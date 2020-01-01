KulaDAO (KULA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) KulaDAO (KULA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

KulaDAO (KULA) tokennel kapcsolatos információk KulaDAO is a blockchain-based governance platform focused on enabling sustainable economic development by aligning stakeholder agreements through smart contracts. By leveraging decentralized technology, KulaDAO fosters transparency, accountability, and equitable participation in projects that create real-world impact. Hivatalos webhely: https://kula.com Fehér könyv: https://doc.clickup.com/9014378514/p/h/8cmt00j-14774/d45f6e42fd26600 Block Explorer: https://subnets.avax.network/c-chain/address/0x99F2BDf00ACd067c65A79a0b6A3914C555196EA4 Vásárolj most KULA tokent!

KulaDAO (KULA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) KulaDAO (KULA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.17B $ 4.17B $ 4.17B Minden idők csúcspontja: $ 0.94755 $ 0.94755 $ 0.94755 Minden idők mélypontja: $ 0.10766194258798904 $ 0.10766194258798904 $ 0.10766194258798904 Jelenlegi ár: $ 0.41671 $ 0.41671 $ 0.41671 További tudnivalók a(z) KulaDAO (KULA) áráról

KulaDAO (KULA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) KulaDAO (KULA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KULA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KULA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KULA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KULA token élő árfolyamát!

A(z) KULA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) KulaDAO (KULA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) KULA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz KULA tokent a MEXC-n!

KulaDAO (KULA) árelőzményei A felhasználók a(z) KULA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) KULA árelőzményeivel!

KULA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KULA kapcsán? KULA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KULA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

