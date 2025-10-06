A(z) LAMB276 mai élő ára -- USD. A(z) LAMB piaci plafonja -- USD. Kövesd nyomon a(z) LAMB - USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást!A(z) LAMB276 mai élő ára -- USD. A(z) LAMB piaci plafonja -- USD. Kövesd nyomon a(z) LAMB - USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást!
A(z) LAMB276 (LAMB) élő árfolyama ma --, az elmúlt 24 órában 0.00% változással. A jelenlegi LAMB - USD átváltási árfolyam --/LAMB.
A(z) LAMB276 jelenleg -. helyen áll a piaci kapitalizáció alapján (--), -- LAMB keringésben lévő tokenszámmal. Az elmúlt 24 órában a(z) LAMB -- (alacsony) és -- (magas) között kereskedett, ami a piaci aktivitást tükrözi. Az eddigi legmagasabb értéke -- volt, míg az eddigi legalacsonyabb értéke --.
A rövid távú teljesítmény tekintetében a(z) LAMB -- mozgást ért el az elmúlt órában és -- mozgást az elmúlt 7 napban. Az elmúlt nap folyamán a teljes kereskedési volumen elérte a következőt: --.
LAMB276 (LAMB) piaci információk
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
A(z) LAMB276 jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LAMB keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.
LAMB276 árelőzmények USD
24 órás árváltozási tartomány:
--
----
24h alacsony
--
----
24h magas
--
----
--
----
--
----
--
----
--
--
--
--
LAMB276 (LAMB) árelőzmények USD
Kövesd nyomon a LAMB276 mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:
Időszak
Változás (USD)
Változás (%)
No Data
LAMB276 árváltozása ma
A mai napon a(z) LAMB ára -- (--) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.
LAMB276 30 napos árváltozása
Az elmúlt 30 napban a(z) -- (--) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.
LAMB276 60 napos árváltozása
Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) LAMB ára -- (--) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.
LAMB276 90 napos árváltozása
A 90 napos trendet vizsgálva az ár -- (--) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.
A(z) LAMB276 árelőrejelzése
LAMB276 (LAMB) árelőrejelzés 2030-ban (4 év múlva)
A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) LAMB 2030-as célára $ --0.00% növekedési aránnyal.
LAMB276 (LAMB) árelőrejelzés 2040-ben (14 év múlva)
A(z) LAMB276 ára 2040-re 0.00% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ --.
MEXC-eszközök A valós idejű forgatókönyv-előrejelzések és személyre szabottabb elemzés érdekében a felhasználók használhatják a MEXC árelőrejelzési eszközét és az MI piaci betekintéseket.
Jogi nyilatkozat: Ezek a forgatókönyvek illusztratívak és tanulságosak; a kriptovaluták volatilisek - végezz saját kutatást (DYOR) a döntés meghozása előtt. Szeretnéd tudni, milyen árat fog elérni a(z) LAMB276 2026 és 2027 között? Látogass el az Árelőrejelzési oldalunkra a(z) LAMB 2026 és 2027közötti árelőrejelzéseiért a(z) LAMB276 árelőrejelzés lehetőségre kattintással.
Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések LAMB276
Mennyit fog érni 1 LAMB276 2030-ban?
Ha a(z) LAMB276 évi 5%-os növekedési ütemben növekedne, a becsült értéke -- eddig: 2027, -- 2030-ra, -- 2035-ra és -- 2040-re. Ezek a számok egy folyamatosan növekvő növekedési forgatókönyvet mutatnak, bár a tényleges jövőbeli ár a piaci elfogadástól, a szabályozási fejleményektől és a makrogazdasági feltételektől függ. Az alábbi teljes előrejelzési táblázatban megtekintheted a(z) LAMB276 potenciális árát és a várható megtérülés részletes, évenkénti elemzéseit.
Mennyi ér ma a(z) LAMB276?
A(z) LAMB276 ára ma --. Keresd fel az Árelőzmények szakaszunkat, hogy megismerd a mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árakat.
