Lemmy The Bat Ár előzmények

Lemmy The Bat (LBAI) árelőzményei

Időszak: 2025-07-31 ~ 2025-10-31

  • Napi
  • Heti
  • Havi
DátumNyitottMagasAlacsonyBezárásVolumen
2025-11-03$ 0.00000795$ 0.00000814$ 0.00000794$ 0.00000798181.41M
2025-11-02$ 0.00000728$ 0.00001$ 0.00000705$ 0.000007951.73B
2025-11-01$ 0.00000685$ 0.00000776$ 0.00000684$ 0.000007282.13B
2025-10-31$ 0.00000666$ 0.00000899$ 0.00000643$ 0.000006855.14B
2025-10-30$ 0.00000701$ 0.00000733$ 0.00000637$ 0.000006666.34B
2025-10-29$ 0.00000698$ 0.00000787$ 0.00000645$ 0.000007017.23B
2025-10-28$ 0.0000069$ 0.00000735$ 0.0000066$ 0.000006987.32B
2025-10-27$ 0.00000815$ 0.00000832$ 0.0000066$ 0.00000696.72B
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

Előzmény Lemmy The Bat adatok letöltése

Tölts le ingyenes napi előzmény adatokat Lemmy The Bat használható formátumban, hogy meghozhasd saját befektetési döntéseid.

Lemmy The Bat élő ár

$ 0.00000798

A(z) Lemmy The Bat kriptovalutával jelenleg 0.00000798 USD-ért kereskednek. A piaci kapitalizációja 0.00 USD, a 24 órás kereskedési volumene pedig 0.00 USD. Fedezz fel további LBAI adatokat a MEXC élő áras oldalán.

A(z) Lemmy The Bat élő árstatisztikáit kihasználva a felhasználók elemezhetik az aktuális piaci trendeket, és megjósolhatják mind a rövid, mind a hosszú távú ármozgásokat. A rendelkezésre álló valós idejű adatokkal megalapozott döntéseket hozhatsz, és betekintést nyerhetsz a(z) Lemmy The Bat lehetséges árelőrejelzéseibe.

Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:01:47 (UTC+8)

MEXC Lemmy The Bat források

Tudnivalók a(z) Lemmy The Bat (LBAI) árelőzményeiről

Lemmy The Bat Az ár előzmények figyelése elengedhetetlen eszköz a kriptovaluta befektetők számára, lehetővé téve, hogy könnyedén nyomon kövessék befektetéseik hozamát. Ez a funkció átfogó képet nyújt a(z) Lemmy The Bat ármozgások időbeli alakulásáról, beleértve a nyitó értéket, a csúcs- és záróárakat, valamint a kereskedési volument. Ezenkívül, gyors betekintést nyújt a napi százalékos változásokba, kiemelve a jelentős áringadozásokkal járó napokat. Figyelemre méltó, hogy Lemmy The Bat a legmagasabb értékét a --n érte el, és megdöbbentő 0 USD szintre emelkedett. Az itt bemutatott árinformációk kizárólag a MEXC kereskedési előzményekből származnak, ami biztosítja a megbízhatóságot és a pontosságot. A(z) Lemmy The Bat áradatok előzményei különböző intervallumokban állnak rendelkezésre: 1 nap, 1 hét és 1 hónap, beleértve a nyitott, magas, alacsony, lezárt és mennyiségi mutatókat. Ezeket az adatokat alaposan tesztelték a következetesség, a teljesség és a pontosság szempontjából, így ideálisak a kereskedési szimulációkhoz és az utólagos teszteléshez. Ezek az adatkészletek ingyenesen letölthetők, és valós időben frissülnek, így értékes forrást jelentenek a befektetők számára.

Lemmy The Bat Előzmény adatok alkalmazása a kereskedésben

A Lemmy The Bat előzmény adatai alapvető szerepet játszanak a kereskedési stratégiákban. Íme, hogyan használják:

1. Technikai elemzés: A kereskedők az Lemmy The Bat előzmény adatok alapján azonosítják a piaci trendeket és mintákat. Olyan eszközöket használva, mint a diagramok és a vizuális segédeszközök, felismerik a piacra lépéssel és a kilépéssel kapcsolatos döntéseiket irányító mintákat. A hatékony megközelítés magában foglalja az Lemmy The Bat előzményadatok tárolását a GridDB-ben, és Python segítségével végzett elemzéseket olyan könyvtárakat használva, mint a Matplotlib a vizualizációhoz, illetve a Pandas, a Numpy és a Scipy az adatok elemzéséhez.

2. Ár előrejelzés: A korábbi adatok kulcsfontosságúak az Lemmy The Bat ármozgások előrejelzésében. A múltbeli piaci trendek vizsgálatával a kereskedők észrevehetik a spot mintákat és megjósolhatják a jövőbeli piaci viselkedést. A MEXC részletes Lemmy The Bat előzmény adatai, melyek percről percre betekintést nyújtanak a nyitási, magas, alacsony és zárási árakba, alapvető fontosságúak az előrejelzési modellek kidolgozásához és oktatásához, így segítve a tájékozott kereskedési döntéseket.

3. Kockázatkezelés: Az előzmény adatokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy értékeljék a Lemmy The Bat befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat. Segít megérteni a(z) Lemmy The Bat ingadozást, ami megalapozottabb befektetési döntésekhez vezet.

4. Portfóliókezelés: Az előzmény adatok segítenek nyomon követni a befektetési hozamot az idő múlásával. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy azonosítsák azokat az eszközöket, melyek nem teljesítenek jól, és módosítsák portfóliójukat a megtérülések optimalizálása érdekében.

5. Kereskedőbotok képzése: A Lemmy The Bat kriptovaluta előzmények OHLC (nyitott, magas, alacsony, lezárt) piaci adatai letölthetők a Lemmy The Bat kereskedési botok képzéséhez, a piaci túlteljesítés elérése érdekében.

Ezek az eszközök és erőforrások lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy elmerüljenek a(z) Lemmy The Bat előzmény adatokban, értékes betekintést nyújtva és lehetőséget kínálva kereskedési stratégiáik fejlesztésére.

Népszerű kriptovaluták árelőzményei

Összeállítottunk egy listát a hasonló tokenár-előrejelzésekről az érdeklődési körödnek megfelelően. Nézd meg most!

Jogi nyilatkozat

Ez a tartalom csak tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül ajánlatnak vagy ajánlatkérésnek, sem a MEXC által a tartalomban hivatkozott értékpapír, pénzügyi termék vagy eszköz vásárlására, eladására vagy birtoklására vonatkozó ajánlásnak. nem minősül befektetési tanácsnak, pénzügyi tanácsnak, kereskedési tanácsnak vagy bármilyen más tanácsnak. A bemutatott adatok tükrözhetik a MEXC-tőzsdén, valamint más kriptovaluta tőzsdéken és piaci adatplatformokon kereskedett eszköz árakat. A MEXC díjat számíthat fel a kriptovaluta tranzakciók feldolgozásáért, melyek nem feltétlenül tükröződnek a megjelenített átváltási árakban. A MEXC nem vállal felelősséget a tartalom hibáiért vagy késedelmeiért, illetve a tartalomra alapozva megtett intézkedésekért.

Olvasd el és fogadd el a „Felhasználói megállapodást” és az „Adatvédelmi szabályzatot”