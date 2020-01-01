LAKE (LAK3) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LAKE (LAK3) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LAKE (LAK3) tokennel kapcsolatos információk LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders. Hivatalos webhely: https://lak3.io/ Fehér könyv: https://files.lak3.io/LAKE_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x13d074303c95a34d304f29928dc8a16dec797e9e Vásárolj most LAK3 tokent!

LAKE (LAK3) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LAKE (LAK3) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 199.03M $ 199.03M $ 199.03M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 223.73M $ 223.73M $ 223.73M Minden idők csúcspontja: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Minden idők mélypontja: $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 Jelenlegi ár: $ 0.2355 $ 0.2355 $ 0.2355 További tudnivalók a(z) LAKE (LAK3) áráról

LAKE (LAK3) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LAKE (LAK3) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LAK3 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LAK3 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LAK3 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LAK3 token élő árfolyamát!

A(z) LAK3 vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) LAKE (LAK3) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) LAK3 megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz LAK3 tokent a MEXC-n!

LAKE (LAK3) árelőzményei A felhasználók a(z) LAK3 árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LAK3 árelőzményeivel!

LAK3 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LAK3 kapcsán? LAK3-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LAK3 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

