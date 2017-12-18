TőzsdeDEX+
A(z) élő LightningBitcoin ár ma 0.0518 USD. Kövesd nyomon a(z) LBTC1 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LBTC1 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LBTC1

LBTC1 árinformációk

Mi a(z) LBTC1

LBTC1 fehér könyv

LBTC1 hivatalos webhely

LBTC1 tokenomikai adatai

LBTC1 árelőrejelzés

LBTC1 előzmények

LBTC1 Vásárlási útmutató

LBTC1-fiat valutaváltó

LBTC1 spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

LightningBitcoin Logó

LightningBitcoin árfolyam(LBTC1)

1 LBTC1-USD élő ár:

$0.0518
$0.0518
-0.07%1D
USD
LightningBitcoin (LBTC1) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:05:41 (UTC+8)

LightningBitcoin (LBTC1) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.05068
$ 0.05068
24h alacsony
$ 0.05358
$ 0.05358
24h magas

$ 0.05068
$ 0.05068

$ 0.05358
$ 0.05358

$ 1,037.530029296875
$ 1,037.530029296875

$ 0.05135513457072038
$ 0.05135513457072038

-0.66%

-0.06%

+13.89%

+13.89%

LightningBitcoin (LBTC1) valós idejű ár: $ 0.0518. Az elmúlt 24 órában, a(z)LBTC1 legalacsonyabb ára $ 0.05068, legmagasabb ára pedig $ 0.05358 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LBTC1 valaha volt legmagasabb ára $ 1,037.530029296875, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.05135513457072038 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LBTC1 változása a következő volt: -0.66% az elmúlt órában, -0.06% az elmúlt 24 órában, és +13.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

LightningBitcoin (LBTC1) piaci információk

No.6902

$ 0.00
$ 0.00

$ 54.64K
$ 54.64K

$ 386.73K
$ 386.73K

0.00
0.00

7,465,926
7,465,926

7,465,926
7,465,926

0.00%

2017-12-18 00:00:00

LBTC

A(z) LightningBitcoin jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 54.64K. A(z) LBTC1 keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 7465926. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 386.73K.

LightningBitcoin (LBTC1) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a LightningBitcoin mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0000363-0.06%
30 nap$ -0.00935-15.30%
60 nap$ -0.01023-16.50%
90 nap$ -0.01527-22.77%
LightningBitcoin árváltozása ma

A mai napon a(z) LBTC1 ára $ -0.0000363 (-0.06%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

LightningBitcoin 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00935 (-15.30%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

LightningBitcoin 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) LBTC1 ára $ -0.01023 (-16.50%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

LightningBitcoin 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.01527 (-22.77%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) LightningBitcoin (LBTC1) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) LightningBitcoin árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) LightningBitcoin (LBTC1)

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

LightningBitcoin elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál LightningBitcoin befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd LBTC1 a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről LightningBitcoin a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a LightningBitcoin vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

LightningBitcoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) LightningBitcoin (LBTC1) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) LightningBitcoin (LBTC1) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) LightningBitcoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) LightningBitcoin árelőrejelzését most!

LightningBitcoin (LBTC1) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) LightningBitcoin (LBTC1) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LBTC1 token kapcsán!

Hogyan vásárolj LightningBitcoin (LBTC1)

A következőt szeretnél vásárolni: LightningBitcoin? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz LightningBitcoin eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

