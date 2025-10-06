TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Lemmy The Bat ár ma 0.00000799 USD. Kövesd nyomon a(z) LBAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LBAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Lemmy The Bat ár ma 0.00000799 USD. Kövesd nyomon a(z) LBAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LBAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LBAI

LBAI árinformációk

Mi a(z) LBAI

LBAI hivatalos webhely

LBAI tokenomikai adatai

LBAI árelőrejelzés

LBAI előzmények

LBAI Vásárlási útmutató

LBAI-fiat valutaváltó

LBAI spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Lemmy The Bat Logó

Lemmy The Bat árfolyam(LBAI)

1 LBAI-USD élő ár:

$0.00000799
$0.00000799$0.00000799
+10.20%1D
USD
Lemmy The Bat (LBAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:05:32 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00000705
$ 0.00000705$ 0.00000705
24h alacsony
$ 0.00001
$ 0.00001$ 0.00001
24h magas

$ 0.00000705
$ 0.00000705$ 0.00000705

$ 0.00001
$ 0.00001$ 0.00001

$ 0.000142961223304784
$ 0.000142961223304784$ 0.000142961223304784

$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443$ 0.000000069696303443

+0.50%

+10.20%

+0.12%

+0.12%

Lemmy The Bat (LBAI) valós idejű ár: $ 0.00000799. Az elmúlt 24 órában, a(z)LBAI legalacsonyabb ára $ 0.00000705, legmagasabb ára pedig $ 0.00001 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LBAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.000142961223304784, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000000069696303443 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LBAI változása a következő volt: +0.50% az elmúlt órában, +10.20% az elmúlt 24 órában, és +0.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lemmy The Bat (LBAI) piaci információk

No.2530

$ 551.31K
$ 551.31K$ 551.31K

$ 13.39K
$ 13.39K$ 13.39K

$ 551.31K
$ 551.31K$ 551.31K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

ETH

A(z) Lemmy The Bat jelenlegi piaci plafonja $ 551.31K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 13.39K. A(z) LBAI keringésben lévő tokenszáma 69.00B, és a teljes tokenszám 69000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 551.31K.

Lemmy The Bat (LBAI) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Lemmy The Bat mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0000007395+10.20%
30 nap$ -0.00001836-69.68%
60 nap$ -0.00002911-78.47%
90 nap$ -0.00004201-84.02%
Lemmy The Bat árváltozása ma

A mai napon a(z) LBAI ára $ +0.0000007395 (+10.20%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Lemmy The Bat 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00001836 (-69.68%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Lemmy The Bat 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) LBAI ára $ -0.00002911 (-78.47%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Lemmy The Bat 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00004201 (-84.02%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Lemmy The Bat (LBAI) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Lemmy The Bat árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Lemmy The Bat (LBAI)

The first bat meme token that will fly with AI.

Lemmy The Bat elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Lemmy The Bat befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd LBAI a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Lemmy The Bat a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Lemmy The Bat vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Lemmy The Bat árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Lemmy The Bat (LBAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Lemmy The Bat (LBAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Lemmy The Bat rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Lemmy The Bat árelőrejelzését most!

Lemmy The Bat (LBAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Lemmy The Bat (LBAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LBAI token kapcsán!

Hogyan vásárolj Lemmy The Bat (LBAI)

A következőt szeretnél vásárolni: Lemmy The Bat? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Lemmy The Bat eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

