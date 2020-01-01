Keep3rV1 (KP3R) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Keep3rV1 (KP3R) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Keep3rV1 (KP3R) tokennel kapcsolatos információk Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs. Hivatalos webhely: https://keep3r.network/ Fehér könyv: https://docs.keep3r.network/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3a2VW9t5N6p4baMW3M6yLH1UJ9imMt7VsyUk6ouXPVLq Vásárolj most KP3R tokent!

Keep3rV1 (KP3R) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Keep3rV1 (KP3R) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Teljes tokenszám: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K Keringésben lévő tokenszám: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Minden idők csúcspontja: $ 2,063.04 $ 2,063.04 $ 2,063.04 Minden idők mélypontja: $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 Jelenlegi ár: $ 5.165 $ 5.165 $ 5.165 További tudnivalók a(z) Keep3rV1 (KP3R) áráról

Keep3rV1 (KP3R) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Keep3rV1 (KP3R) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KP3R tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KP3R token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KP3R tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KP3R token élő árfolyamát!

Keep3rV1 (KP3R) árelőzményei A felhasználók a(z) KP3R árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) KP3R árelőzményeivel!

KP3R árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KP3R kapcsán? KP3R-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KP3R tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

