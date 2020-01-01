S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) tokennel kapcsolatos információk

The Lazio Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all S.S. Lazio supporters. The token empowers S.S. Lazio fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Hivatalos webhely:
https://www.sslazio.it/en
Fehér könyv:
https://research.binance.com/en/projects/lazio
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x77d547256a2cd95f32f67ae0313e450ac200648d

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 11.06M
$ 11.06M$ 11.06M
Teljes tokenszám:
$ 40.00M
$ 40.00M$ 40.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 12.12M
$ 12.12M$ 12.12M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 36.50M
$ 36.50M$ 36.50M
Minden idők csúcspontja:
$ 9.773
$ 9.773$ 9.773
Minden idők mélypontja:
$ 0.697246407754394
$ 0.697246407754394$ 0.697246407754394
Jelenlegi ár:
$ 0.9126
$ 0.9126$ 0.9126

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó LAZIO tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező LAZIO token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) LAZIO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LAZIO token élő árfolyamát!

A(z) LAZIO vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) LAZIO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) árelőzményei

A felhasználók a(z) LAZIO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

LAZIO árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LAZIO kapcsán? LAZIO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.