LBTC1 helyi valutákra

1 LightningBitcoin(LBTC1) - VND
1,363.117
1 LightningBitcoin(LBTC1) - AUD
A$0.078736
1 LightningBitcoin(LBTC1) - GBP
0.039368
1 LightningBitcoin(LBTC1) - EUR
0.044548
1 LightningBitcoin(LBTC1) - USD
$0.0518
1 LightningBitcoin(LBTC1) - MYR
RM0.217042
1 LightningBitcoin(LBTC1) - TRY
2.178708
1 LightningBitcoin(LBTC1) - JPY
¥7.9772
1 LightningBitcoin(LBTC1) - ARS
ARS$74.963406
1 LightningBitcoin(LBTC1) - RUB
4.189584
1 LightningBitcoin(LBTC1) - INR
4.605538
1 LightningBitcoin(LBTC1) - IDR
Rp863.332988
1 LightningBitcoin(LBTC1) - PHP
3.048948
1 LightningBitcoin(LBTC1) - EGP
￡E.2.449104
1 LightningBitcoin(LBTC1) - BRL
R$0.278166
1 LightningBitcoin(LBTC1) - CAD
C$0.07252
1 LightningBitcoin(LBTC1) - BDT
6.312348
1 LightningBitcoin(LBTC1) - NGN
74.855144
1 LightningBitcoin(LBTC1) - COP
$200.774728
1 LightningBitcoin(LBTC1) - ZAR
R.0.897176
1 LightningBitcoin(LBTC1) - UAH
2.164722
1 LightningBitcoin(LBTC1) - TZS
T.Sh.126.960764
1 LightningBitcoin(LBTC1) - VES
Bs11.4478
1 LightningBitcoin(LBTC1) - CLP
$48.692
1 LightningBitcoin(LBTC1) - PKR
Rs14.611744
1 LightningBitcoin(LBTC1) - KZT
27.349364
1 LightningBitcoin(LBTC1) - THB
฿1.680392
1 LightningBitcoin(LBTC1) - TWD
NT$1.594922
1 LightningBitcoin(LBTC1) - AED
د.إ0.190106
1 LightningBitcoin(LBTC1) - CHF
Fr0.04144
1 LightningBitcoin(LBTC1) - HKD
HK$0.402486
1 LightningBitcoin(LBTC1) - AMD
֏19.770506
1 LightningBitcoin(LBTC1) - MAD
.د.م0.478632
1 LightningBitcoin(LBTC1) - MXN
$0.961408
1 LightningBitcoin(LBTC1) - SAR
ريال0.193732
1 LightningBitcoin(LBTC1) - ETB
Br7.95907
1 LightningBitcoin(LBTC1) - KES
KSh6.673394
1 LightningBitcoin(LBTC1) - JOD
د.أ0.0367262
1 LightningBitcoin(LBTC1) - PLN
0.191142
1 LightningBitcoin(LBTC1) - RON
лв0.228438
1 LightningBitcoin(LBTC1) - SEK
kr0.491582
1 LightningBitcoin(LBTC1) - BGN
лв0.087542
1 LightningBitcoin(LBTC1) - HUF
Ft17.434844
1 LightningBitcoin(LBTC1) - CZK
1.093498
1 LightningBitcoin(LBTC1) - KWD
د.ك0.0158508
1 LightningBitcoin(LBTC1) - ILS
0.16835
1 LightningBitcoin(LBTC1) - BOB
Bs0.356902
1 LightningBitcoin(LBTC1) - AZN
0.08806
1 LightningBitcoin(LBTC1) - TJS
SM0.475524
1 LightningBitcoin(LBTC1) - GEL
0.140378
1 LightningBitcoin(LBTC1) - AOA
Kz47.392338
1 LightningBitcoin(LBTC1) - BHD
.د.ب0.019425
1 LightningBitcoin(LBTC1) - BMD
$0.0518
1 LightningBitcoin(LBTC1) - DKK
kr0.335146
1 LightningBitcoin(LBTC1) - HNL
L1.358714
1 LightningBitcoin(LBTC1) - MUR
2.369332
1 LightningBitcoin(LBTC1) - NAD
$0.895622
1 LightningBitcoin(LBTC1) - NOK
kr0.524216
1 LightningBitcoin(LBTC1) - NZD
$0.090132
1 LightningBitcoin(LBTC1) - PAB
B/.0.0518
1 LightningBitcoin(LBTC1) - PGK
K0.21756
1 LightningBitcoin(LBTC1) - QAR
ر.ق0.188034
1 LightningBitcoin(LBTC1) - RSD
дин.5.23957
1 LightningBitcoin(LBTC1) - UZS
soʻm624.096242
1 LightningBitcoin(LBTC1) - ALL
L4.324782
1 LightningBitcoin(LBTC1) - ANG
ƒ0.092722
1 LightningBitcoin(LBTC1) - AWG
ƒ0.092722
1 LightningBitcoin(LBTC1) - BBD
$0.1036
1 LightningBitcoin(LBTC1) - BAM
KM0.087024
1 LightningBitcoin(LBTC1) - BIF
Fr151.8776
1 LightningBitcoin(LBTC1) - BND
$0.066822
1 LightningBitcoin(LBTC1) - BSD
$0.0518
1 LightningBitcoin(LBTC1) - JMD
$8.29059
1 LightningBitcoin(LBTC1) - KHR
207.2
1 LightningBitcoin(LBTC1) - KMF
Fr22.0668
1 LightningBitcoin(LBTC1) - LAK
1,126.086934
1 LightningBitcoin(LBTC1) - LKR
රු15.725444
1 LightningBitcoin(LBTC1) - MDL
L0.878528
1 LightningBitcoin(LBTC1) - MGA
Ar232.28674
1 LightningBitcoin(LBTC1) - MOP
P0.413364
1 LightningBitcoin(LBTC1) - MVR
0.79254
1 LightningBitcoin(LBTC1) - MWK
MK89.61918
1 LightningBitcoin(LBTC1) - MZN
MT3.31002
1 LightningBitcoin(LBTC1) - NPR
रु7.326592
1 LightningBitcoin(LBTC1) - PYG
364.7756
1 LightningBitcoin(LBTC1) - RWF
Fr75.0582
1 LightningBitcoin(LBTC1) - SBD
$0.426314
1 LightningBitcoin(LBTC1) - SCR
0.747992
1 LightningBitcoin(LBTC1) - SRD
$1.9943
1 LightningBitcoin(LBTC1) - SVC
$0.451696
1 LightningBitcoin(LBTC1) - SZL
L0.895104
1 LightningBitcoin(LBTC1) - TMT
m0.1813
1 LightningBitcoin(LBTC1) - TND
د.ت0.152292
1 LightningBitcoin(LBTC1) - TTD
$0.34965
1 LightningBitcoin(LBTC1) - UGX
Sh179.8496
1 LightningBitcoin(LBTC1) - XAF
Fr29.4742
1 LightningBitcoin(LBTC1) - XCD
$0.13986
1 LightningBitcoin(LBTC1) - XOF
Fr29.4742
1 LightningBitcoin(LBTC1) - XPF
Fr5.3354
1 LightningBitcoin(LBTC1) - BWP
P0.693602
1 LightningBitcoin(LBTC1) - BZD
$0.1036
1 LightningBitcoin(LBTC1) - CVE
$4.934986
1 LightningBitcoin(LBTC1) - DJF
Fr9.1686
1 LightningBitcoin(LBTC1) - DOP
$3.318826
1 LightningBitcoin(LBTC1) - DZD
د.ج6.71069
1 LightningBitcoin(LBTC1) - FJD
$0.118622
1 LightningBitcoin(LBTC1) - GNF
Fr450.401
1 LightningBitcoin(LBTC1) - GTQ
Q0.395752
1 LightningBitcoin(LBTC1) - GYD
$10.807034
1 LightningBitcoin(LBTC1) - ISK
kr6.475