LBAI helyi valutákra

1 Lemmy The Bat(LBAI) - VND
0.21025685
1 Lemmy The Bat(LBAI) - AUD
A$0.0000121448
1 Lemmy The Bat(LBAI) - GBP
0.0000060724
1 Lemmy The Bat(LBAI) - EUR
0.0000068714
1 Lemmy The Bat(LBAI) - USD
$0.00000799
1 Lemmy The Bat(LBAI) - MYR
RM0.0000334781
1 Lemmy The Bat(LBAI) - TRY
0.0003360594
1 Lemmy The Bat(LBAI) - JPY
¥0.00123046
1 Lemmy The Bat(LBAI) - ARS
ARS$0.0115628883
1 Lemmy The Bat(LBAI) - RUB
0.0006462312
1 Lemmy The Bat(LBAI) - INR
0.0007103909
1 Lemmy The Bat(LBAI) - IDR
Rp0.1331666134
1 Lemmy The Bat(LBAI) - PHP
0.0004702914
1 Lemmy The Bat(LBAI) - EGP
￡E.0.0003777672
1 Lemmy The Bat(LBAI) - BRL
R$0.0000429063
1 Lemmy The Bat(LBAI) - CAD
C$0.000011186
1 Lemmy The Bat(LBAI) - BDT
0.0009736614
1 Lemmy The Bat(LBAI) - NGN
0.0115461892
1 Lemmy The Bat(LBAI) - COP
$0.0309689204
1 Lemmy The Bat(LBAI) - ZAR
R.0.0001383868
1 Lemmy The Bat(LBAI) - UAH
0.0003339021
1 Lemmy The Bat(LBAI) - TZS
T.Sh.0.0195833302
1 Lemmy The Bat(LBAI) - VES
Bs0.00176579
1 Lemmy The Bat(LBAI) - CLP
$0.0075106
1 Lemmy The Bat(LBAI) - PKR
Rs0.0022538192
1 Lemmy The Bat(LBAI) - KZT
0.0042185602
1 Lemmy The Bat(LBAI) - THB
฿0.0002591956
1 Lemmy The Bat(LBAI) - TWD
NT$0.0002460121
1 Lemmy The Bat(LBAI) - AED
د.إ0.0000293233
1 Lemmy The Bat(LBAI) - CHF
Fr0.000006392
1 Lemmy The Bat(LBAI) - HKD
HK$0.0000620823
1 Lemmy The Bat(LBAI) - AMD
֏0.0030495433
1 Lemmy The Bat(LBAI) - MAD
.د.م0.0000738276
1 Lemmy The Bat(LBAI) - MXN
$0.0001482944
1 Lemmy The Bat(LBAI) - SAR
ريال0.0000298826
1 Lemmy The Bat(LBAI) - ETB
Br0.0012276635
1 Lemmy The Bat(LBAI) - KES
KSh0.0010293517
1 Lemmy The Bat(LBAI) - JOD
د.أ0.00000566491
1 Lemmy The Bat(LBAI) - PLN
0.0000294831
1 Lemmy The Bat(LBAI) - RON
лв0.0000352359
1 Lemmy The Bat(LBAI) - SEK
kr0.0000758251
1 Lemmy The Bat(LBAI) - BGN
лв0.0000135031
1 Lemmy The Bat(LBAI) - HUF
Ft0.0026892742
1 Lemmy The Bat(LBAI) - CZK
0.0001686689
1 Lemmy The Bat(LBAI) - KWD
د.ك0.00000244494
1 Lemmy The Bat(LBAI) - ILS
0.0000259675
1 Lemmy The Bat(LBAI) - BOB
Bs0.0000550511
1 Lemmy The Bat(LBAI) - AZN
0.000013583
1 Lemmy The Bat(LBAI) - TJS
SM0.0000733482
1 Lemmy The Bat(LBAI) - GEL
0.0000216529
1 Lemmy The Bat(LBAI) - AOA
Kz0.0073101309
1 Lemmy The Bat(LBAI) - BHD
.د.ب0.00000299625
1 Lemmy The Bat(LBAI) - BMD
$0.00000799
1 Lemmy The Bat(LBAI) - DKK
kr0.0000516953
1 Lemmy The Bat(LBAI) - HNL
L0.0002095777
1 Lemmy The Bat(LBAI) - MUR
0.0003654626
1 Lemmy The Bat(LBAI) - NAD
$0.0001381471
1 Lemmy The Bat(LBAI) - NOK
kr0.0000808588
1 Lemmy The Bat(LBAI) - NZD
$0.0000139026
1 Lemmy The Bat(LBAI) - PAB
B/.0.00000799
1 Lemmy The Bat(LBAI) - PGK
K0.000033558
1 Lemmy The Bat(LBAI) - QAR
ر.ق0.0000290037
1 Lemmy The Bat(LBAI) - RSD
дин.0.0008081885
1 Lemmy The Bat(LBAI) - UZS
soʻm0.0962650381
1 Lemmy The Bat(LBAI) - ALL
L0.0006670851
1 Lemmy The Bat(LBAI) - ANG
ƒ0.0000143021
1 Lemmy The Bat(LBAI) - AWG
ƒ0.0000143021
1 Lemmy The Bat(LBAI) - BBD
$0.00001598
1 Lemmy The Bat(LBAI) - BAM
KM0.0000134232
1 Lemmy The Bat(LBAI) - BIF
Fr0.02342668
1 Lemmy The Bat(LBAI) - BND
$0.0000103071
1 Lemmy The Bat(LBAI) - BSD
$0.00000799
1 Lemmy The Bat(LBAI) - JMD
$0.0012787995
1 Lemmy The Bat(LBAI) - KHR
0.03196
1 Lemmy The Bat(LBAI) - KMF
Fr0.00340374
1 Lemmy The Bat(LBAI) - LAK
0.1736956487
1 Lemmy The Bat(LBAI) - LKR
රු0.0024256042
1 Lemmy The Bat(LBAI) - MDL
L0.0001355104
1 Lemmy The Bat(LBAI) - MGA
Ar0.035829557
1 Lemmy The Bat(LBAI) - MOP
P0.0000637602
1 Lemmy The Bat(LBAI) - MVR
0.000122247
1 Lemmy The Bat(LBAI) - MWK
MK0.013823499
1 Lemmy The Bat(LBAI) - MZN
MT0.000510561
1 Lemmy The Bat(LBAI) - NPR
रु0.0011301056
1 Lemmy The Bat(LBAI) - PYG
0.05626558
1 Lemmy The Bat(LBAI) - RWF
Fr0.01157751
1 Lemmy The Bat(LBAI) - SBD
$0.0000657577
1 Lemmy The Bat(LBAI) - SCR
0.0001153756
1 Lemmy The Bat(LBAI) - SRD
$0.000307615
1 Lemmy The Bat(LBAI) - SVC
$0.0000696728
1 Lemmy The Bat(LBAI) - SZL
L0.0001380672
1 Lemmy The Bat(LBAI) - TMT
m0.000027965
1 Lemmy The Bat(LBAI) - TND
د.ت0.0000234906
1 Lemmy The Bat(LBAI) - TTD
$0.0000539325
1 Lemmy The Bat(LBAI) - UGX
Sh0.02774128
1 Lemmy The Bat(LBAI) - XAF
Fr0.00454631
1 Lemmy The Bat(LBAI) - XCD
$0.000021573
1 Lemmy The Bat(LBAI) - XOF
Fr0.00454631
1 Lemmy The Bat(LBAI) - XPF
Fr0.00082297
1 Lemmy The Bat(LBAI) - BWP
P0.0001069861
1 Lemmy The Bat(LBAI) - BZD
$0.00001598
1 Lemmy The Bat(LBAI) - CVE
$0.0007612073
1 Lemmy The Bat(LBAI) - DJF
Fr0.00141423
1 Lemmy The Bat(LBAI) - DOP
$0.0005119193
1 Lemmy The Bat(LBAI) - DZD
د.ج0.0010351045
1 Lemmy The Bat(LBAI) - FJD
$0.0000182971
1 Lemmy The Bat(LBAI) - GNF
Fr0.06947305
1 Lemmy The Bat(LBAI) - GTQ
Q0.0000610436
1 Lemmy The Bat(LBAI) - GYD
$0.0016669537
1 Lemmy The Bat(LBAI) - ISK
kr0.00099875

