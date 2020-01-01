KIKICat (KIKI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) KIKICat (KIKI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

KIKICat (KIKI) tokennel kapcsolatos információk KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents. Hivatalos webhely: http://kikicat.xyz Block Explorer: https://solscan.io/token/HhCLbkW6FwhriTkk81W8tYstsRCLUu6Y7Je1SQjVpump Vásárolj most KIKI tokent!

KIKICat (KIKI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) KIKICat (KIKI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 588.89K $ 588.89K $ 588.89K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 588.90K $ 588.90K $ 588.90K Minden idők csúcspontja: $ 0.10709 $ 0.10709 $ 0.10709 Minden idők mélypontja: $ 0.000494264938434785 $ 0.000494264938434785 $ 0.000494264938434785 Jelenlegi ár: $ 0.0005889 $ 0.0005889 $ 0.0005889 További tudnivalók a(z) KIKICat (KIKI) áráról

KIKICat (KIKI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) KIKICat (KIKI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KIKI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KIKI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KIKI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KIKI token élő árfolyamát!

A(z) KIKI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) KIKICat (KIKI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) KIKI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz KIKI tokent a MEXC-n!

KIKICat (KIKI) árelőzményei A felhasználók a(z) KIKI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) KIKI árelőzményeivel!

KIKI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KIKI kapcsán? KIKI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KIKI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

