K9 Finance DAO (KNINE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) K9 Finance DAO (KNINE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

K9 Finance DAO (KNINE) tokennel kapcsolatos információk K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions. Hivatalos webhely: https://www.k9finance.com/ Fehér könyv: https://www.k9finance.com/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x91fbB2503AC69702061f1AC6885759Fc853e6EaE Vásárolj most KNINE tokent!

K9 Finance DAO (KNINE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) K9 Finance DAO (KNINE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Teljes tokenszám: $ 999.59B $ 999.59B $ 999.59B Keringésben lévő tokenszám: $ 402.27B $ 402.27B $ 402.27B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Minden idők csúcspontja: $ 0.00027 $ 0.00027 $ 0.00027 Minden idők mélypontja: $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 Jelenlegi ár: $ 0.000002695 $ 0.000002695 $ 0.000002695 További tudnivalók a(z) K9 Finance DAO (KNINE) áráról

K9 Finance DAO (KNINE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) K9 Finance DAO (KNINE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KNINE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KNINE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KNINE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KNINE token élő árfolyamát!

A(z) KNINE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) K9 Finance DAO (KNINE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) KNINE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz KNINE tokent a MEXC-n!

K9 Finance DAO (KNINE) árelőzményei A felhasználók a(z) KNINE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) KNINE árelőzményeivel!

KNINE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KNINE kapcsán? KNINE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KNINE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

