KOLZ (KOLZ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) KOLZ (KOLZ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

KOLZ (KOLZ) tokennel kapcsolatos információk KOLZ is a cutting-edge Web3 platform designed to bridge the gap between leading influencers in the cryptocurrency space, known as Key Opinion Leaders (KOLs), and their followers. By leveraging Sensay’s advanced AI-powered replication technology, KOLZ enables influencers to create digital replicas of themselves, allowing their followers unprecedented access to their knowledge, strategies, and insights. The KOLZ token is the primary utility token of this ecosystem, offering unique features and benefits for both users and influencers. Hivatalos webhely: https://kolz.chat/ Fehér könyv: https://docs.kolz.chat/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x288741b45ad4042f7b124e38b53cec5e9cca0376 Vásárolj most KOLZ tokent!

KOLZ (KOLZ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) KOLZ (KOLZ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 331.20K Minden idők csúcspontja: $ 0.0018898 Minden idők mélypontja: $ 0.000030379678630476 Jelenlegi ár: $ 0.00003312

KOLZ (KOLZ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) KOLZ (KOLZ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KOLZ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KOLZ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KOLZ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KOLZ token élő árfolyamát!

A(z) KOLZ vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) KOLZ (KOLZ) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) KOLZ megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz KOLZ tokent a MEXC-n!

KOLZ (KOLZ) árelőzményei A felhasználók a(z) KOLZ árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) KOLZ árelőzményeivel!

KOLZ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KOLZ kapcsán? KOLZ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KOLZ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

