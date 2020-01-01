Lido DAO (LDO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Lido DAO (LDO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Lido DAO (LDO) tokennel kapcsolatos információk Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0. Hivatalos webhely: https://lido.fi/ Fehér könyv: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/HZRCwxP2Vq9PCpPXooayhJ2bxTpo5xfpQrwB1svh332p Vásárolj most LDO tokent!

Lido DAO (LDO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Lido DAO (LDO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 895.65M $ 895.65M $ 895.65M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B Minden idők csúcspontja: $ 8.115 $ 8.115 $ 8.115 Minden idők mélypontja: $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 Jelenlegi ár: $ 1.1672 $ 1.1672 $ 1.1672 További tudnivalók a(z) Lido DAO (LDO) áráról

Lido DAO (LDO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Lido DAO (LDO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LDO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LDO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LDO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LDO token élő árfolyamát!

A(z) LDO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Lido DAO (LDO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) LDO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz LDO tokent a MEXC-n!

Lido DAO (LDO) árelőzményei A felhasználók a(z) LDO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LDO árelőzményeivel!

LDO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LDO kapcsán? LDO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LDO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

