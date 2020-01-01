KINIC (KINIC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) KINIC (KINIC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

KINIC (KINIC) tokennel kapcsolatos információk Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases. Hivatalos webhely: https://kinic.io/ Fehér könyv: https://74iy7-xqaaa-aaaaf-qagra-cai.ic0.app/whitepaper Block Explorer: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/7jkta-eyaaa-aaaaq-aaarq-cai Vásárolj most KINIC tokent!

KINIC (KINIC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) KINIC (KINIC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Teljes tokenszám: $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M Keringésben lévő tokenszám: $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.18M $ 7.18M $ 7.18M Minden idők csúcspontja: $ 7.899 $ 7.899 $ 7.899 Minden idők mélypontja: $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 Jelenlegi ár: $ 0.7175 $ 0.7175 $ 0.7175 További tudnivalók a(z) KINIC (KINIC) áráról

KINIC (KINIC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) KINIC (KINIC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KINIC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KINIC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KINIC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KINIC token élő árfolyamát!

