Light

Mennyit ér ma a(z) Light (LIGHT1)?
A(z) élő LIGHT1 ár a(z) USD esetében 0.00955 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LIGHT1 ára a(z) USD esetében?
A(z) LIGHT1 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00955. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Light piaci plafonja?
A(z) LIGHT1 piaci plafonja $ 4.95M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LIGHT1 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LIGHT1 keringésben lévő tokenszáma 517.82M USD.
Mi volt a(z) LIGHT1 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LIGHT1 mindenkori legmagasabb ára 1.2978436058017955 USD.
Mi volt a(z) LIGHT1 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LIGHT1 mindenkori legalacsonyabb ára 0.009388982461987756 USD.
Mekkora a(z) LIGHT1 kereskedési volumene?
A(z) LIGHT1 élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.59K USD.
A(z) LIGHT1 ára emelkedni fog idén?
A(z) LIGHT1 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LIGHT1 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:06:03 (UTC+8)

Light (LIGHT1) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

LIGHT1-USD kalkulátor

Összeg

LIGHT1
LIGHT1
USD
USD

1 LIGHT1 = 0.00955 USD

LIGHT1 kereskedés

LIGHT1/USDT
$0.00955
$0.00955$0.00955
-13.33%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,555.94
$109,555.94$109,555.94

-0.50%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,855.04
$3,855.04$3,855.04

+0.04%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02527
$0.02527$0.02527

-3.95%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2001
$1.2001$1.2001

-4.89%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.74
$186.74$186.74

+1.61%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,555.94
$109,555.94$109,555.94

-0.50%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,855.04
$3,855.04$3,855.04

+0.04%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.74
$186.74$186.74

+1.61%

DASH Logó

DASH

DASH

$89.94
$89.94$89.94

+1.51%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4978
$2.4978$2.4978

-0.08%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0375
$0.0375$0.0375

-25.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05522
$0.05522$0.05522

+176.10%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09552
$0.09552$0.09552

+15.62%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02230
$0.02230$0.02230

+178.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006295
$0.00006295$0.00006295

+71.94%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000618
$0.000000000618$0.000000000618

+58.86%