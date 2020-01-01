LocaGo (LCG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LocaGo (LCG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LocaGo (LCG) tokennel kapcsolatos információk LocaGo represents a pioneering platform within the Web3 GeoEconomy, leveraging Blockchain, AR, AI, and 3D technologies to seamlessly connect users with local businesses. Through the innovative use of LocaNFTs, LocaGo incentivizes user engagement, exploration, and rewards, thus catalyzing economic growth and fostering community development. Hivatalos webhely: https://locago.tech/ Fehér könyv: https://locago.gitbook.io/locago-whitepaper-official Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xea76bd66ad2c5545973eaefd2d74a40dfe336c6e Vásárolj most LCG tokent!

LocaGo (LCG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LocaGo (LCG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M Minden idők csúcspontja: $ 0.0486 $ 0.0486 $ 0.0486 Minden idők mélypontja: $ 0.000055018344848807 $ 0.000055018344848807 $ 0.000055018344848807 Jelenlegi ár: $ 0.0002899 $ 0.0002899 $ 0.0002899 További tudnivalók a(z) LocaGo (LCG) áráról

LocaGo (LCG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LocaGo (LCG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LCG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LCG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LCG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LCG token élő árfolyamát!

LocaGo (LCG) árelőzményei A felhasználók a(z) LCG árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LCG árelőzményeivel!

LCG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LCG kapcsán? LCG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LCG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

