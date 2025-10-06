TőzsdeDEX+
A(z) élő CyberKongz ár ma 0.00327 USD. Kövesd nyomon a(z) KONG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KONG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

CyberKongz Logó

CyberKongz árfolyam(KONG)

1 KONG-USD élő ár:

$0.00327
$0.00327$0.00327
0.00%1D
USD
CyberKongz (KONG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:05:07 (UTC+8)

CyberKongz (KONG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00323
$ 0.00323$ 0.00323
24h alacsony
$ 0.00336
$ 0.00336$ 0.00336
24h magas

$ 0.00323
$ 0.00323$ 0.00323

$ 0.00336
$ 0.00336$ 0.00336

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-51.56%

-51.56%

CyberKongz (KONG) valós idejű ár: $ 0.00327. Az elmúlt 24 órában, a(z)KONG legalacsonyabb ára $ 0.00323, legmagasabb ára pedig $ 0.00336 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KONG valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KONG változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és -51.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CyberKongz (KONG) piaci információk

--
----

$ 60.26K
$ 60.26K$ 60.26K

$ 3.27M
$ 3.27M$ 3.27M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

A(z) CyberKongz jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 60.26K. A(z) KONG keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.27M.

CyberKongz (KONG) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a CyberKongz mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 00.00%
30 nap$ -0.00607-64.99%
60 nap$ -0.01673-83.65%
90 nap$ -0.01673-83.65%
CyberKongz árváltozása ma

A mai napon a(z) KONG ára $ 0 (0.00%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

CyberKongz 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00607 (-64.99%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

CyberKongz 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) KONG ára $ -0.01673 (-83.65%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

CyberKongz 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.01673 (-83.65%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) CyberKongz (KONG) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) CyberKongz árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) CyberKongz (KONG)

CyberKongz have paved the way for NFT projects and the concept of utility; pioneering innovations such as ERC-20 pair, smart contract protection, second collection utility, and more. The project is aimed at web3 enthusiasts with a passion for NFTs and DeFi。 CyberKongz have partnered with huge web2 brands such adidas and Kawada (nanoblocks), launching sell out physical and digital products

CyberKongz elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál CyberKongz befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd KONG a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről CyberKongz a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a CyberKongz vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

CyberKongz árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) CyberKongz (KONG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) CyberKongz (KONG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) CyberKongz rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) CyberKongz árelőrejelzését most!

CyberKongz (KONG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) CyberKongz (KONG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KONG token kapcsán!

Hogyan vásárolj CyberKongz (KONG)

A következőt szeretnél vásárolni: CyberKongz? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz CyberKongz eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

KONG helyi valutákra

CyberKongz Forrás

A(z) CyberKongz alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos CyberKongz Weboldal
Block Explorer

Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:05:07 (UTC+8)

CyberKongz (KONG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

