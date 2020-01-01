KonnektVPN (KPN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) KonnektVPN (KPN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

KonnektVPN (KPN) tokennel kapcsolatos információk KonnektVPN is a Next Generation VPN powered and driven by Ai for enhancing your digital experience. Hivatalos webhely: https://www.konnektvpn.com Fehér könyv: https://konnektvpn.com/docs/whitepaper.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x8328e6fceC9477C28298c9f02d740Dd87a1683e5 Vásárolj most KPN tokent!

KonnektVPN (KPN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) KonnektVPN (KPN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 93.45K $ 93.45K $ 93.45K Teljes tokenszám: $ 248.81M $ 248.81M $ 248.81M Keringésben lévő tokenszám: $ 32.15M $ 32.15M $ 32.15M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 723.30K $ 723.30K $ 723.30K Minden idők csúcspontja: $ 0.078 $ 0.078 $ 0.078 Minden idők mélypontja: $ 0.001316014955913772 $ 0.001316014955913772 $ 0.001316014955913772 Jelenlegi ár: $ 0.002907 $ 0.002907 $ 0.002907 További tudnivalók a(z) KonnektVPN (KPN) áráról

KonnektVPN (KPN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) KonnektVPN (KPN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KPN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KPN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KPN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KPN token élő árfolyamát!

A(z) KPN vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) KonnektVPN (KPN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) KPN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz KPN tokent a MEXC-n!

KonnektVPN (KPN) árelőzményei A felhasználók a(z) KPN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) KPN árelőzményeivel!

KPN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KPN kapcsán? KPN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KPN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

