A(z) élő Keeta ár ma 0.4161 USD. Kövesd nyomon a(z) KTA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KTA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KTA

KTA árinformációk

Mi a(z) KTA

KTA fehér könyv

KTA hivatalos webhely

KTA tokenomikai adatai

KTA árelőrejelzés

KTA előzmények

KTA Vásárlási útmutató

KTA-fiat valutaváltó

KTA spot

KTA USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Keeta Logó

Keeta árfolyam(KTA)

1 KTA-USD élő ár:

$0.4161
$0.4161$0.4161
+4.23%1D
USD
Keeta (KTA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:05:22 (UTC+8)

Keeta (KTA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.383
$ 0.383$ 0.383
24h alacsony
$ 0.4313
$ 0.4313$ 0.4313
24h magas

$ 0.383
$ 0.383$ 0.383

$ 0.4313
$ 0.4313$ 0.4313

$ 1.6916917214873683
$ 1.6916917214873683$ 1.6916917214873683

$ 0.08456738547527073
$ 0.08456738547527073$ 0.08456738547527073

-2.99%

+4.23%

-24.53%

-24.53%

Keeta (KTA) valós idejű ár: $ 0.4161. Az elmúlt 24 órában, a(z)KTA legalacsonyabb ára $ 0.383, legmagasabb ára pedig $ 0.4313 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KTA valaha volt legmagasabb ára $ 1.6916917214873683, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.08456738547527073 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KTA változása a következő volt: -2.99% az elmúlt órában, +4.23% az elmúlt 24 órában, és -24.53% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Keeta (KTA) piaci információk

No.231

$ 180.86M
$ 180.86M$ 180.86M

$ 137.98K
$ 137.98K$ 137.98K

$ 416.10M
$ 416.10M$ 416.10M

434.64M
434.64M 434.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

43.46%

BASE

A(z) Keeta jelenlegi piaci plafonja $ 180.86M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 137.98K. A(z) KTA keringésben lévő tokenszáma 434.64M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 416.10M.

Keeta (KTA) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Keeta mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.016887+4.23%
30 nap$ -0.0711-14.60%
60 nap$ -0.0839-16.78%
90 nap$ -0.0839-16.78%
Keeta árváltozása ma

A mai napon a(z) KTA ára $ +0.016887 (+4.23%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Keeta 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0711 (-14.60%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Keeta 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) KTA ára $ -0.0839 (-16.78%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Keeta 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0839 (-16.78%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Keeta (KTA) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Keeta árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Keeta (KTA)

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Keeta elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Keeta befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd KTA a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Keeta a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Keeta vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Keeta árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Keeta (KTA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Keeta (KTA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Keeta rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Keeta árelőrejelzését most!

Keeta (KTA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Keeta (KTA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KTA token kapcsán!

Hogyan vásárolj Keeta (KTA)

A következőt szeretnél vásárolni: Keeta? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Keeta eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

