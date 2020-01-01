LBRY Credits (LBC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LBRY Credits (LBC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LBRY Credits (LBC) tokennel kapcsolatos információk LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content. Hivatalos webhely: https://lbry.com/ Fehér könyv: https://lbry.tech Block Explorer: https://explorer.lbry.com Vásárolj most LBC tokent!

LBRY Credits (LBC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LBRY Credits (LBC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Teljes tokenszám: $ 767.80M $ 767.80M $ 767.80M Keringésben lévő tokenszám: $ 654.24M $ 654.24M $ 654.24M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Minden idők csúcspontja: $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 Minden idők mélypontja: $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 Jelenlegi ár: $ 0.001749 $ 0.001749 $ 0.001749 További tudnivalók a(z) LBRY Credits (LBC) áráról

LBRY Credits (LBC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LBRY Credits (LBC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LBC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LBC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LBC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LBC token élő árfolyamát!

A(z) LBC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) LBRY Credits (LBC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) LBC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz LBC tokent a MEXC-n!

LBRY Credits (LBC) árelőzményei A felhasználók a(z) LBC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LBC árelőzményeivel!

LBC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LBC kapcsán? LBC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LBC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