Lemmy The Bat Forrás

A(z) Lemmy The Bat alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Lemmy The Bat Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Lemmy The Bat

Mennyit ér ma a(z) Lemmy The Bat (LBAI)?
A(z) élő LBAI ár a(z) USD esetében 0.00000799 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LBAI ára a(z) USD esetében?
A(z) LBAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000799. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Lemmy The Bat piaci plafonja?
A(z) LBAI piaci plafonja $ 551.31K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LBAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LBAI keringésben lévő tokenszáma 69.00B USD.
Mi volt a(z) LBAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LBAI mindenkori legmagasabb ára 0.000142961223304784 USD.
Mi volt a(z) LBAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LBAI mindenkori legalacsonyabb ára 0.000000069696303443 USD.
Mekkora a(z) LBAI kereskedési volumene?
A(z) LBAI élő 24 órás kereskedési volumene $ 13.39K USD.
A(z) LBAI ára emelkedni fog idén?
A(z) LBAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LBAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:05:32 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

LBAI-USD kalkulátor

Összeg

LBAI
LBAI
USD
USD

1 LBAI = 0.00000799 USD

LBAI kereskedés

LBAI/USDT
$0.00000799
$0.00000799$0.00000799
+9.75%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,538.22
$109,538.22$109,538.22

-0.51%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,854.92
$3,854.92$3,854.92

+0.04%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02538
$0.02538$0.02538

-3.53%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2000
$1.2000$1.2000

-4.90%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.88
$186.88$186.88

+1.68%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,538.22
$109,538.22$109,538.22

-0.51%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,854.92
$3,854.92$3,854.92

+0.04%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.88
$186.88$186.88

+1.68%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.49
$90.49$90.49

+2.13%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4991
$2.4991$2.4991

-0.03%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0375
$0.0375$0.0375

-25.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05522
$0.05522$0.05522

+176.10%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09539
$0.09539$0.09539

+15.47%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02230
$0.02230$0.02230

+178.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006264
$0.00006264$0.00006264

+71.10%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000616
$0.000000000616$0.000000000616

+58.35%