KTA helyi valutákra

1 Keeta(KTA) - VND
10,949.6715
1 Keeta(KTA) - AUD
A$0.632472
1 Keeta(KTA) - GBP
0.316236
1 Keeta(KTA) - EUR
0.357846
1 Keeta(KTA) - USD
$0.4161
1 Keeta(KTA) - MYR
RM1.743459
1 Keeta(KTA) - TRY
17.501166
1 Keeta(KTA) - JPY
¥64.0794
1 Keeta(KTA) - ARS
ARS$602.167437
1 Keeta(KTA) - RUB
33.654168
1 Keeta(KTA) - INR
36.995451
1 Keeta(KTA) - IDR
Rp6,934.997226
1 Keeta(KTA) - PHP
24.491646
1 Keeta(KTA) - EGP
￡E.19.673208
1 Keeta(KTA) - BRL
R$2.234457
1 Keeta(KTA) - CAD
C$0.58254
1 Keeta(KTA) - BDT
50.705946
1 Keeta(KTA) - NGN
601.297788
1 Keeta(KTA) - COP
$1,612.786956
1 Keeta(KTA) - ZAR
R.7.206852
1 Keeta(KTA) - UAH
17.388819
1 Keeta(KTA) - TZS
T.Sh.1,019.852778
1 Keeta(KTA) - VES
Bs91.9581
1 Keeta(KTA) - CLP
$391.134
1 Keeta(KTA) - PKR
Rs117.373488
1 Keeta(KTA) - KZT
219.692478
1 Keeta(KTA) - THB
฿13.498284
1 Keeta(KTA) - TWD
NT$12.811719
1 Keeta(KTA) - AED
د.إ1.527087
1 Keeta(KTA) - CHF
Fr0.33288
1 Keeta(KTA) - HKD
HK$3.233097
1 Keeta(KTA) - AMD
֏158.812887
1 Keeta(KTA) - MAD
.د.م3.844764
1 Keeta(KTA) - MXN
$7.722816
1 Keeta(KTA) - SAR
ريال1.556214
1 Keeta(KTA) - ETB
Br63.933765
1 Keeta(KTA) - KES
KSh53.606163
1 Keeta(KTA) - JOD
د.أ0.2950149
1 Keeta(KTA) - PLN
1.535409
1 Keeta(KTA) - RON
лв1.835001
1 Keeta(KTA) - SEK
kr3.948789
1 Keeta(KTA) - BGN
лв0.703209
1 Keeta(KTA) - HUF
Ft140.050938
1 Keeta(KTA) - CZK
8.783871
1 Keeta(KTA) - KWD
د.ك0.1273266
1 Keeta(KTA) - ILS
1.352325
1 Keeta(KTA) - BOB
Bs2.866929
1 Keeta(KTA) - AZN
0.70737
1 Keeta(KTA) - TJS
SM3.819798
1 Keeta(KTA) - GEL
1.127631
1 Keeta(KTA) - AOA
Kz380.694051
1 Keeta(KTA) - BHD
.د.ب0.1560375
1 Keeta(KTA) - BMD
$0.4161
1 Keeta(KTA) - DKK
kr2.692167
1 Keeta(KTA) - HNL
L10.914303
1 Keeta(KTA) - MUR
19.032414
1 Keeta(KTA) - NAD
$7.194369
1 Keeta(KTA) - NOK
kr4.210932
1 Keeta(KTA) - NZD
$0.724014
1 Keeta(KTA) - PAB
B/.0.4161
1 Keeta(KTA) - PGK
K1.74762
1 Keeta(KTA) - QAR
ر.ق1.510443
1 Keeta(KTA) - RSD
дин.42.088515
1 Keeta(KTA) - UZS
soʻm5,013.251859
1 Keeta(KTA) - ALL
L34.740189
1 Keeta(KTA) - ANG
ƒ0.744819
1 Keeta(KTA) - AWG
ƒ0.744819
1 Keeta(KTA) - BBD
$0.8322
1 Keeta(KTA) - BAM
KM0.699048
1 Keeta(KTA) - BIF
Fr1,220.0052
1 Keeta(KTA) - BND
$0.536769
1 Keeta(KTA) - BSD
$0.4161
1 Keeta(KTA) - JMD
$66.596805
1 Keeta(KTA) - KHR
1,664.4
1 Keeta(KTA) - KMF
Fr177.2586
1 Keeta(KTA) - LAK
9,045.651993
1 Keeta(KTA) - LKR
රු126.319638
1 Keeta(KTA) - MDL
L7.057056
1 Keeta(KTA) - MGA
Ar1,865.91723
1 Keeta(KTA) - MOP
P3.320478
1 Keeta(KTA) - MVR
6.36633
1 Keeta(KTA) - MWK
MK719.89461
1 Keeta(KTA) - MZN
MT26.58879
1 Keeta(KTA) - NPR
रु58.853184
1 Keeta(KTA) - PYG
2,930.1762
1 Keeta(KTA) - RWF
Fr602.9289
1 Keeta(KTA) - SBD
$3.424503
1 Keeta(KTA) - SCR
6.008484
1 Keeta(KTA) - SRD
$16.01985
1 Keeta(KTA) - SVC
$3.628392
1 Keeta(KTA) - SZL
L7.190208
1 Keeta(KTA) - TMT
m1.45635
1 Keeta(KTA) - TND
د.ت1.223334
1 Keeta(KTA) - TTD
$2.808675
1 Keeta(KTA) - UGX
Sh1,444.6992
1 Keeta(KTA) - XAF
Fr236.7609
1 Keeta(KTA) - XCD
$1.12347
1 Keeta(KTA) - XOF
Fr236.7609
1 Keeta(KTA) - XPF
Fr42.8583
1 Keeta(KTA) - BWP
P5.571579
1 Keeta(KTA) - BZD
$0.8322
1 Keeta(KTA) - CVE
$39.641847
1 Keeta(KTA) - DJF
Fr73.6497
1 Keeta(KTA) - DOP
$26.659527
1 Keeta(KTA) - DZD
د.ج53.905755
1 Keeta(KTA) - FJD
$0.952869
1 Keeta(KTA) - GNF
Fr3,617.9895
1 Keeta(KTA) - GTQ
Q3.179004
1 Keeta(KTA) - GYD
$86.810943
1 Keeta(KTA) - ISK
kr52.0125

Keeta Forrás

A(z) Keeta alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Keeta Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Keeta

Mennyit ér ma a(z) Keeta (KTA)?
A(z) élő KTA ár a(z) USD esetében 0.4161 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KTA ára a(z) USD esetében?
A(z) KTA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.4161. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Keeta piaci plafonja?
A(z) KTA piaci plafonja $ 180.86M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KTA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KTA keringésben lévő tokenszáma 434.64M USD.
Mi volt a(z) KTA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KTA mindenkori legmagasabb ára 1.6916917214873683 USD.
Mi volt a(z) KTA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KTA mindenkori legalacsonyabb ára 0.08456738547527073 USD.
Mekkora a(z) KTA kereskedési volumene?
A(z) KTA élő 24 órás kereskedési volumene $ 137.98K USD.
A(z) KTA ára emelkedni fog idén?
A(z) KTA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KTA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:05:22 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

KTA-USD kalkulátor

Összeg

KTA
KTA
USD
USD

1 KTA = 0.4161 USD

KTA kereskedés

KTA/USDT
$0.4161
$0.4161$0.4161
+4.28%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