LightningBitcoin Forrás

A(z) LightningBitcoin alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos LightningBitcoin Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések LightningBitcoin

Mennyit ér ma a(z) LightningBitcoin (LBTC1)?
A(z) élő LBTC1 ár a(z) USD esetében 0.0518 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LBTC1 ára a(z) USD esetében?
A(z) LBTC1 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0518. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) LightningBitcoin piaci plafonja?
A(z) LBTC1 piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LBTC1 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LBTC1 keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) LBTC1 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LBTC1 mindenkori legmagasabb ára 1,037.530029296875 USD.
Mi volt a(z) LBTC1 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LBTC1 mindenkori legalacsonyabb ára 0.05135513457072038 USD.
Mekkora a(z) LBTC1 kereskedési volumene?
A(z) LBTC1 élő 24 órás kereskedési volumene $ 54.64K USD.
A(z) LBTC1 ára emelkedni fog idén?
A(z) LBTC1 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LBTC1 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:05:41 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

LBTC1-USD kalkulátor

Összeg

LBTC1
LBTC1
USD
USD

1 LBTC1 = 0.0518 USD

LBTC1 kereskedés

LBTC1/USDT
$0.0518
$0.0518
-0.11%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

$109,530.73

$3,853.96

$0.02532

$1.1995

$186.75

$109,530.73

$3,853.96

$186.75

$90.26

$2.4978

$0.00000

$0.00000

$0.0375

$0.05522

$0.09539

