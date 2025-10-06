TőzsdeDEX+
A(z) élő KLK Foundation ár ma 0.4573 USD. Kövesd nyomon a(z) KLK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KLK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KLK

KLK árinformációk

Mi a(z) KLK

KLK fehér könyv

KLK hivatalos webhely

KLK tokenomikai adatai

KLK árelőrejelzés

KLK előzmények

KLK Vásárlási útmutató

KLK-fiat valutaváltó

KLK spot

KLK Foundation Logó

KLK Foundation árfolyam(KLK)

1 KLK-USD élő ár:

$0.4573
-0.23%1D
USD
KLK Foundation (KLK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:04:53 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.4533
24h alacsony
$ 0.4727
24h magas

$ 0.4533
$ 0.4727
$ 0.631953236889443
$ 0.35187983578947896
+0.37%

-0.22%

-5.33%

-5.33%

KLK Foundation (KLK) valós idejű ár: $ 0.4573. Az elmúlt 24 órában, a(z)KLK legalacsonyabb ára $ 0.4533, legmagasabb ára pedig $ 0.4727 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KLK valaha volt legmagasabb ára $ 0.631953236889443, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.35187983578947896 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KLK változása a következő volt: +0.37% az elmúlt órában, -0.22% az elmúlt 24 órában, és -5.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KLK Foundation (KLK) piaci információk

No.529

$ 45.73M
$ 405.91K
$ 457.30M
100.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
10.00%

BSC

A(z) KLK Foundation jelenlegi piaci plafonja $ 45.73M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 405.91K. A(z) KLK keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 457.30M.

KLK Foundation (KLK) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a KLK Foundation mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.001054-0.22%
30 nap$ -0.0235-4.89%
60 nap$ -0.0335-6.83%
90 nap$ -0.056-10.91%
KLK Foundation árváltozása ma

A mai napon a(z) KLK ára $ -0.001054 (-0.22%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

KLK Foundation 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0235 (-4.89%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

KLK Foundation 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) KLK ára $ -0.0335 (-6.83%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

KLK Foundation 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.056 (-10.91%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) KLK Foundation (KLK) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) KLK Foundation árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) KLK Foundation (KLK)

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

KLK Foundation elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál KLK Foundation befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd KLK a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről KLK Foundation a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a KLK Foundation vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

KLK Foundation árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) KLK Foundation (KLK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) KLK Foundation (KLK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) KLK Foundation rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) KLK Foundation árelőrejelzését most!

KLK Foundation (KLK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) KLK Foundation (KLK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KLK token kapcsán!

Hogyan vásárolj KLK Foundation (KLK)

A következőt szeretnél vásárolni: KLK Foundation? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz KLK Foundation eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

