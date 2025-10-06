TőzsdeDEX+
A(z) élő KIND ár ma 0.0007618 USD. Kövesd nyomon a(z) KIND USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KIND ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KIND

KIND árinformációk

Mi a(z) KIND

KIND tokenomikai adatai

KIND árelőrejelzés

KIND előzmények

KIND Vásárlási útmutató

KIND-fiat valutaváltó

KIND spot

KIND USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

KIND Logó

KIND árfolyam(KIND)

1 KIND-USD élő ár:

$0.0007623
$0.0007623$0.0007623
+3.26%1D
USD
KIND (KIND) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:04:46 (UTC+8)

KIND (KIND) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0007123
$ 0.0007123$ 0.0007123
24h alacsony
$ 0.0008598
$ 0.0008598$ 0.0008598
24h magas

$ 0.0007123
$ 0.0007123$ 0.0007123

$ 0.0008598
$ 0.0008598$ 0.0008598

--
----

--
----

+0.39%

+3.26%

-22.18%

-22.18%

KIND (KIND) valós idejű ár: $ 0.0007618. Az elmúlt 24 órában, a(z)KIND legalacsonyabb ára $ 0.0007123, legmagasabb ára pedig $ 0.0008598 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KIND valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KIND változása a következő volt: +0.39% az elmúlt órában, +3.26% az elmúlt 24 órában, és -22.18% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KIND (KIND) piaci információk

--
----

$ 51.92K
$ 51.92K$ 51.92K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

A(z) KIND jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 51.92K. A(z) KIND keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.

KIND (KIND) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a KIND mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.000024066+3.26%
30 nap$ -0.0007792-50.57%
60 nap$ -0.0052382-87.31%
90 nap$ -0.0052382-87.31%
KIND árváltozása ma

A mai napon a(z) KIND ára $ +0.000024066 (+3.26%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

KIND 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0007792 (-50.57%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

KIND 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) KIND ára $ -0.0052382 (-87.31%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

KIND 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0052382 (-87.31%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) KIND (KIND) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) KIND árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) KIND (KIND)

$KIND was launched by YouTube creator @ColeCaetano_ to support small streamers with no audience through crypto. It continues his two-year charity effort

KIND elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál KIND befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd KIND a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről KIND a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a KIND vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

KIND árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) KIND (KIND) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) KIND (KIND) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) KIND rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) KIND árelőrejelzését most!

KIND (KIND) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) KIND (KIND) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KIND token kapcsán!

Hogyan vásárolj KIND (KIND)

A következőt szeretnél vásárolni: KIND? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz KIND eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

KIND helyi valutákra

KIND Forrás

A(z) KIND alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések KIND

Mennyit ér ma a(z) KIND (KIND)?
A(z) élő KIND ár a(z) USD esetében 0.0007618 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KIND ára a(z) USD esetében?
A(z) KIND jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0007618. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) KIND piaci plafonja?
A(z) KIND piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KIND keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KIND keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) KIND mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KIND mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) KIND mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KIND mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) KIND kereskedési volumene?
A(z) KIND élő 24 órás kereskedési volumene $ 51.92K USD.
A(z) KIND ára emelkedni fog idén?
A(z) KIND a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KIND árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:04:46 (UTC+8)

KIND (KIND) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

