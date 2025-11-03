KoKoK The Roach Ár előzmények

KoKoK The Roach (KOKOK) árelőzményei

Időszak: 2025-07-31 ~ 2025-10-31

  • Napi
  • Heti
  • Havi
DátumNyitottMagasAlacsonyBezárásVolumen
2025-11-03$ 0.01867$ 0.01871$ 0.01822$ 0.01844231.52K
2025-11-02$ 0.01912$ 0.0193$ 0.01753$ 0.018673.02M
2025-11-01$ 0.01839$ 0.02886$ 0.01827$ 0.019123.08M
2025-10-31$ 0.01825$ 0.01854$ 0.01706$ 0.018393.09M
2025-10-30$ 0.01984$ 0.02012$ 0.01818$ 0.018252.88M
2025-10-29$ 0.01936$ 0.02012$ 0.01911$ 0.019842.28M
2025-10-28$ 0.02008$ 0.0203$ 0.01906$ 0.019361.22M
2025-10-27$ 0.02081$ 0.02117$ 0.01997$ 0.020081.27M
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

Előzmény KoKoK The Roach adatok letöltése

Tölts le ingyenes napi előzmény adatokat KoKoK The Roach használható formátumban, hogy meghozhasd saját befektetési döntéseid.

KoKoK The Roach élő ár

$ 0.01844

A(z) KoKoK The Roach kriptovalutával jelenleg 0.01844 USD-ért kereskednek. A piaci kapitalizációja 0.00 USD, a 24 órás kereskedési volumene pedig 0.00 USD. Fedezz fel további KOKOK adatokat a MEXC élő áras oldalán.

A(z) KoKoK The Roach élő árstatisztikáit kihasználva a felhasználók elemezhetik az aktuális piaci trendeket, és megjósolhatják mind a rövid, mind a hosszú távú ármozgásokat. A rendelkezésre álló valós idejű adatokkal megalapozott döntéseket hozhatsz, és betekintést nyerhetsz a(z) KoKoK The Roach lehetséges árelőrejelzéseibe.

Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:01:25 (UTC+8)

Tudnivalók a(z) KoKoK The Roach (KOKOK) árelőzményeiről

KoKoK The Roach Az ár előzmények figyelése elengedhetetlen eszköz a kriptovaluta befektetők számára, lehetővé téve, hogy könnyedén nyomon kövessék befektetéseik hozamát. Ez a funkció átfogó képet nyújt a(z) KoKoK The Roach ármozgások időbeli alakulásáról, beleértve a nyitó értéket, a csúcs- és záróárakat, valamint a kereskedési volument. Ezenkívül, gyors betekintést nyújt a napi százalékos változásokba, kiemelve a jelentős áringadozásokkal járó napokat. Figyelemre méltó, hogy KoKoK The Roach a legmagasabb értékét a --n érte el, és megdöbbentő 0 USD szintre emelkedett. Az itt bemutatott árinformációk kizárólag a MEXC kereskedési előzményekből származnak, ami biztosítja a megbízhatóságot és a pontosságot. A(z) KoKoK The Roach áradatok előzményei különböző intervallumokban állnak rendelkezésre: 1 nap, 1 hét és 1 hónap, beleértve a nyitott, magas, alacsony, lezárt és mennyiségi mutatókat. Ezeket az adatokat alaposan tesztelték a következetesség, a teljesség és a pontosság szempontjából, így ideálisak a kereskedési szimulációkhoz és az utólagos teszteléshez. Ezek az adatkészletek ingyenesen letölthetők, és valós időben frissülnek, így értékes forrást jelentenek a befektetők számára.

KoKoK The Roach Előzmény adatok alkalmazása a kereskedésben

A KoKoK The Roach előzmény adatai alapvető szerepet játszanak a kereskedési stratégiákban. Íme, hogyan használják:

1. Technikai elemzés: A kereskedők az KoKoK The Roach előzmény adatok alapján azonosítják a piaci trendeket és mintákat. Olyan eszközöket használva, mint a diagramok és a vizuális segédeszközök, felismerik a piacra lépéssel és a kilépéssel kapcsolatos döntéseiket irányító mintákat. A hatékony megközelítés magában foglalja az KoKoK The Roach előzményadatok tárolását a GridDB-ben, és Python segítségével végzett elemzéseket olyan könyvtárakat használva, mint a Matplotlib a vizualizációhoz, illetve a Pandas, a Numpy és a Scipy az adatok elemzéséhez.

2. Ár előrejelzés: A korábbi adatok kulcsfontosságúak az KoKoK The Roach ármozgások előrejelzésében. A múltbeli piaci trendek vizsgálatával a kereskedők észrevehetik a spot mintákat és megjósolhatják a jövőbeli piaci viselkedést. A MEXC részletes KoKoK The Roach előzmény adatai, melyek percről percre betekintést nyújtanak a nyitási, magas, alacsony és zárási árakba, alapvető fontosságúak az előrejelzési modellek kidolgozásához és oktatásához, így segítve a tájékozott kereskedési döntéseket.

3. Kockázatkezelés: Az előzmény adatokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy értékeljék a KoKoK The Roach befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat. Segít megérteni a(z) KoKoK The Roach ingadozást, ami megalapozottabb befektetési döntésekhez vezet.

4. Portfóliókezelés: Az előzmény adatok segítenek nyomon követni a befektetési hozamot az idő múlásával. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy azonosítsák azokat az eszközöket, melyek nem teljesítenek jól, és módosítsák portfóliójukat a megtérülések optimalizálása érdekében.

5. Kereskedőbotok képzése: A KoKoK The Roach kriptovaluta előzmények OHLC (nyitott, magas, alacsony, lezárt) piaci adatai letölthetők a KoKoK The Roach kereskedési botok képzéséhez, a piaci túlteljesítés elérése érdekében.

Ezek az eszközök és erőforrások lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy elmerüljenek a(z) KoKoK The Roach előzmény adatokban, értékes betekintést nyújtva és lehetőséget kínálva kereskedési stratégiáik fejlesztésére.

