Kiba Inu (KIBA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kiba Inu (KIBA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kiba Inu (KIBA) tokennel kapcsolatos információk Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports. Hivatalos webhely: https://kibainu.org Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x005d1123878fc55fbd56b54c73963b234a64af3c Vásárolj most KIBA tokent!

Kiba Inu (KIBA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kiba Inu (KIBA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 826.91B $ 826.91B $ 826.91B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 907.70K $ 907.70K $ 907.70K Minden idők csúcspontja: $ 0.0000819 $ 0.0000819 $ 0.0000819 Minden idők mélypontja: $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 Jelenlegi ár: $ 0.0000009077 $ 0.0000009077 $ 0.0000009077 További tudnivalók a(z) Kiba Inu (KIBA) áráról

Kiba Inu (KIBA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kiba Inu (KIBA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KIBA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KIBA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KIBA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KIBA token élő árfolyamát!

A(z) KIBA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Kiba Inu (KIBA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) KIBA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz KIBA tokent a MEXC-n!

Kiba Inu (KIBA) árelőzményei A felhasználók a(z) KIBA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) KIBA árelőzményeivel!

KIBA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KIBA kapcsán? KIBA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KIBA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