A(z) LAMB276 továbbra is jó befektetés?
A(z) LAMB276 továbbra is aktívan kereskedett kriptovaluta, folyamatos piaci részvétellel és az ökoszisztéma fejlődésével. Azonban a kriptovaluta-befektetések, mint például a(z) LAMB, természetüknél fogva volatilisek, és igazodniuk kell a személyes kockázattűrő képességedhez. Mindig végezz független kutatást (DYOR) és vedd figyelembe a piaci feltételeket, mielőtt pénzügyi döntéseket hozol és befektetsz.
Mekkora a(z) LAMB276 napi kereskedési volumene?
LAMB276 értékben kereskedtek -- pénzeszközzel a MEXC-n az elmúlt 24 órában.
Mi a(z) LAMB276 jelenlegi ára?
Az élő LAMB ár valós időben frissül a főbb tőzsdék, köztük a MEXC globális kereskedési aktivitása alapján. A piaci árak folyamatosan ingadoznak a likviditás, a kereskedési volumen és az általános hangulat változásai miatt. Ha a(z) LAMB276 legfrissebb árát szeretnéd megtekinteni az általad előnyben részesített pénznemben, látogass el a(z) LAMB ár oldalra, ahol további információkat találhatsz.
Mi befolyásolja a(z) LAMB276 árát?
A(z) LAMB árát számos fontos tényező befolyásolja, beleértve az általános piaci hangulatot, a kereskedési volument, a technológiai fejlesztéseket és a felhasználói elfogadási trendeket. A tágabb makrogazdasági feltételek - például a kamatlábak változása, a likviditási ciklusok és a szabályozási jelzések - szintén fontos szerepet játszanak az ármozgásban.
A valós idejű piaci változásokról és a projektfrissítésekről való tájékozódás érdekében látogass el a MEXC Hírek oldalára, ahol a legfrissebb elemzések és kriptovaluta-információk találhatók.
Melyik token rendelkezik a legnagyobb kereskedési volumennel a MEXC-n?
Az alábbiakban a MEXC-n jelenleg legjobban kereskedett tokeneket mutatjuk be a 24 órás kereskedési volumen alapján. Az árak és a teljesítmény folyamatosan frissülnek az élő piaci adatok alapján.
Legnépszerűbb token
Ár
Változás
BTC
89,540.9
-0.23%
ETH
2,960.68
+0.26%
USDC
1.0011
+0.01%
SOL
127.27
-0.49%
XMR
521.39
0.00%
Hogyan adhatok le stop-loss vagy take-profit ordert a(z) LAMB esetében a MEXC-n?
A MEXC támogatja a stop-loss és take-profit ordereket a kockázat automatikus kezelése érdekében.
1. Lépj a Spot- vagy Futureskereskedés szakaszra, és válaszd ki a(z) LAMB/USDT párt.
2. Válaszd a „Stop-limit” vagy a „Triggerorder” lehetőég az ordertípus menüből.
3. Állítsd be a triggerárat (a szintet, amely aktiválja az ordert) és a végrehajtási árat (az árat, ahol az order teljesül).
4. Erősítsd meg az order adatait és küldd el.
A stop-loss order akkor aktiválódik, ha a(z) LAMB276 ára a pozíciód ellen mozog, míg a take-profit order automatikusan végrehajtódik, ha eléri a célprofitszintet.
Részletes példákért és útmutatókért látogass el a MEXC Spotkereskedési útmutató oldalára
Nőhet a(z) LAMB276 ára idén?
A(z) LAMB276 ára a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LAMB276 (LAMB) árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2026-01-24 21:50:01 (UTC+8)
LAMB276 (LAMB) fontos iparági frissítések
Idő (UTC+8)
Típus
Információ
01-22 19:16:51
Iparági frissítések
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02
Iparági frissítések
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30
Iparági frissítések
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49
Iparági frissítések
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57
Iparági frissítések
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41
Iparági frissítések
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést.
Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.