KLK helyi valutákra

1 KLK Foundation(KLK) - VND
12,033.8495
A$0.695096
1 KLK Foundation(KLK) - GBP
1 KLK Foundation(KLK) - EUR
1 KLK Foundation(KLK) - USD
1 KLK Foundation(KLK) - MYR
1 KLK Foundation(KLK) - TRY
1 KLK Foundation(KLK) - JPY
1 KLK Foundation(KLK) - ARS
1 KLK Foundation(KLK) - RUB
1 KLK Foundation(KLK) - INR
1 KLK Foundation(KLK) - IDR
1 KLK Foundation(KLK) - PHP
1 KLK Foundation(KLK) - EGP
1 KLK Foundation(KLK) - BRL
1 KLK Foundation(KLK) - CAD
1 KLK Foundation(KLK) - BDT
1 KLK Foundation(KLK) - NGN
1 KLK Foundation(KLK) - COP
1 KLK Foundation(KLK) - ZAR
1 KLK Foundation(KLK) - UAH
1 KLK Foundation(KLK) - TZS
1 KLK Foundation(KLK) - VES
1 KLK Foundation(KLK) - CLP
1 KLK Foundation(KLK) - PKR
1 KLK Foundation(KLK) - KZT
1 KLK Foundation(KLK) - THB
1 KLK Foundation(KLK) - TWD
1 KLK Foundation(KLK) - AED
1 KLK Foundation(KLK) - CHF
1 KLK Foundation(KLK) - HKD
1 KLK Foundation(KLK) - AMD
1 KLK Foundation(KLK) - MAD
1 KLK Foundation(KLK) - MXN
1 KLK Foundation(KLK) - SAR
1 KLK Foundation(KLK) - ETB
1 KLK Foundation(KLK) - KES
1 KLK Foundation(KLK) - JOD
1 KLK Foundation(KLK) - PLN
1 KLK Foundation(KLK) - RON
1 KLK Foundation(KLK) - SEK
1 KLK Foundation(KLK) - BGN
1 KLK Foundation(KLK) - HUF
1 KLK Foundation(KLK) - CZK
1 KLK Foundation(KLK) - KWD
1 KLK Foundation(KLK) - ILS
1 KLK Foundation(KLK) - BOB
1 KLK Foundation(KLK) - AZN
1 KLK Foundation(KLK) - TJS
1 KLK Foundation(KLK) - GEL
1 KLK Foundation(KLK) - AOA
1 KLK Foundation(KLK) - BHD
1 KLK Foundation(KLK) - BMD
1 KLK Foundation(KLK) - DKK
1 KLK Foundation(KLK) - HNL
1 KLK Foundation(KLK) - MUR
1 KLK Foundation(KLK) - NAD
1 KLK Foundation(KLK) - NOK
1 KLK Foundation(KLK) - NZD
1 KLK Foundation(KLK) - PAB
1 KLK Foundation(KLK) - PGK
1 KLK Foundation(KLK) - QAR
1 KLK Foundation(KLK) - RSD
1 KLK Foundation(KLK) - UZS
1 KLK Foundation(KLK) - ALL
1 KLK Foundation(KLK) - ANG
1 KLK Foundation(KLK) - AWG
1 KLK Foundation(KLK) - BBD
1 KLK Foundation(KLK) - BAM
1 KLK Foundation(KLK) - BIF
1 KLK Foundation(KLK) - BND
1 KLK Foundation(KLK) - BSD
1 KLK Foundation(KLK) - JMD
1 KLK Foundation(KLK) - KHR
1 KLK Foundation(KLK) - KMF
1 KLK Foundation(KLK) - LAK
1 KLK Foundation(KLK) - LKR
1 KLK Foundation(KLK) - MDL
1 KLK Foundation(KLK) - MGA
1 KLK Foundation(KLK) - MOP
1 KLK Foundation(KLK) - MVR
1 KLK Foundation(KLK) - MWK
1 KLK Foundation(KLK) - MZN
1 KLK Foundation(KLK) - NPR
1 KLK Foundation(KLK) - PYG
1 KLK Foundation(KLK) - RWF
1 KLK Foundation(KLK) - SBD
1 KLK Foundation(KLK) - SCR
1 KLK Foundation(KLK) - SRD
1 KLK Foundation(KLK) - SVC
1 KLK Foundation(KLK) - SZL
1 KLK Foundation(KLK) - TMT
1 KLK Foundation(KLK) - TND
1 KLK Foundation(KLK) - TTD
1 KLK Foundation(KLK) - UGX
1 KLK Foundation(KLK) - XAF
1 KLK Foundation(KLK) - XCD
1 KLK Foundation(KLK) - XOF
1 KLK Foundation(KLK) - XPF
1 KLK Foundation(KLK) - BWP
1 KLK Foundation(KLK) - BZD
1 KLK Foundation(KLK) - CVE
1 KLK Foundation(KLK) - DJF
1 KLK Foundation(KLK) - DOP
1 KLK Foundation(KLK) - DZD
1 KLK Foundation(KLK) - FJD
1 KLK Foundation(KLK) - GNF
1 KLK Foundation(KLK) - GTQ
1 KLK Foundation(KLK) - GYD
1 KLK Foundation(KLK) - ISK
KLK Foundation Forrás

A(z) KLK Foundation alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos KLK Foundation Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések KLK Foundation

Mennyit ér ma a(z) KLK Foundation (KLK)?
A(z) élő KLK ár a(z) USD esetében 0.4573 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KLK ára a(z) USD esetében?
A(z) KLK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.4573. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) KLK Foundation piaci plafonja?
A(z) KLK piaci plafonja $ 45.73M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KLK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KLK keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) KLK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KLK mindenkori legmagasabb ára 0.631953236889443 USD.
Mi volt a(z) KLK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KLK mindenkori legalacsonyabb ára 0.35187983578947896 USD.
Mekkora a(z) KLK kereskedési volumene?
A(z) KLK élő 24 órás kereskedési volumene $ 405.91K USD.
A(z) KLK ára emelkedni fog idén?
A(z) KLK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KLK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:04:53 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

