Blue Chip Blitz
A(z) élő KoKoK The Roach ár ma 0.01846 USD. Kövesd nyomon a(z) KOKOK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KOKOK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KOKOK

KOKOK árinformációk

Mi a(z) KOKOK

KOKOK tokenomikai adatai

KOKOK árelőrejelzés

KOKOK előzmények

KOKOK Vásárlási útmutató

KOKOK-fiat valutaváltó

KOKOK spot

KoKoK The Roach Logó

KoKoK The Roach árfolyam(KOKOK)

1 KOKOK-USD élő ár:

$0.01844
$0.01844$0.01844
+2.16%1D
USD
KoKoK The Roach (KOKOK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:05:00 (UTC+8)

KoKoK The Roach (KOKOK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01753
$ 0.01753$ 0.01753
24h alacsony
$ 0.0193
$ 0.0193$ 0.0193
24h magas

$ 0.01753
$ 0.01753$ 0.01753

$ 0.0193
$ 0.0193$ 0.0193

--
----

--
----

+0.43%

+2.16%

-12.18%

-12.18%

KoKoK The Roach (KOKOK) valós idejű ár: $ 0.01846. Az elmúlt 24 órában, a(z)KOKOK legalacsonyabb ára $ 0.01753, legmagasabb ára pedig $ 0.0193 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KOKOK valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KOKOK változása a következő volt: +0.43% az elmúlt órában, +2.16% az elmúlt 24 órában, és -12.18% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KoKoK The Roach (KOKOK) piaci információk

--
----

$ 55.71K
$ 55.71K$ 55.71K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

A(z) KoKoK The Roach jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 55.71K. A(z) KOKOK keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.

KoKoK The Roach (KOKOK) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a KoKoK The Roach mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0003899+2.16%
30 nap$ -0.01199-39.38%
60 nap$ -0.03668-66.53%
90 nap$ -0.09464-83.68%
KoKoK The Roach árváltozása ma

A mai napon a(z) KOKOK ára $ +0.0003899 (+2.16%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

KoKoK The Roach 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.01199 (-39.38%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

KoKoK The Roach 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) KOKOK ára $ -0.03668 (-66.53%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

KoKoK The Roach 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.09464 (-83.68%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) KoKoK The Roach (KOKOK) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) KoKoK The Roach árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) KoKoK The Roach (KOKOK)

KOKOK symbolizes the toughest “cockroach trader” in the crypto market, fearless amid market fluctuations, built on the Solana ecosystem.

KoKoK The Roach elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál KoKoK The Roach befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd KOKOK a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről KoKoK The Roach a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a KoKoK The Roach vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

KoKoK The Roach árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) KoKoK The Roach (KOKOK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) KoKoK The Roach (KOKOK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) KoKoK The Roach rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) KoKoK The Roach árelőrejelzését most!

KoKoK The Roach (KOKOK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) KoKoK The Roach (KOKOK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KOKOK token kapcsán!

Hogyan vásárolj KoKoK The Roach (KOKOK)

A következőt szeretnél vásárolni: KoKoK The Roach? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz KoKoK The Roach eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

KOKOK helyi valutákra

1 KoKoK The Roach(KOKOK) - VND
485.7749
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - AUD
A$0.0280592
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - GBP
0.0140296
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - EUR
0.0158756
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - USD
$0.01846
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - MYR
RM0.0773474
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - TRY
0.7764276
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - JPY
¥2.84284
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - ARS
ARS$26.7147582
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - RUB
1.4930448
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - INR
1.6412786
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - IDR
Rp307.6665436
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - PHP
1.0865556
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - EGP
￡E.0.8727888
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - BRL
R$0.0991302
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - CAD
C$0.025844
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - BDT
2.2495356
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - NGN
26.6761768
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - COP
$71.5502216
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - ZAR
R.0.3197272
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - UAH
0.7714434
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - TZS
T.Sh.45.2450908
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - VES
Bs4.07966
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - CLP
$17.3524
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - PKR
Rs5.2071968
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - KZT
9.7465108
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - THB
฿0.5988424
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - TWD
NT$0.5683834
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - AED
د.إ0.0677482
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - CHF
Fr0.014768
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - HKD
HK$0.1434342
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - AMD
֏7.0456282
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - MAD
.د.م0.1705704
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - MXN
$0.3426176
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - SAR
ريال0.0690404
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - ETB
Br2.836379
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - KES
KSh2.3782018
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - JOD
د.أ0.01308814
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - PLN
0.0681174
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - RON
лв0.0814086
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - SEK
kr0.1751854
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - BGN
лв0.0311974
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - HUF
Ft6.2132668
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - CZK
0.3896906
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - KWD
د.ك0.00564876
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - ILS
0.059995
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - BOB
Bs0.1271894
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - AZN
0.031382
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - TJS
SM0.1694628
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - GEL
0.0500266
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - AOA
Kz16.8892386
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - BHD
.د.ب0.0069225
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - BMD
$0.01846
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - DKK
kr0.1194362
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - HNL
L0.4842058
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - MUR
0.8443604
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - NAD
$0.3191734
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - NOK
kr0.1868152
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - NZD
$0.0321204
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - PAB
B/.0.01846
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - PGK
K0.077532
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - QAR
ر.ق0.0670098
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - RSD
дин.1.867229
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - UZS
soʻm222.4095874
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - ALL
L1.5412254
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - ANG
ƒ0.0330434
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - AWG
ƒ0.0330434
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - BBD
$0.03692
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - BAM
KM0.0310128
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - BIF
Fr54.12472
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - BND
$0.0238134
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - BSD
$0.01846
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - JMD
$2.954523
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - KHR
73.84
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - KMF
Fr7.86396
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - LAK
401.3043398
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - LKR
රු5.6040868
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - MDL
L0.3130816
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - MGA
Ar82.780178
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - MOP
P0.1473108
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - MVR
0.282438
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - MWK
MK31.937646
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - MZN
MT1.179594
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - NPR
रु2.6109824
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - PYG
129.99532
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - RWF
Fr26.74854
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - SBD
$0.1519258
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - SCR
0.2665624
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - SRD
$0.71071
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - SVC
$0.1609712
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - SZL
L0.3189888
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - TMT
m0.06461
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - TND
د.ت0.0542724
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - TTD
$0.124605
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - UGX
Sh64.09312
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - XAF
Fr10.50374
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - XCD
$0.049842
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - XOF
Fr10.50374
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - XPF
Fr1.90138
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - BWP
P0.2471794
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - BZD
$0.03692
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - CVE
$1.7586842
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - DJF
Fr3.26742
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - DOP
$1.1827322
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - DZD
د.ج2.391493
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - FJD
$0.0422734
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - GNF
Fr160.5097
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - GTQ
Q0.1410344
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - GYD
$3.8513098
1 KoKoK The Roach(KOKOK) - ISK
kr2.3075

KoKoK The Roach Forrás

A(z) KoKoK The Roach alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések KoKoK The Roach

Mennyit ér ma a(z) KoKoK The Roach (KOKOK)?
A(z) élő KOKOK ár a(z) USD esetében 0.01846 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KOKOK ára a(z) USD esetében?
A(z) KOKOK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01846. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) KoKoK The Roach piaci plafonja?
A(z) KOKOK piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KOKOK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KOKOK keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) KOKOK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KOKOK mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) KOKOK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KOKOK mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) KOKOK kereskedési volumene?
A(z) KOKOK élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.71K USD.
A(z) KOKOK ára emelkedni fog idén?
A(z) KOKOK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KOKOK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:05:00 (UTC+8)

KoKoK The Roach (KOKOK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

