KiboShib (KIBSHI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) KiboShib (KIBSHI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

KiboShib (KIBSHI) tokennel kapcsolatos információk Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. 'Kibo' is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent. Hivatalos webhely: https://kiboshib.com Block Explorer: https://solscan.io/token/BxBkTCHsrcYChcwB459CAGPX9x4fWSVnmzqh5efgUN1R

KiboShib (KIBSHI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) KiboShib (KIBSHI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.29M $ 13.29M $ 13.29M Teljes tokenszám: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 13.29M $ 13.29M $ 13.29M Minden idők csúcspontja: $ 0.000064 $ 0.000064 $ 0.000064 Minden idők mélypontja: $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 Jelenlegi ár: $ 0.000013291 $ 0.000013291 $ 0.000013291 További tudnivalók a(z) KiboShib (KIBSHI) áráról

KiboShib (KIBSHI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) KiboShib (KIBSHI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KIBSHI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KIBSHI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KIBSHI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KIBSHI token élő árfolyamát!

A(z) KIBSHI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) KiboShib (KIBSHI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) KIBSHI megvásárlásához.

KiboShib (KIBSHI) árelőzményei A felhasználók a(z) KIBSHI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) KIBSHI árelőzményeivel!

KIBSHI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KIBSHI kapcsán? KIBSHI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KIBSHI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

